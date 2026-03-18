Río Negro: los números que mira el peronismo en la pelea por la coparticipación y las regalías

La pelea por la coparticipación y el reparto de regalías petroleras activa a los municipios de Río Negro.

La reforma de coparticipación que impulsa el gobierno de Alberto Weretilneck en Río Negro abrió una grieta silenciosa entre intendentes. Bajo el argumento de actualización técnica, el nuevo esquema redefine el mapa de recursos y deja al descubierto una fuerte concentración en pocos distritos, algo que exacerba a la oposición concentrada en el peronismo .

Según datos que ya circulan entre los despachos municipales de la oposición, apenas cinco municipios explican el 86% de los fondos que cambian de manos. En paralelo, un grupo reducido de ciudades absorbe la mayor parte del ajuste negativo.

El rediseño no altera el volumen global , pero sí modifica el equilibrio territorial. En números finos, el movimiento representa el 4,29% del total anual de coparticipación, unos 12.347 millones de pesos sobre 287.650 millones, según un informe que maneja la escudería rival a Weretilneck.

El lote beneficiado tiene nombres propios y peso específico. Cipolletti encabeza la lista con el 31% del reparto adicional, unos 3.832 millones de pesos que implican una suba del 11% en sus ingresos.

Detrás aparece San Carlos de Bariloche, con el 19%, equivalente a $2.350 millones y un incremento más moderado. General Fernández Oro irrumpe con fuerza al captar el 14,5%, lo que se traduce en $1.796 millones extra y un salto del 52%.

El Bolsón suma el 13% con 1.653 millones adicionales, mientras Dina Huapi completa el quinteto con el 9% y una mejora cercana al 50%. El patrón es claro, el crecimiento se concentra en el eje andino y el Alto Valle oeste.

55153209611_8d4f096579_h Intendencias presentes en el diálogo con autoridades de Río Negro en Cipolletti.

La lectura no pasa desapercibida entre intendentes, como los que este martes participaron en el Centro Cultural Cipolletti del último de los encuentros zonales organizados por el gobierno. En privado, varios jefes comunales advierten que el criterio de distribución termina fortaleciendo territorios alineados o estratégicos en la lógica provincial.

Entre las referencias del peronismo circula el mapa de números realizado por el economista Juan Manuel Pichetto, hijo del histórico exsenador rionegrino Miguel Ángel Pichetto, que desde hace tiempo trabaja para intentar una segunda vuelta en Viedma luego del intento que en 2015 casi lo lleva a la intendencia.

Perdedores y reclamos en Río Negro

En la otra vereda, de los 25 municipios que presentan recortes seis concentran el 78% del total resignado. Villa Regina lidera ese grupo con una pérdida de 2.759 millones, una caída del 19%. La localidad, sin embargo, compensa el rojo al incorporarse al lote de municipios productores de petróleo.

La capital, Viedma, le sigue con 2.389 millones menos y un retroceso del 10%. Cinco Saltos resigna 1.348 millones, mientras Sierra Grande pierde 1.329 millones con un impacto más profundo en términos relativos.

Choele Choel y Allen completan el núcleo duro de los afectados, con bajas que oscilan entre el 8 y el 15%. En estos distritos el malestar ya se traduce en planteos concretos hacia las autoridades, al menos por lo bajo.

El argumento común gira en torno a la previsibilidad. Los intendentes reclaman garantías para sostener servicios básicos y advierten que una caída abrupta compromete la gestión diaria.

Regalías en paralelo y tensión por la caja petrolera

El conflicto no se limita a la coparticipación. En simultáneo, el gobierno provincial activó la discusión por la redistribución de regalías hidrocarburíferas, otro punto sensible para las economías locales.

Ese debate impacta de lleno en municipios vinculados a la actividad energética, que temen perder participación frente a nuevos criterios de reparto. La superposición de ambas discusiones potencia la tensión.

En este escenario, varios intendentes comenzaron a coordinar posiciones para negociar en bloque. El objetivo es evitar que la suma de cambios termine licuando recursos en un contexto económico ya restrictivo.

53965920230_327e7818ac_k.jpg El peronismo de Río Negro y sus variables. María Emilia Soria y Alberto Weretilneck, sonrientes.

María Emilia Soria, de General Roca, pidió una compensación al igual que Catriel, hoy conducida por Daniela Salzotto (PJ), una de las más críticas con esta modificación que terminará en la arena legislativa.

“Algo no me cierra en esos números”, dijo Soria al diario Río Negro tras la reciente reunión en suelo cipoleño, expresando notables contrastes con el cambio en el reparto de la torta estatal.

La narrativa oficial y la desconfianza

En el gobierno rionegrino sostienen que la provincia no retiene fondos y que el esquema apunta a corregir distorsiones históricas. También prometen mecanismos de compensación para amortiguar pérdidas, como sucede en Catriel o Roca.

Sin embargo, la explicación técnica no alcanza para disipar dudas. La concentración del beneficio en cinco municipios instala una pregunta incómoda que recorre despachos municipales.

La discusión de fondo excede los números. Lo que está en juego es el poder territorial, la capacidad de gestión y el posicionamiento político de cada intendente en el tablero provincial.

55130795751_4d215ad2c2_k El ministro de Gobierno, Agustín Ríos, tiene confianza en el diálogo con intendencias.

“Estamos llevando adelante un proceso serio, responsable y profundamente federal. Escuchamos a cada municipio, tomamos sus propuestas y trabajamos en conjunto para construir una herramienta más justa, actualizada y acorde a la realidad de la provincia”, argumentó el ministro de Gobierno, Agustín Ríos.

Con la Legislatura como próximo escenario, Weretilneck enfrenta un equilibrio delicado. Ordenar la caja sin romper la relación con los jefes comunales será clave para evitar que una reforma técnica se transforme en un conflicto de escala.