Martín Pérez instó a construir desde el sur una mirada nacional sobre los territorios estratégicos del futuro

El intendente de Río Grande , Martín Pérez , presentó en Buenos Aires Territorios del Futuro. Atlántico Sur y Antártida, una obra que recupera un proceso iniciado en Tierra del Fuego y busca expresar una mirada construida desde el sur sobre soberanía, ambiente, paz, desarrollo y proyección bicontinental.

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La actividad desarrollada este jueves en la Feria Internacional del Libro , emplazada en el barrio porteño de Palermo, permitió poner en valor el rol estratégico de la provincia más austral de la Patagonia y también de Río Grande como ciudad clave en la discusión sobre Malvinas , el Atlántico Sur, la Antártida, los recursos naturales, el ambiente, la industria, el trabajo y la presencia del Estado en los territorios australes.

Junto a Martín Perez expusieron Monseñor Marcelo Colombo , presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; Agustina Rodríguez Saá , presidenta de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común; y Pablo Vommaro , director ejecutivo de CLACSO.

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Asistieron a la presentación del libro el director del Centro Internacional de Estudios Políticos de la UNSAM, Jorge Taiana; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis; las diputadas de Unión por la Patria Fernanda Miño y Kelly Olmos; el veterano de la guerra de Malvinas y director del Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, César Trejo; y el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni, entre otros.

Durante la presentación, se emitió un video enviado por la secretaria de la oficina de la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL), Emilce Cuda.

En este marco, Perez destacó que “Río Grande no es el fin de nada. Es un punto de partida para pensar una agenda estratégica para el futuro argentino”. Remarcó además que “la soberanía no es un concepto lejano. Se vive todos los días en nuestra historia, en la defensa de Malvinas, en el trabajo de nuestra gente y en la decisión de construir futuro desde el sur”.

Malvinas, el Atlántico Sur y la Casa Común

El libro surgió como parte de un proceso de reflexión iniciado en Río Grande, Capital Nacional de la Vigilia por la Gloriosa Gesta de Malvinas, y vinculado también a una mirada más amplia sobre el cuidado de la Casa Común, la integración regional y el pensamiento social impulsado por el papa Francisco.

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Al respecto, Pérez sostuvo que “como decía el papa Francisco, los pueblos no se movilizan solo por necesidades: también se movilizan por sueños. Desde Río Grande tenemos mucho para aportar a ese sueño colectivo”.

La presentación también recuperó el valor de pensar la soberanía no solo desde una perspectiva histórica, sino como una agenda concreta de desarrollo, arraigo, producción, ciencia, tecnología y futuro para las próximas generaciones.

“Cuando discutimos qué Estado queremos y qué país queremos construir, no hablamos de algo ajeno. Hablamos de nuestra vida cotidiana, de nuestras familias, de nuestra industria y de nuestra comunidad”, expresó el intendente.

Finalmente, Perez afirmó que “el fin del mundo también puede ser el lugar donde empieza todo”, y convocó a seguir construyendo desde el sur una mirada nacional sobre los territorios estratégicos del futuro.