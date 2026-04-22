Río Negro: el divorcio entre Pedro Pesatti y Marcos Castro reconfigura el mapa de poder en Viedma

El nuevo armado de Juntos Somos Río Negro tensó al máximo la relación entre Pedro Pesatti y Marcos Castro, su otrora delfín político. En medio de la pelea del vice con Alberto Weretilneck , el intendente de Viedma se acopló a la estrategia del gobernador y se quedó con la vicepresidencia del partido.

El vínculo tiene raíces políticas firmes porque fue el vicegobernador quien, durante su gestión al frente del municipio capitalino, impulsó a Castro desde la jefatura de Gabinete hacia la intendencia. Sin embargo, esa construcción política hoy parece haber quedado atrás, en un contexto donde las decisiones comenzaron a tomar otro rumbo.

En la previa a la elección de 2025, dentro del esquema de Juntos Somos Río Negro , Pesatti aparecía como el candidato natural para buscar representar a la provincia en el Senado. Sin embargo, la decisión final de Weretilneck alteró completamente ese escenario: el elegido fue el legislador Facundo López.

Ese movimiento no solo reconfiguró las aspiraciones del vicegobernador, sino que también dejó al descubierto nuevas lealtades. El neuquino Castro no dudó en respaldar la candidatura de López, en una jugada que en el entorno municipal fue leída como un quiebre con quien había sido su principal sostén político.

Según empleados municipales de Viedma que todavía sostienen su lealtad con Pesatti, el intendente comenzó a construir una impronta propia, tomando decisiones sin el habitual diálogo con el vicegobernador y todavía vicepresidente de Juntos Somos Río Negro. En ese clima, incluso algunos se animan a hablar directamente de “traición”, una palabra fuerte que grafica el nivel de tensión acumulada.

Weretilneck y el reordenamiento del poder provincial

Cerca de Castro, sin embargo, plantean una lectura distinta. Sostienen que el intendente no tenía demasiado margen para correrse del esquema que lidera Weretilneck, fundamentalmente por la necesidad de garantizar obras públicas clave, como la terminal de ómnibus, y sostener el flujo de recursos de la coparticipación, cuyo reparto el propio gobernador propone reformular.

Bajo esa lógica, el alineamiento con López fue una decisión política y estratégica. El objetivo es consolidar su posicionamiento dentro del oficialismo y proyectar su reelección en Viedma en 2027 con respaldo provincial.

Ese proceso tuvo su correlato dentro del partido, ya que el jefe comunal de la capital rionegrina, pasará a ocupar la vicepresidencia de Juntos Somos Río Negro, un lugar que hoy ocupa Pesatti. El corrimiento marca, en los hechos, un cambio en la estructura de poder interno y el fin de una época en la capital provincial.

Pesatti toma distancia

En medio de este reordenamiento, el propio Pesatti blanqueó su alejamiento del armado político actual. En declaraciones a periodistas de Viedma, fue tajante al describir su lugar dentro del proceso. “Estoy totalmente ausente de ese proceso. La verdad que no tengo ni idea lo que están haciendo. Me parece que bueno, qué mejor así. Yo no quiero comprometer desde el punto de vista de mis ideas, de lo que pienso, el curso del gobierno, de lo que quieren hacer, así que mejor así”, lanzó.

Pedro Pesatti

“Las ideas mías son las que tuve de toda la vida, las que estuvieron presentes también en Juntos Somos Río Negro, porque yo soy fundador de Juntos. Ojo. Que Juntos esté medio estropeado ahora es otra cosa, pero las ideas de Juntos comprenden muchas de las ideas que yo abracé siempre. Si no, no hubiera ido nunca a Juntos, no me hubiera propuesto", agregó.

En esa entrevista, Pesatti también lanzó una crítica sobre el modelo de desarrollo energético que adoptado en la región norpatagónica al decir que “si Vaca Muerta sigue la lógica del modelo agroexportador de la Pampa Húmeda, no va a generar ningún beneficio para nadie”. De esa manera le bajó el precio también a la principal esperanza de crecimiento regional que no tiene que ver sólo con un modelo de crecimiento para Río Negro sino puntualmente para Cipolletti, la ciudad que Weretilneck y Rodrigo Buteler pretenden proyectar como nuevo faro provincial.

El vice hace tiempo que no habla con el gobernador. Dice que se quedó esperando un llamado que nunca llegó, pero que no está enojado con nadie. "Comprendo todo y me parece que a veces lo más importante es mantener funcionando bien las cuestiones institucionales", dice, con un dejo de resignación cada vez que le preguntan.

Facundo López y el armado político en Viedma

En paralelo, desde el entorno del jefe del bloque del oficialismo en la Legislatura, Facundo López, ya empiezan a delinear escenarios electorales a futuro. Según confiaron a Letra P, si la proyección de Castro no resulta favorable de cara a 2027, el oficialismo analiza alternativas.

Entre los nombres que emergen aparece el de Nahuel Astutti, actual secretario de Juventud, Cultura y Deportes. Con pasado como arquero de Sol de Mayo, en su entorno destacan su capacidad de atajar penales por su "reacción política y su perfil competitivo", elementos que lo posicionan como una opción viable para disputar la intendencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/facundolopezrn/status/2045552016488018220&partner=&hide_thread=false RENOVACIÓN PARA SEGUIR CRECIENDO



JSRN inicia una nueva etapa con una renovación total de su conducción.



Un reconocimiento a la mesa anterior y a la conducción de @WeretilneckOK por la generosidad de cumplir con la palabra, dar lugar a nuevas generaciones y seguir fortaleciendo… pic.twitter.com/OKOxWM03EN — Facundo López (@facundolopezrn) April 18, 2026

La eventual aparición de un “plan B” refleja el nivel de pragmatismo con el que se mueve el oficialismo rionegrino, siempre atento a los movimientos del electorado y a la necesidad de sostener territorialidad. Castro, de todos modos, está preparado para ir por la reelección y sabe que una buena relación con López puede servir de pasaporte seguro a su candidatura. Cuando se pegó a Pesatti, la estrategia resultó exitosa.

Mientras tanto, Weretilneck avanzó en un esquema de consolidación interna junto a su círculo más cercano. Durante varios días mantuvo reuniones reservadas con López para definir la estructura partidaria y la estrategia electoral. El resultado fue una lista con cambios de último momento. Castro fue designado vicepresidente del partido, dejando atrás la estretagia que ponía en ese lugar a Agustín Ríos, que ocupará la tesorería de JSRN.

La decisión dejó en claro la intención del gobernador de rodearse de dirigentes alineados a su conducción, fortaleciendo un esquema más compacto. En ese armado, el rol de Pesatti quedó relegado. No fue el único.