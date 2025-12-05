Río Negro: Capozzi se fue del bloque PRO para no mancharse con Villaverde y le abre una puerta a Weretilneck

El diputado nacional Sergio Capozzi pegó el portazo del bloque PRO para distanciarse de los pedidos de La Libertad Avanza , despegarse del escándalo protagonizado por Lorena Villaverde y facilitar que Provincias Unidas ponga una pata en Río Negro. El salto también es seguido de cerca por Alberto Weretilneck , que busca aliados nacionales.

La movida estuvo empujada por la santafesina Gisela Scaglia y el chubutense Nacho Torres , es seguida de cerca por el partido amarillo en la provincia, que no descarta seguirla. De hecho, el presidente del PRO rionegrino, Juan Martín , salió públicamente a bancar a Capozzi, aunque con deja trascender un cuota de sorpresa.

El abogado laboralista e integrante de la Fundación Pensar deja atrás un largo camino de entendimiento con la ahora senadora libertaria Patricia Bullrich y acerca posiciones con otros actores de la política de la provincia de la Patagonia que buscan un canal de representación nacional por fuera de la grieta nacional.

Capozzi acusa al PRO de no tener mirada federal y quedar atrapado en una grieta que lo obliga a tomar partido por el gobierno en situaciones incómodas, como el trabajo a la par de Villaverde , que volvió a la cámara baja tras su frustrada llegada al Senado .

Si Capozzi se quedaba dentro de la alianza oficialista, tendría que coordinar estrategias con su par rionegrina, algo que ya había descartado cuando apoyó la decisión de en Río Negro el PRO fuera sólo en las últimas elecciones. Para el diputado que desde hace diez años está afiliado al partido que aún lidera Mauricio Macri , estos comicios fueron un punto de quiebre en su futuro político.

Al ser parte de los 18 diputados del flamante bloque Provincias Unidas, Capozzi confirma su alejamiento de las ideas de las fuerzas del cielo y se instala en la avenida del medio, donde tendrá compañeros radicales como Martín Losteau; peronistas, como el exgobernador Juan Schiaretti, y históricos del PRO puro como la propia Scaglia, que dejó la vicegobernación de Santa Fe para convertirse en la jefa del variopinto bloque provincialista.

¿El PRO de Río Negro se suma a Provincias Unidas?

Juan Martín se mostró "un poco" sorprendido por la decisión de Capozzi, aunque comparte el diagnóstico político de alejarse de la representación rionegrina de La Libertad Avanza. “Lamentablemente, el bloque del PRO en Diputados quedó desdibujado, casi transformándose en una representación de la Capital y el Gran Buenos Aires”, coincide Martín con los argumentos que Capozzi hizo públicos.

El titular del PRO rionegrino, que forma parte de la oposición en la Legislatura provincial, no cerró la puerta a que la decisión del diputado nacional abra un capítulo rionegrino orgánico en el armado de los gobernadores. “Vamos a ver si logran funcionar bien y después, o en tal caso, veremos”, deslizó.

92127845_10159510473546030_8211658542860468224_n Capozzi, a la izquierda, junto al legislador y presidente del PRO de Río Negro, Juan Martín.

Capozzi se aleja de Bullrich y abre un abanico de alianzas en Río Negro

Desde el distrito patagónico, Capozzi siempre estuvo referenciado con la exministra de Seguridad y hoy senadora, Patricia Bullrich. El diputado al que todavía le quedan dos años de mandato comulgó históricamente con la línea argumental de ese ala del PRO y por eso su portazo sorprendió a más de uno en la política doméstica. "Sigo teniéndole el respeto de siempre y la considero tal vez la líder política más importante del momento", floreó el barilochense.

Uno de los que especula con este giro político es Weretilneck, que se quedó sin representación propia en el Congreso tras el resultado electoral y las salidas de Agustín Domingo y Mónica Silva, que conluyeron sus mandatos. Por eso, necesita un puente para gestionar proyectos, algo que con los diputados libertarios Aníbal Tortoriello y Villaverde, y los peronistas Marcelo Mango y Adriana Serquis, parece difícil de conseguir.

Consultado por un posible acercamiento al gobernador, Capozzi dijo que “eso depende de Weretilneck y su intención de sumarse al grupo de gobernadores”. Sin embargo, el rionegrino es nombrado como parte del otro grupo de mandatarios federalistas, que promueve el salteño Gustavo Sáenz.

WhatsApp Image 2025-01-21 at 10.53.16.jpeg Los exgobernadores Juan Schiaretti y Arabela Carreras.

Otra referente política que mira atenta este movimiento es la exgobernadora Arabela Carreras, que después de irse abruptamente de Juntos Somos Río Negro se sumó al armado federal de Schiaretti.

También de Bariloche, Carreras armó la seccional local de Hacemos, el partido del cordobés que compartirá banca con Capozzi en Diputados. La flamante nueva incorporación de Provincias Unidas todavía no habló con la exgobernadora.