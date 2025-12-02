Mauricio Macri busca reflotar Juntos por el Cambio y sacarle comisiones a Martín Menem

Este miércoles, en la Cámara de Diputados se eligen las autoridades y la novedad, impensada hace un mes, es que el PRO se plantará con bloque opositor más, tanto que en La Libertad Avanza ni siquiera lo toman como aliado. Por pedido de Mauricio Macri , el partido amarillo busca retomar el viejo Juntos por el Cambio, con la UCR y la Coalición Cívica.

Esa alianza podría alcanzar para ser la tercera fuerza de la cámara baja, un rótulo que le permitirá pelear por una vicepresidencia y acceder al remanente de las comisiones. Las negociaciones están a cargo de Cristian Ritondo , jefe del bloque del PRO y artífice de la alianza electoral de esta fuerza y LLA en la provincia de Buenos Aires. La bronca más grande es por la fuga e integrantes de la bancada amarilla, que se redujo a 12 ó 13 miembros. La sangría llegó después de que Macri se negara a hacer un interbloque con la Libertad Avanza.

Además de querer ampliar su representación, Ritondo fue más lejos: abrió una negociación con Unión por la Patria para quitarle lugares en las comisiones al oficialismo, que con el bloque más grande asegurado podría pedir la mayor cantidad de votos en todas. El plan consistiría en definir un criterio de reparto que complique al bloque de Javier Milei.

"Le dijimos que si junta 40 votos aceptamos lo que sea. Pero que los traiga", informó el jefe del peronismo, Germán Martínez , en la reunión que tuvo en el tercer piso del palacio. A Martín Menem le llegó este martes la información de que podría perder lugares en las comisiones. "Va a negociar toda la noche", contaron en su entorno.

La vuelta de JxC que negocia Ritondo tiene en carpeta a los integrante del PRO, siete de la UCR y a la tropa de exlibertarios (dos del MID y siete de Coherencia). Hay expectativa de que el radicalismo pueda convencer a la dupla de la Coalición Cívica.

Cristian Ritondo y Diego Santilli Cristian Ritondo y Diego Santilli | (Foto: AGLP).

Aún sin estos últimos, el sello podría superar a los dos partidos provinciales que discuten armar frentes. Uno es Provincias Unidas (Córdoba, Santa Fe, Chubut y Jujuy), que hasta este martes sumaba un tope de 18 miembros, conducidos por Gisela Scaglia.

Los gobernadores tratan de sumar a los cuatro del republicanismo tirapiedras: dos de la CC y la dupla de Encuentro Federal, Miguel Pichetto y Nicolás Massot. Evalúan algún sistema de interbloque para llegar a tercera fuerza y, al menos, quedarse con una vicepresidencia.

PU tuvo incorporaciones este miércoles, como la del rionegrino Sergio Capozzi, que dejó el PRO. Macri lo llamó desde Arabia Saudita para contenerlo, pero no pudo. La anécdota explica la desesperación del expresidente por complicar a Milei. También está en en este espacio Pablo Juliano (radical de Democracia Para Siempre). Se aseguró la dupla del radicalismo jujeño (sólo tenía uno), pero no consiguió aún al correntino Diógenes González, que responde al gobernador Gustavo Valdés. Tampoco atendió el teléfono el otro mandatario que supo posar con este frente, Claudio Vidal (Santa Cruz), quien está representado por el diputado José Garrido.

La pelea por las comisiones

El otro frente de gobernadores lo maneja Gustavo Sáenz, el mandatario de Salta, y tiene representantes de esa provincia, Misiones y Tucumán. Suman diez integrantes y tenían expectativas de adosar al trío de catamarqueños, que por ahora conservan sello propio, sin aliados.

La pelea por las comisiones será el plato fuerte de este miércoles y llegará después de las juras, acto previsto desde las 13. El reglamento obliga a distribuir las vocalías, "en lo posible", según la proporción de cada bancada. Era habitual que el cuerpo le conceda al presidente de la cámara la facultad de distribuir a gusto -respetando este criterio-, pero en 2023 se cambió.

karina-milei-y-martin-menem-encabezaron-un-acto-de-la-libertad-avanza-en-santiago-del-estero-foto-x-llibertadavanza-2YGJEZDTUBEYFPFDACDUNFXCUM

Esa vez se le pidió a Menem, por votación, que el reparto sea por sistema D'hont, que podría dejar fuera a las bancadas chicas. Fortalecido con el bloque más grande, el riojano -que hasta hace un mes quería un interbloque con el PRO- pide volver a tener la lapicera para definir los casilleros en las comisiones.

Por la rebelión del PRO, Menen necesita una mayoría en el recinto para imponer su criterio, o al menos que no se genere una mayoría en contra. Llamará a las provincias hasta antes de la sesión. Ritondo es su nuevo enemigo.