Afuera del Senado, Villaverde trata de retener la presidencia del partido libertario en Río Negro

Lorena Villaverde no asumirá su banca en el Senado y en Río Negro cuestionan su liderazgo en La Libertad Avanza.

La renuncia de Lorena Villaverde al Senado abrió un proceso de reconfiguración interna inédito dentro de La Libertad Avanza en Río Negro . Lo que hasta hace unos meses era un liderazgo personalista y cerrado se cristalizó en una estructura fracturada, cuestionada y puso el debate el futuro de la conducción partidaria.

La salida de la todavía diputada, motivada por el peso acumulado de causas judiciales, denuncias de estafas, un embargo millonario, su paso por prisión en Estados Unidos y los vínculos con Fred Machado y Claudio Cicarelli , expuso un deterioro político que hoy ya nadie dentro del partido intenta disimular.

Tanto es así que ahora hasta su rol en la presidencia del partido es puesta en duda. Si, como ya contó Letra P , Javier Milei quiere que Villaverde complete su mandato en la cámara baja pero con el perfil tan bajo como sea posible, la suerte parece estar echada.

Si Villaverde dejara la presidencia del partido en Río Negro, la conducción pasará a manos de los ocho vocales que integran la estructura provincial, que serán los que tengan que decidir su reemplazo. Allí aparecen Enzo Fullone, Valeria Martínez, Roberto Zgaib, Mariano Mansilla, Patricia Rodríguez, Pablo Lezana, Darío Isaguirre y Natalia Villegas . Son ellos quienes tienen la potestad de elegir una nueva conducción y encarar la reconstrucción interna tras un año de tensiones, denuncias y parálisis organizativa.

En ese listado hay que agregar la figura del apoderado y vicepresidente del partido, Damián Torres , que acaba de dar el salto en su trabajo paralametario para trabajar a la par de la neuquina Nadia Márquez . Por lo menos hasta ahora, Torres ha sido uno de los principales sostenes políticos de Villaverde. Juntos terminaron de dar forma al aramado libertario provincial que posicionó a la pata local del espacio del Presidente en Río Negro.

La situación de Villaverde ya venía complicada desde la previa a las elecciones de octubre pero se agravó con la denuncia presentada por ARM Global por el financiamiento de la última campaña. En ese expediente, el tesorero partidario, Roberto Zgaib, admitió que varias facturas eran “truchas e incompatibles con el ejercicio de la función pública”, una frase que terminó de dinamitar cualquier defensa posible de la conducción de Villaverde.

Desde entonces, su figura quedó aislada. En la provincia no hay dirigentes que la respalden, y en los chats internos de La Libertad Avanza a nivel nacional su nombre se evita deliberadamente. La sesión de las juras del Congreso, cuando la propia Márquez le pidió abiertamente que se vaya del recinto fue una muestra de esa tensión que anticipó el quiebre.

La reconfiguración de La Libertad Avanza

Dentro del cuerpo que deberá definir el futuro de Villaverde en el partido, todos miran a Fullone, que asumirá como senador nacional el 10 de diciembre y quedará a cargo de la representación libertaria más importante de la provincia.

Su ascenso institucional se combina con los vínculos que lo posicionan como un potencial articulador con otros sectores, a los que conoce muy bien por su experiencia política previa. Como ya contó Letra P, es muy cercano a Aníbal Tortoriello, otro de los aliados locales que se frota las manos tras la caída en desgracia de Villaverde.

Enzo Fullone Karina Milei y Lule Menem Enzo Fullone con Lorena Villaverde y Lule Menem.

El exintendente de Cipolletti que estará cuatro años más en la cámara baja quiere pelear por la gobernación en 2027, una ambición que chocaba con las expectativas de Villaverde que se proyectaba para el mismo lugar exhibiendo la pureza de su sangre libertaria. En ese esquema de cercanía con el referente que encabezó la lista más votada en las últimas elecciones de la provincia, aparece Natalia Chemor, otra de las caídas en desgracia por el escándalo. Es el reemplazo de Villaverde en la cámara baja y estaba lista para asumir, aunque ahora deberá esperar.

Otro libertario en Río Negro

Otro de los críticos a Villaverde es Ariel Rivero, el primer libertario en la provincia al que una partida de Villaverde podría abrirle las puertas del partido que lo expulsó detrás del argumento de la institucionalización y la promoción de figuras sin pasado político evidente. Cerca de Rivero, que llegó a ser vicegobernador de Weretilneck en 2014 estarían dispuesto a escuchar, aunque las heridas se mantienen abiertas.

Específicamente sobre Rivero, el primer candidato a Gobernador que llevó las banderas de Javier Milei en Río Negro en 2023, fue corrido en estas últimas elecciones legislativas por Villaverde, donde hasta hubo una cuestión judicial por quien llevaba el icono del león que representaba a Milei. Ahora con este devenir de la diputadas envuelta en diferentes polémicas, podría captar un lugar y acoplarse a un nuevo esquema libertario que puede armarse.

Milei Rivero Javier Milei y Ariel Rivero en la Patagonia.

En todo ese entramado, Fullone aparece como una figura con poco peso pero su nombre se resignifica gracias a la banca que lo convierte en alguiien con las herramientas para sumar voluntades y de ordenar un partido que quedó desorientado tras la caída de Villaverde. Su presencia también está dentro del grupo de vocales y puede ser determinante para empujar un cambio de ciclo.

En una realidad dinámica que va cambiando minuto a minuto, otro de los escollos en todo el proceso es el propio Torres, exabogado de Alberto Weretilneck, cuyo juego dependerá de la decisión de Karina Milei y Martín Menem, los encargados de definir la estrategia.

Territorio en disputa

Otros de los procesos que el affaire congela es el proceso de expansión territorial que había comenzado la conducción Villaverde y que ya había logrado devolver a la escena al intendente de Allen, Marcelo Román, otro libertario envuelto en problemas por su gestión en es localidad.

Román había comenzado su intendencia siendo radical y luego se acercó a Villaverde. Llegó a ser el vicepresidente del partido en Río Negro, pero se alejó por su las acusaciones en su contra que incluyeron desde malversación de fondos hasta facturas truchas de compras. Por el momento se mantiene como uno de los aliados de la libertaria, aunque su futuro vuelve a ser un enigma.

Lorena Villaverde y Marcelo Román en Plaza de Mayo.png Lorena Villaverde y Marcelo Román.

Para La Libertad Avanza, la salida de Villaverde de la presidencia podría significa cerrar una etapa marcada por la inestabilidad, aunque dar el debate ahor atambién supondría la sobrevida del tema en la primera plana de la agenda nacional y provincial. Sin embargo, todos admiten en público o en privado que su figura se volvió un problema, una carga y un riesgo político permanente.

El reordenamiento que están iniciando los vocales será decisivo. Por primera vez, el partido tiene la oportunidad real de reconstruirse, y busca hacerlo recuperando algo de previsibilidad y la posibilidad de redefinir su identidad sin el peso de una dirigente que perdió los apoyos en los niveles más determinantes de la estructura partidaria. El futuro del espacio libertario en Río Negro dependerá de ese movimiento.