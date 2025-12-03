Lorena Villaverde cedió a la presión de Javier Milei, renunció a su banca del Senado y se queda en Diputados

Lorena Villaverde finalmente se rindió ante la presión de Javier Milei y, a través de un posteo en redes sociales, puso a disposición su renuncia como senadora nacional, donde no pudo jurar el viernes pasado porque la oposición no votó su diploma por sus antecedentes relacionados con el narcotráfico. Pero tiene mandato en Diputados hasta 2027.

"Renuncio a ser usada como herramienta para dañar al Gobierno, a las reformas y al futuro de los argentinos", terminó su misiva Villaverde, en el que reivindicó su pertenencia a La Libertad Avanza. Con su pliego frenado en la cámara alta, retiró su renuncia como diputada, que iba a tratarse este miércoles. Como anticipó Letra P , Milei quiere que se quede en Diputados, con perfil bajísimo, hasta terminar el mandato.

El viernes, oficiando como jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich intentó sin éxito reunir los votos para aprobar su diploma en el Senado, pero chocó con la UCR, que no quiso respaldarla. Villaverde dijo que seguiría peleando por su pliego, que fue enviado a la comisión de Asuntos Constitucionales, sin fecha para tratamiento. Si bien, jurídicamente, la oposición dialoguista coincidía en dejarla asumir, era una incomodidad política que sólo Luis Juez (PRO) se animó a transitar.

La impugnación a Villaverde la presentó el PJ de Río Negro, al recordar que fue acusada en 2002 de transportar cocaína en Estados Unidos, que si bien resultó sobreseída, se trata de un antecedente difícil de respaldar. También se le adjudican vínculos con el empresario Fred Machado , cuyo contacto con José Luis Espert dinamitó la candidatura del economista.

Señor Presidente: Me dirijo a usted con el respeto y la convicción profunda que me trajeron a la vida pública: la defensa irrestricta de la libertad, el apego absoluto a nuestra Constitución Nacional y el compromiso inquebrantable con el proyecto de transformación que usted… pic.twitter.com/CfdDmIQNNv

Cerca de Villaverde confiaron a Letra P que fue presionada desde la Casa Rosada para no asumir en el Senado . "La semana pasada fueron insinuaciones, pero después que no prosperó la jura, la presión fue más intensa", señalaron desde Río Negro. Admiten que Bullrich le hizo la cruz cuando se paseó por el recinto el viernes, en tono desafiante.

"Se pasó de la raya. Lo único que logró es que Patricia no quiera ayudarla más", sostienen las fuentes patagónicas. Lo cierto es que Bullrich le había dicho hasta el jueves que tenía los votos para salvarla porque, al parecer, confiaba en que la UCR la ayudaría y ese apoyo generaría un efecto dominó para salvarla.

Lorena Villaverde saludo Senado 2 Lorena Villaverde, abraza a Sonia Rojas Decut (Misiones) en el Senado.

Bullrich tuvo una reunión con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que no terminó bien, y los votos se esfumaron. Juez masculló bronca: la defendió en comisión, seguro de que estaban los números para aprobar el diploma de la rionegrina. Villaverde posteó fotos con el cordobés para agradecerle. No funcionó la estrategia de la jefa de LLA de embarrar la cancha con impugnaciones a Martín Soria y Jorge Capitanich (ambos de UP).

Fuentes cercanas a la exministra de Seguridad aseguran que rápidamente bajó los brazos y trató que su diploma se cayera, para que Villaverde siga en Diputados, donde será un problema para Martín Menem.

El futuro de Villaverde

Este miércoles, Villaverde pasó fugazmente por la sesión preparatoria en Diputados y abandonó su banca. "Le pedimos que se fuera", contaron a Letra P desde LLA. La rionegrina compartirá con la bancada oficialista los próximos dos años y en la oposición no perderán oportunidad para atacarla.

Si bien puede tener perfil bajo y casi no hablar, Villaverde podría ser acusada de falta de idoneidad por la oposición, que está en condiciones de pedir su expulsión. Necesita dos terceras partes del recinto, una mayoría que La Libertad Avanza puede impedir con sus 95 bancas propias.

Pero llegado el caso, sería una incomodidad para LLA tener que abrir comisiones para hablar de la rionegrina o votar en contra de emplazamientos para tratar el tema, con seguridad, pedirá Unión por la Patria en Diputados. En el Senado, Villaverde ya es historia.