Legislatura bonaerense: ganaron los intendentes

En la norma aprobada durante la madrugada de este jueves después de arduas negociaciones se creó el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de Inversión Municipal para los ejercicios fiscales 2026 y 2027. De mínima distribuirá 250 mil millones de pesos, de máxima llegaría alrededor de los 350 mil millones de pesos, pero además lograron que el Ejecutivo ceda en un reclamo histórico: la condonación de las deudas que los municipios tomaron con la provincia durante la pandemia.

En su artículo tres, la ley aprobada crea el fondo para financiar a los municipios compuesto por recursos correspondientes al ocho por ciento del monto total del pedido de endeudamiento (poco más de 3.500 millones de dólares). Si el gobernador agotara las posibilidades de emitir deuda por el total autorizado, el fondo superaría los 350 mil millones de pesos.

No obstante, como los intendentes no querían depender de la fecha y el monto que finalmente pida el gobernador, exigieron que se asegure una suma fija. Y lo consiguieron: quedó establecida en 250 mil millones de pesos, garantizados de recursos de rentas generales de la administración provincial si la suma proveniente del ocho por ciento del financiamiento fuera menor.

La manera de distruibuir esos recursos también fue un tema que tensó las negociaciones. Finalmente, un 70% se repartirá por el Coeficiente Único de Distribución (CUD) , tal como quería el Ejecutivo, y el otro 30% mediante programas provinciales destinados a municipios, que son gestionados por los tres Ministerios con competencia primaria en proyectos de infraestructura, ambientales y de transporte. Casualmente uno de los ministerios está conducido por el kicillofismo (Infraestructura), otro por La Cámpora (Ambiente) y el tercero por el Frente Renovador (Transporte).

Además, se estableció un cronograma de pagos en cinco cuotas:

- Abril de 2026: hasta 20 mil millones por CUD y hasta 30 mil millones por programa provincial

- Agosto de 2026: hasta 20 mil millones por CUD y hasta 30 mil millones por programa provincial

- Noviembre de 2026: hasta 20 mil millones por CUD y hasta 30 mil millones por programa provincial

- Abril de 2027: hasta 50 mil millones por CUD

- Junio de 2027: hasta 50 mil millones por CUD

Control vía bicameral

En la ley se creó, además, una comisión bicameral de seguimiento de la deuda, que estará integrada por siete diputados o diputadas y cinco senadores o senadoras designados por los presidentes de cada una de las Cámaras.

La bicameral tendrá ingerencia sobre el porcentajer de los fondos que se distribuye a través de programas provinciales de los ministerios de Infraestructura, Ambiente y Transporte, ya que entre sus funciones tiene la de “analizar, verificar y remitir al Poder Ejecutivo los proyectos formulados por los Municipios, en el marco de las previsiones del inciso b”; esto es, el artículo que refiere a la distribución del 30% de los recursos.

ag sesion diputados endeudamiento-064

Libres de deudas y tope a la caída del CUD

Finalmente, los intendentes lograron que se concrete la condonación por todo concepto de las deudas que los municipios mantenían con la provincia en el marco del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”, creado por Decreto en 2020 y del “Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios”, creado en 2023.

Finalmente, se le impusieron topes a la caída del CUD, algo que también beneficia a los intendentes ya que les da estabilidad financiera. A partir de ahora, ningún municipio podrá perder más del 5% de su CUD en un año; si llegara a bajar un 5% dos años seguidos, en el tercer año el tope será de 2,5%, un límite que también regirá en un eventual cuarto año consecutivo.