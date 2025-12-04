Axel Kicillof pagó caro los fondos para llegar a 2027: en qué cedió

El gobernador Axel Kicillof obtuvo los recursos que necesitaba para sostener la gestión durante los próximos dos años y proyectarse como opción presidencial, aunque lo hizo después de ceder posiciones políticas clave y aceptar cambios que tensaron la relación con los sectores internos del peronismo que erosionan su plan autonomista.

En los últimos treinta días, desde que presentó los proyectos de Presupuesto, Ley Fiscal e Impositiva y Endeudamiento , el gobernador tuvo una derrota clara en la pelea por las autoridades de la Cámara Diputados, debió ceder y ampliar cargos para otros, multiplicar los fondos que quería destinar a los municipios e incluso aceptar una forma de reparto que rechazaba de plano. En otros temas no le torcieron el brazo, como en la discusión por las vacantes de la Suprema Corte de Justicia.

La pelea por las autoridades de la cámara baja representó una de las derrotas más visibles para el gobernador. Pese a intentar postergar la discusión hasta después del tratamiento del endeudamiento, el tándem compuesto por Máximo Kirchner y Sergio Massa , la Sociedad M&M, logró retener la presidencia del cuerpo bajo un esquema rotativo entre Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera .

El mandatario buscaba colocar a Mariano Cascallares , uno de los negociadores del Ejecutivo, pero apenas logró conservar la vicepresidencia tercera, perdiendo espacios que ya controlaba, como la primera vicepresidencia ejercida por Carlos Moreno . La presidencia del bloque quedó nuevamente en manos de Facundo Tignanelli , referente de La Cámpora, quien el martes juró por “los que no traicionan”.

Incluso el resto de los cargos fueron repartidos por la alianza M&M: de las secretarías legislativas, tres quedaron para el kirchnerismo y tres para el massismo, consolidando el predominio de la alianza interna que condiciona la estrategia del Ejecutivo.

Dichiara Guerrera Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera.

Reparto y creación de nuevos cargos

La aprobación del endeudamiento llegó acompañada por una ampliación de cargos en el Banco Provincia. Ante la necesidad de cerrar acuerdos, el gobernador aceptó cubrir vacantes postergadas y crear nuevas posiciones para satisfacer la demanda del peronismo y de una oposición fragmentada observada con recelo por La Libertad Avanza.

Las sillas del directorio pasaron de ocho a catorce. De ese total, cuatro quedaron para el mandatario, que designó a Carlos Moreno, Julio Pereyra, Alejandro Formento y Carlos Orsingher. El massismo y La Cámpora obtuvieron dos lugares cada uno, mientras que el insaurraldismo sumó otro. Las cinco sillas restantes fueron adjudicadas a sectores opositores.

Más recursos para los intendentes

En la discusión por los fondos, el gobernador pasó de ofrecer el ocho por ciento de un endeudamiento de mil novecientos millones de dólares (unos 150 mil millones de pesos) a otorgar ese mismo porcentaje sobre el total autorizado, que superó los 3.500 millones. Del monto final, doscientos cincuenta mil millones de pesos serán fijos y se pagarán en cuotas entre abril de 2026 y junio de 2027.

tignanelli-garciarena

El mandatario pretendía que los recursos se distribuyeran por el Coeficiente Único de Distribución (CUD), pero la presión de La Cámpora derivó en un esquema mixto: setenta por ciento por CUD y treinta por ciento para programas provinciales destinados a municipios que serán ejecutados por los ministerios de Infraestructura, Medio Ambiente y Transporte. También se creó una bicameral encargada del seguimiento de la deuda.

En contraste con las concesiones anteriores, el gobernador se mantuvo firme en la discusión por las vacantes de la Suprema Corte bonaerense. Sectores del radicalismo reclamaron garantías para promover a Marina Sánchez Herrero, vinculada a Maximiliano Abad, pero el Ejecutivo ratificó que el tema quedará fuera de cualquier negociación hasta que se cierre el paquete económico.

Axel Kicillof mira a 2027

El acuerdo legislativo le permitió al gobernador asegurar la continuidad administrativa y encarar una nueva etapa política con aspiraciones nacionales. La magnitud de las concesiones dejó tensiones internas y un proyecto autonomista erosionado, aunque en el oficialismo consideran que el objetivo principal -asegurar los fondos- quedó cumplido.

Con el tema superado, para el gobernador es momento de pasar la página y arrancar una nueva campaña que estará llena de obstáculos. Días atrás, el intendente Mario Secco (Ensenada) contó que, apenas finalizada la elección de octubre, el propio Kicillof les dijo a los propios que ahora empezaba una nueva campaña. Tiene nombre: es la campaña Axel Kicillof 2027. Con el paquete aprobado, la marcha hacia ese horizonte quedó formalmente iniciada.