Cargos para todos: quiénes ocupan las 14 sillas del Banco Provincia

A cambio de los votos para aprobar el endeudamiento durante la madrugada de este jueves , Axel Kicillof tuvo que ampliar la cantidad de sillas en la conducción del Banco Provincia, que pasó de tener ocho directores a nueve, más dos síndicos y tres directores asociados.

Con esa reforma a la carta orgánica de la institución, pudo contentar a los distintos sectores peronistas y las fuerzas de la oposición . La distribución de los cargos, incluidos los del Tribunal Fiscal y el Consejo de Educación, fue una de las discusiones que estiró la sanción de la ley que necesitaba el gobernador. Finalmente se destrabaron las gestiones con nueve lugares que se repartieron en el peronismo y otros cinco entre la oposición.

Hasta la aprobación de los nuevos pliegos, eran ocho las sillas del directorio del Bapro. Cuatro por el peronismo: Humberto Vivaldo (responde al intendente de Almirante Brown y diputado electo, Mariano Cascallares ); Alejandro Formento (Kicillof); Sebastián Galamarini , (Frente Renovador) y Laura González (La Cámpora). Y otras cuatro por la oposición: Carlos Fernández (UCR), Santiago Nardelli (ingresó por el PRO y actualmente responde a Patricia Bullrich ), y Bruno Screnci (respondía al sector de Diego Santilli y hoy está cerca de Facundo Manes ).

En la pulseada por las vacantes que se abrieron en el Banco, Kicillof no salió mal parado: se quedó con cuatro de los nueve lugares asignados al peronismo, y todos son directores titulares. El gobernador eligió para ocuparlos a dos figuras propias y dos para el intendentismo.

Como adelantó Letra P, Kicillof optó por la continuidad de Formento como director del banco, y por Carlos Moreno , uno de sus dirigentes más cercanos, quien termina su mandato como diputado este diez de diciembre.

Además, dispuso los otros dos lugares para pagos políticos: uno, para el exintendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, quien finaliza su mandato en la Cámara de Diputados de la nación, y el otro para Carlos Orsingher, exsecretario de Seguridad de La Matanza y actual secretario del Concejo Deliberante de ese municipio, que responde al intendente Fernando Espinoza y a la vicegobernadora, Verónica Magario.

Los nombres del kirchnerismo y el massismo

Los otros sectores del peronismo completaron la lista oficialista con dos sillas para La Cámpora, dos para el Frente Renovador y una para el sector referenciado en Martín Insaurralde. Los lugares de la organización liderada por Máximo Kirchner son para Rodrigo Rodríguez, ex subsecretario de Comunicación Pública de CFK, como director titular, y para Laura González (responde a Mayra Mendoza) que formaba parte del directorio y pasó a ser síndico.

Sergio Massa eligió a dos intendentes para ocupar los lugares que le tocaron: el de Las Heras, Javier Osuna, y el de Tornquist, Sergio Bordoni. Osuna fue nombrado director titular y Bordoni director asociado. Finalmente, el sector de Insaurralde puso como síndico a Gabriela Demaria, dirigente del Partido de la Costa, quien termina este 10 de diciembre su mandato como senadora provincial.

Los lugares de la oposición

Las restantes cinco sillas se repartieron entre el PRO, la UCR y Unión y Libertad. El PRO puso dos nombres: el de Matías Ranzini, que responde a Cristian Ritondo, y el de Adrián Urreli de la estructura de Néstor Grindetti. Ambos terminan sus mandatos como diputados bonaerenses.

La UCR tuvo también dos lugares, uno de director para Marcelo Daletto, quien a pesar de no estar orgánicamente en el partido fue propuesto por Maximiliano Abad; Daletto termina su mandato como senador bonaerense. El otro lugar fue para el sector de Evolución que conduce Martín Losteau, y lo ocupará el exdiputado provincial, Fernando Pérez.

Finalmente, también obtuvo un lugar el sector Unión y Libertad, más conocido como el sector de los libertarios “blue” o “dialoguistas”. En ese lugar quedó Fernando Rozas, hermano del diputado y titular del bloque en la Cámara de Diputados, Martín Rozas.