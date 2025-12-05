Marcos Juárez: un concejal de Majorel renunció con duras críticas y Dellarossa ocupa el vacío con su alfil

Pedro Dellarossa y Sara Majorel empiezan a medir fuerzas rumbo a la elección municipal de Marcos Juárez en 2026

Sara Majorel , la intendenta de Marcos Juárez y referente regional del PRO , que buscará la reelección en la única elección que habrá en Córdoba en 2026, atraviesa uno de los momentos más duros de su administración. El edil del bloque oficialista, Alejandro Ros Artayeta , presentó la renuncia a la banca en el Concejo Deliberante.

El justificativo a su salida incluyó munición gruesa: argumentó situaciones "poco claras" y en particular "falta de transparencia". Su lugar será tomado por Mariano Fidelio . Se trata de un alfil de Pedro Dellarossa , posible candidato municipal, que acaba de ser desplazado del cargo por decisión de Martín Llaryora de la cabeza del Ministerio de Producción .

La crisis política que atraviesa el gobierno encabezado por Majorel desde hace algunas semanas provocó la salida de uno de los ediles que llegó al Concejo tras el resultado de la elección de 2022.

Ros Artayeta es el presidente de Club Argentino y había sido convocado por Dellarossa y su entonces delfín para integrar la lista que finalmente fue la ganadora. Vieron la posibilidad de alcanzar bajo su figura un votante algo distante por "los colores".

El ahora exministro cordobesista fue titular de la entidad rival, Club San Martín , y necesitaba por ese entonces mostrar apertura a los vecinos de la ciudad que señalaban favoritismo desde el municipio al "albiceleste".

Una salida con graves acusaciones a Sara Majorel

Sin embargo, a pocos días de comenzar a transitar el último año de la gestión de la intendenta -que apoyó a Javier Milei el 26-O- llega este golpe al centro del oficialismo, en la antesala de la inminente campaña municipal.

La consecuencia de la renuncia incrementa el posible costo político que pagara el oficialismo por los argumentos esgrimidos por el exedil. "Los acontecimientos de los últimos tiempos demuestran que el rumbo que ha tomado el cuerpo legislativo no forma parte de mi ideología ni coincide con el propósito que me motivó a sumarme a este equipo de trabajo", manifestó de manera contundente en la nota presentada a la intendenta.

bornoroni juez majorel roca machado Sara Majorel busca un acuerdo con La Libertad Avanza para asegurar su reelección en Marcos Juárez

A lo que suma argumentos que convalidan rumores que tomaron fuerza en las últimas semanas. "He observado situaciones poco claras y falta de transparencia que no estoy dispuesto a convalidar ni quiero que mi nombre sea asociado a prácticas que no representan mis valores", señaló.

Durante el 2025 la gestión de la intendente ha tenido que brindar explicaciones sobre diversas acusaciones de la oposición con respecto a compras, presupuestos e intenciones de cobrar obras a valores hasta cuatro veces superior a las correspondientes. Esta última referida a una cobranza de luminarias Leds en la vía pública que fueron iniciadas en la gestión de Dellarossa, más de cuatro años atrás, y motivó los reclamos de los vecinos.

Para Ros Artayeta la polémica por el cobro de las luminarias fue la gota que rebalsó el vaso en un contexto que podría generar más renuncias en un futuro cercano.

Un alfil de Pedro Dellarossa en un momento clave

La banca será ocupada por el abogado Mariano Fidelio, mano derecha del exintendente Dellarossa durante sus dos periodos al frente del municipio. Si bien inició la administración Majorel al poco tiempo dejó su lugar por diferencias con el equipo más cercano a la jefa comunal.

Este escenario le abre un abanico de posibilidades al dirigente que continúa vigente dentro del gobierno de Llaryora. Como anticipó Letra P, integrará el directorio del Banco de Córdoba.

dellarossa fidelio marcos juárez concejo Pedro Dellarossa y Mariano Fidelio, el concejal que asumirá en el recinto de Marcos Juárez

Todavía con los pies dentro del Partido Cordobés sigue posicionado en la vereda del frente de la actual administración municipal. Con una campaña que ya está encendida con movimientos dentro de los espacios y precandidatos en línea de largada, para Dellarossa es un plus que contar con un hombre leal dentro del Concejo Deliberante.

Cómo queda configurado el Concejo

El cuerpo legislativo queda con una composición diferente a la que inició, hace tres años, más allá de los actores. Ya habían dejado sus bancas Dellarossa, Germán Font y Eduardo Foresi. Los tres se sumaron al Gobierno de la provincia por invitación del gobernador.

Ahora suma la ausencia de Ros Artayeta y la disposición de los nueve ediles representará diferentes facciones en la previa a la elección municipal.

sara majorel javier barletta marcos juárez.jpg Sara Majorel y Javier Barletta en el Concejo. La unidad del PRO y la UCR continúa en Marcos Juárez.

La presidencia sigue en manos de Javier Barletta, un radical enemistado con Dellarossa y defensor de Majorel. El resto del bloque oficialista se completa con Maite Cisneros, Susana Cocchi y el juecista Maximiliano Villarreal González. La incorporación de Fidelio abre una incógnita que se develará en las primeras acciones del concejo. También servirá para completar las lecturas preelectorales sobre la renuncia de Ros Artayeta.

Por el lado de la oposición, Alejandra Juich y Maricel Serafini se mantienen como independientes y responden a Verónica Crescente. Además lo integran el vecinalista Horacio Latimori y del rinñón del justicialismo, Lucrecia Terenzani.

Como contó Letra P, Crescente apunta a probar suerte nuevamente de la mano de la Unión Vecinal. Su rol será clave para romper la polarización entre Majorel y Dellarossa.