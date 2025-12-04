Martín Menem encontró un antecedente de Sergio Massa para quedarse con la mayoría en las comisiones

Martín Menem ganó la pulseada para distribuir los lugares en las comisiones, con el límite reglamentario de respetar la "proporcionalidad" de los bloques. Al no ser una definición precisa, el riojano buscó antecedentes y supo que Sergio Massa , en las mismas condiciones, le asignó la mayoría de la comisión de Juicio Político al Frente de Todos .

Ocurrió en los últimos dos años del Gobierno de Alberto Fernández , cuando el oficialismo tenía el bloque más grande del recinto, pero no alcanzaba la mayoría propia. Aun así, en la comisión que evaluó la conducta de los jueces de la Corte Suprema, 16 de los 31 miembros fueron del partido del entonces Presidente y manejaron la agenda a gusto.

El tigrense podía defenderse con atajos que bien puede usar Menem, como el artículo 105, que señala que el reparto proporcional es "en lo posible". Es una aclaración que, con seguridad, buscó prevenir debates aritméticos, pero que cada presidente de la cámara baja interpretó como quiso.

Otra explicación que podría tener aquella conformación de la Comisión de Juicio Político es que el reglamento no es específico en cuanto al reparto de lugares por comisión. De esta manera, un presidente de la cámara puede favorecer a unos bloques en una y compensarlos en otra, sin importar la relevancia de cada una de ellas.

En la sesión preparatoria, sólo Unión por la Patria (UP) pidió que la distribución de las vocalías se defina por sistema D'hont, que es el que se utiliza para repartir las bancas en las elecciones nacionales. Ningún bloque acompañó, pese a que hasta el martes había rumores de un acuerdo entre todas las fuerzas opositoras para marcarle la cancha a Menem.

Como explicó Letra P, el Gobierno presionó para evitar que el cuerpo vuelva a repartir las vocalías -como hizo en 2023- y lo logró. Diego Santilli fue de madrugada a Diputados para hablar con su excompañero, Cristian Ritondo, jefe del PRO. En ese partido había muchos diputados que aseguraban que se cocinaba una embestida contra el riojano.

Finalmente, la rosca amarilla no llegó a tanto: el PRO y la UCR se unieron, sumaron a otras fuerzas, pero limitaron su pelea al armado de un interbloque que le permita pelear por la vicepresidencia. Cuando Martínez pidió no darle a Menem la lapicera de las comisiones, ningún amarillo abrió la boca.

El escenario ya había quedado claro en la reunión de labor parlamentaria, cuando los bloques chicos de partidos provinciales (como San Juan y Misiones), levantaron la voz para apoyar a Menem. La disputa es crucial, porque la integración de las comisiones se mantiene por dos años y no se altera si hay nuevos realineamientos políticos.

La polémica proporción

Con estas reglas, las próximas que se definan durarán hasta el final del mandato de Javier Milei, sin importar el éxito de su gestión. En la próxima semana, Menem firmará un decreto con la conformación de las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales, para empezar con la agenda de extraordinarias: el proyecto de Presupuesto 2026 y la inocencia fiscal.

En La Libertad Avanza aclaran que mirarán antecedentes, pero no harán locuras. "Si aplicamos el sistema D'hont ningún bloque chico tendrá lugares. Es necesario un acuerdo político", advirtieron fuentes del oficialismo a Letra P. Con la conformación final de los bloques que hubo este miércoles dejó un panorama favorable para Milei, que tiene la primera minoría, con 95 miembros. UP se quedó con 93.

Entre ambos pueden repartirse hasta el 75% de la conformación de las comisiones. El interbloque Provincias Unidas y el que armaron PRO con la UCR (aún no tiene nombre), cuentan con 22 votos cada uno; y hay 15 de otros partidos que gobiernan provincias y una decena de bloques chicos o individuales. Menem deberá definir a cuál de estas fuerzas favorecer. Tiene la lapicera.