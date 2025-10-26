Río Negro: Martín Soria le ganó por una uña a Lorena Villaverde y Alberto Weretilneck se quedó afuera de todo

Con el 95,76 % de los votos escrutado, Fuerza Patria ganó las elecciones en el tramo que repartió bancas para el Senado, tras conseguir el 30,66% de los votos, mientras que La Libertad Avanza cosechó el 30,39%. Más atrás quedó Juntos Defendemos Río Negro con el 26,71%.
En el tramo que definió las bancas para la Cámara de Diputados los números fueron otros, la fuerza nacional del presidente Javier Milei ganó con el 34,43% y el peronismo se ubicó segundo con el 29,48 %. El frente del gobernador, Alberto Weretilneck, llegó al 25,87.
Con estos números, en diciembre asumirán en el Senado Martín Soria y Ana Marks por Fuerza Patria, y Lorena Villaverde por La Libertad Avanza. Con respecto a los parlamentarios de la cámara baja, el actual diputado nacional, Aníbal Tortoriello, seguirá en el Congreso, esta vez por el espacio libertario y Adriana Serquis, científica barilochense, tendrá un lugar en la cámara baja en su primer experiencia como candidata peronista.
En la provincia de la Patagonia, donde se renovaban las tres bancas en el Senado y dos de los cinco Diputados de la cámara baja, dejan su lugar en diciembre los senadores kirchneristas Martín Doñate y Silvina García Larraburu, y la oficialista Mónica Silva. En Diputados, hará lo propio el legislador barilochense de Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo.