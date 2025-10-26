ARGENTINA VOTA

Río Negro: Martín Soria le ganó por una uña a Lorena Villaverde y Alberto Weretilneck se quedó afuera de todo

Martín Soria ganó en la polarización contra Lorena Villaverde. El mileísmo superó al peronismo en la pelea para la cámara baja. Weretilneck, afuera de todo.

Letra P | Germán Hernández
Por Germán Hernández
Martín Soria, cara de Fuerza Patria, días previos a la elección en Río Negro.

Martín Soria, cara de Fuerza Patria, días previos a la elección en Río Negro.

Con el 95,76 % de los votos escrutado, Fuerza Patria ganó las elecciones en el tramo que repartió bancas para el Senado, tras conseguir el 30,66% de los votos, mientras que La Libertad Avanza cosechó el 30,39%. Más atrás quedó Juntos Defendemos Río Negro con el 26,71%.

Notas Relacionadas
Patagonia: abrieron las escuelas y arrancó una elección calve para el futuro del país.
ARGENTINA VOTA

Resultados oficiales: Milei y el peronismo se reparten la Patagonia

Por  Letra P | Periodismo Político

En el tramo que definió las bancas para la Cámara de Diputados los números fueron otros, la fuerza nacional del presidente Javier Milei ganó con el 34,43% y el peronismo se ubicó segundo con el 29,48 %. El frente del gobernador, Alberto Weretilneck, llegó al 25,87.

Con estos números, en diciembre asumirán en el Senado Martín Soria y Ana Marks por Fuerza Patria, y Lorena Villaverde por La Libertad Avanza. Con respecto a los parlamentarios de la cámara baja, el actual diputado nacional, Aníbal Tortoriello, seguirá en el Congreso, esta vez por el espacio libertario y Adriana Serquis, científica barilochense, tendrá un lugar en la cámara baja en su primer experiencia como candidata peronista.

En la provincia de la Patagonia, donde se renovaban las tres bancas en el Senado y dos de los cinco Diputados de la cámara baja, dejan su lugar en diciembre los senadores kirchneristas Martín Doñate y Silvina García Larraburu, y la oficialista Mónica Silva. En Diputados, hará lo propio el legislador barilochense de Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo.

Temas
Notas Relacionadas
La Libertad Avanza arrasó en Tierra del Fuego
ARGENTINA VOTA

Tierra del Fuego: La Libertad Avanza arrasó y superó por casi diez puntos a Fuerza Patria

El espacio libertario ganó las elecciones legislativas con el 39% de los votos y desplazó al oficialismo fueguino. Pérez, tercero.
El peronismo ganó en Santa Cruz.
ARGENTINA VOTA

El kirchnerismo volvió a ganar en Santa Cruz y dejó sin nada al gobernador Claudio Vidal

Fuerza Santacruceña se impuso con el 32% y obtuvo dos de las tres bancas en juego. El mileísmo logró la tercera y el oficialismo provincial se quedó sin nada.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

La Libertad Avanza arrasó en Tierra del Fuego
ARGENTINA VOTA

Tierra del Fuego: La Libertad Avanza arrasó y superó por casi diez puntos a Fuerza Patria

Por  Laura Funes
Javier Milei junto a Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi, candidatos electos en la Provincia de Jujuy
ARGENTINA VOTA

Batacazo de La Libertad Avanza en Jujuy: dobló al oficialismo de Carlos Sadir y se llevó dos bancas

Por  Letra P | Periodismo Político
Abelardo Ferrán junto al gobernador Sergio Ziliotto, la ecuación de la victoria para el peronismo en La Pampa.
ARGENTINA VOTA

La Pampa: el peronismo le ganó por un punto a LLA y se llevó dos bancas de las tres en juego

Por  Juan Pablo Gavazza
José Luis Espert después de votar, en San Isidro. 
ARGENTINA VOTA

El fallido de Espert, los más insultados y un Milei bebé: las perlitas del domingo

Por  José Maldonado