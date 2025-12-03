Provincias Unidas: cómo tejieron los gobernadores en Diputados para salvar la ropa y ser árbitros de la grieta

Provincias Unidas logró su cometido. Después de la piña electoral, los gobernadores Maximiliano Pullaro , Ignacio Torres y Martín Llaryora se pusieron al frente del armado legislativo para pulsear con peso propio en el Congreso y lograron conformar una bancada que será árbitro de los dos grandes tanques, aunque queda en veremos la cohesión y el orden interno de un esquema multicolor.

Dieciocho integrantes en el bloque y cuatro más en interbloque, con la chance –según le confió a Letra P uno de los diputados del frente– de acordar con el bloque Innovación Federal para el armado de las comisiones bicamerales. De lograrlo, Provincias Unidas cerraría con otro espesor y podría superar al interbloque PRO - UCR, con el que puja para convertirse en la tercera minoría y capturar la vicepresidencia tercera de la cámara baja.

El envión de Provincias Unidas no termina en Diputados. Tras la oficialización de los bloques y la jura de los diputados electos, Pullaro, Torres, el mandatario jujeño Carlos Sadir e incluso el correntino Gustavo Valdés , que instruyó a su legislador electo para que se sume al bloque de la UCR, se reunieron con un grupo de senadores con el ánimo de conformar una fuerza propia en la cámara alta. La negociación continuará en los próximos días.

Tres días antes del 26-O, en su despacho, Pullaro le dijo a Letra P que aspiraba a conformar un bloque de entre 20 y 30 bancas en la cámara baja. No esperaba que su candidata, la ahora exvicegobernadora Gisela Scaglia , termina tercera a 22 puntos de La Libertad Avanza. A la postre, un mes y monedas después , Provincias Unidas quedó de pie y con chances de vender presente y futuro.

Ahora el desafío es otro. Lograr “coherencia”, como suele decir uno de los laderos del gobernador radical. A priori, la estrategia del bloque, que se debatió hasta este mismo miércoles, es respetar la incumbencia por temáticas. Por ejemplo, en el presupuesto que elabora el Gobierno serán Pullaro, Torres y Llaryora quienes llevarán la voz de la negociación con la Casa Rosada. Ahí, al bloque le tocará bajar el perfil.

En otras cuestiones, que no atañen el andar de las gestiones provinciales, serán los diputados quienes ganen lugar y espacio en la discusión legislativa y el debate público. Eso sí, bajo el comando de Scaglia, quien, avalada por el trío de mandatarios, se movió para comer alfiles dentro del PRO, como los casos del santafesino José Núñez y el rionegrino Sergio Capozzi.

Maximiliano Pullaro, de cuerpo presente en la negociación

Pullaro nunca viajó tan seguido a Buenos Aires como en las últimas semanas. Se puso al frente de las negociaciones, se comprometió con Scaglia a darle centralidad y un objetivo político, y negoció –y contuvo– a lilitos y al propio Miguel Ángel Pichetto para la conformación del interbloque. "Estoy muy feliz, me maté", le señaló a Letra P minutos antes de regresar a Santa Fe.

El santafesino se lo tomó casi de modo personal. Tentó legisladores para entrar al barco del frente federal durante varios días y estuvo en el Congreso este mismo miércoles para rosquear y tratar de robustecer el bloque. Pullaro quiere que Provincias Unidas sea oposición y se convierta en mediadora en la disputa ciega entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria. “Empieza un año estratégico y no podemos ser un jugador ingrávido”, aventura un funcionario santafesino.

El balance de Martín Llaryora y compañía

En la tropa de Llaryora y Juan Schiaretti respiraron tranquilos por primera vez después de la derrota de Provincias Unidas el 26-O. Zafaron de un papelón más al cumplir con el nuevo objetivo trazado: formar un bloque que partiera de un piso de 20 integrantes.

“Cada uno vale un voto”, decían las espadas del cordobesismo en el Congreso cuando explicaban la nueva estrategia de armado postelectoral, con las complicaciones añadidas al repliegue de los gobernadores en sus provincias y, en concreto, al proyecto reeleccionista en 2027. Quedó demostrada esa premisa, porque parece que a la nueva bancada federal le importa más el número que la trayectoria.

El patito de Provincias Unidas

La sorpresiva incorporación sobre la hora de la exlibertaria Lourdes Arrieta confirma las sospechas. La diputada popularmente conocida por usar un patito kwaii en la cabeza compartirá bancada con políticos de fuste como Schiaretti y Pichetto, que lograron salvar sobre la hora sus diferencias.

La paz con quien fuera el jefe de Encuentro Federal fue celebrada en la provincia mediterránea. Pullaro y Llaryora lo desafiaron cuando buscaron darle un refresh, con nombres nuevos, a la conducción.

Tal como se esperaba, quedó jugando por fuera Natalia de la Sota, aunque el enfriamiento en la pelea que marcó la campaña cordobesa preanuncia que hay voluntad de diálogo con sus viejos compañeros de bancada, siempre y cuando no estén en la vereda de Milei. Esa es su única línea infranqueable.

El único librepensador cordobesista seguirá siendo Juan Brügge, quien se jugó una grande y gestionó por sus propios medios el ingreso de Arrieta al bloque. En cuanto al resto, la previsibilidad está garantizada con la tropa schiarettista representada por Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres y Carolina Basualdo; y el llaryorista Ignacio García Aresca, que tendrá cuatro años más en el recinto, tras la renuncia del diputado electo Miguel Siciliano.

A la incógnita sobre la duración de la cohesión de Provincias Unidas, se le suma la pregunta sobre el rol que efectivamente asumirá Schiaretti en el recinto. El tres veces gobernador de Córdoba se recupera de una cirugía cardíaca que retrasó su debut en el Congreso.

El no de Gustavo Valdés

En Provincias Unidas quedó el sabor amargo con la movida de Gustavo Valdés, quien propició que el diputado correntino electo Diógenes González se sumara a las filas del bloque radical. Valdés, que dejará el gobierno provincial el 10 de diciembre, le dio al sello interprovincial su único triunfo. Fue ajustado, por eso tan sólo sumó una banca que servirá para devolverle al radicalismo el escaño que, en los movimientos previos, había perdido tras la ruptura que en la cámara baja protagonizó el bloque Democracia para siempre y a nivel provincial se expresó en la pelea entre Valdés y su antecesor, Ricardo Colombi.

En el entorno del correntino descartan que el gesto represente algún atisbo de ruptura. “Gustavo es radical y el diputado va al bloque. Eso no significa que se abandone la idea de construir con Provincias Unidas”, aseguran en el espacio del gobernador que preside el Comité Central de la UCR de Corrientes y que es el preferido de muchos para tomar el mando nacional del partido. Prueba de ello es su participación en la reunión para tratar de armar un bloque del frente federal en el Senado.

En muchos casos, afirman en los mismos espacios, la agenda será la misma que la que plantea la bancada de Provincias Unidas y la defensa del federalismo seguirá siendo el eje vertebral de las políticas que defenderá el gobierno provincial, que quedará a cargo de Juan Pablo Valdés y estará representado en la cámara baja por González.