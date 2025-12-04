Elecciones en la UCR: el radicalismo de Morales banca a Valdés en medio de una interna sin candidatos

Elecciones en la UCR: el radicalismo jujeño de Morales banca a Valdés en medio de una interna sin candidatos
Recalculando y con la brújula descalibrada. Así se encuentra la Unión Cívica Radical (UCR) en el Norte Grande a una semana de la Convención partidaria que debe definir quién conducirá el Comité Nacional los próximos dos años.
El jujeño Gerardo Morales sigue ocupando el casillero central en el armado interno de la región, pero los malos resultados del partido en las últimas elecciones desdibujan cualquier plan para intentar salir del pantano político.
Como si fuera poco, hasta el momento no hay candidato definido para apoyar ni tampoco señales de cuál será el rumbo a seguir. La Convención está citada para el próximo viernes 12 en el histórico comité de la calle Alsina en la ciudad de Buenos Aires.
En el norte, las miradas del moralismo viraron hacia Santa Fe y a lo que pueda proponer el gobernador Maximiliano Pullaro, uno de los principales impulsores de Provincias Unidas. Eduardo “Peteco” Vischi, presidente del bloque de la UCR en el Senado, está en carpeta, pero tampoco confirmó si quiere ser autoridad partidaria cuando aún está cuestionada su continuidad al frente de la menguada bancada radical de la cámara alta.
La UCR busca quién la presida
El radicalismo que orbita cerca de Morales está atravesado por los mismos dilemas del resto de la oposición política nacional: estar cerca o enfrente del gobierno de Javier Milei. En ese péndulo se mueven las especulaciones que llegan a incluir como candidato a presidente del Comité Nacional a Rodrigo de Loredo.
En las últimas horas, la dirigencia norteña empezó a recibir mensajes desde Buenos Aires. Lousteau no va por su reelección, pero algunos de sus dirigentes cercanos parecen dispuestos a intentar reemplazarlo. Esa lista de nominados incluye al santafesino Hernán Rossi, hoy interventor del radicalismo de Tucumán; y al exdiputado y vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, una de las caras más visibles de las universidades públicas en su puja con el Gobierno por mayor presupuesto.
Radicalismo estallado en el Norte Grande
En medio de la ausencia de postulantes, la renovación de autoridades partidarias nacionales encuentra a la mayoría de los distritos radicales del norte argentino con situaciones internas explosivas.
En Tucumán, el partido está intervenido y esa decisión está cuestionada en la Justicia Federal por unas internas truncas. En Salta, la Juventud Radical pidió la intervención del distrito por diferencias con la conducción provincial tras la designación de los delegados al Comité Nacional.
En Santiago del Estero, la UCR impulsó un espacio opositor, con parte de lo que quedó en pie de la extinta alianza Juntos por el Cambio, pero apenas pudo superar el 10 por ciento de los votos en los comicios provinciales. Dirigentes radicales apoyaron al candidato del gobernador Gerardo Zamora aún en contra de sus propias listas.
Un dirigente consultado por Letra P admitió que el panorama es muy complejo para el radicalismo. “Se pelean para no ser”, se repite con ironía. En la UCR no aparece ningún dirigente de peso dispuesto a tomar el hierro caliente de la conducción del partido. Para una fuerza política que ha hecho de las pujas internas un culto, el dato no pasa desapercibido.