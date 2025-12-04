Elecciones en la UCR: el radicalismo de Morales banca a Valdés en medio de una interna sin candidatos

Elecciones en la UCR: el radicalismo jujeño de Morales banca a Valdés en medio de una interna sin candidatos

Recalculando y con la brújula descalibrada. Así se encuentra la Unión Cívica Radical ( UCR ) en el Norte Grande a una semana de la Convención partidaria que debe definir quién conducirá el Comité Nacional los próximos dos años.

El jujeño Gerardo Morales sigue ocupando el casillero central en el armado interno de la región, pero los malos resultados del partido en las últimas elecciones desdibujan cualquier plan para intentar salir del pantano político.

Como si fuera poco, hasta el momento no hay candidato definido para apoyar ni tampoco señales de cuál será el rumbo a seguir. La Convención está citada para el próximo viernes 12 en el histórico comité de la calle Alsina en la ciudad de Buenos Aires.

Hasta fines de la semana pasada, Gustavo Valdés era el candidato más firme para suceder a Martín Lousteau en la conducción radical. La figura del gobernador correntino sumó rápidamente apoyos entre la dirigencia norteña con el guiño de Morales. Sin embargo, la postulación se diluyó con un mensaje que circuló en los distintos grupos de Whatsapp de la UCR: “Se bajó”. Las declaraciones del mandatario a un medio de su provincia confirmando su desinterés por conducir al radicalismo abrieron una danza de especulaciones y nombres.

En el norte, las miradas del moralismo viraron hacia Santa Fe y a lo que pueda proponer el gobernador Maximiliano Pullaro , uno de los principales impulsores de Provincias Unidas . Eduardo “Peteco” Vischi , presidente del bloque de la UCR en el Senado, está en carpeta, pero tampoco confirmó si quiere ser autoridad partidaria cuando aún está cuestionada su continuidad al frente de la menguada bancada radical de la cámara alta.

LA INTERNA BOINABLANCA Valdés elige quedarse en #Corrientes y se corre de la pelea por la presidencia de la UCR

La UCR busca quién la presida

El radicalismo que orbita cerca de Morales está atravesado por los mismos dilemas del resto de la oposición política nacional: estar cerca o enfrente del gobierno de Javier Milei. En ese péndulo se mueven las especulaciones que llegan a incluir como candidato a presidente del Comité Nacional a Rodrigo de Loredo.

El rol del cordobés como presidente del bloque radical en Diputados recibió cuestionamientos por su alineamiento con la gestión libertaria en varias decisiones durante los últimos dos años. Con todo, la nominación del exfuncionario del gobienro de Mauricio Macri, especulan, podría ser una señal de no beligerancia frontal para la Casa Rosada en un escenario donde se ha reabierto el diálogo con gobernadores. Esto preocupa especialmente al radicalismo jujeño, también liderado por Morales, bajo la gobernación de Carlos Sadir.

En las últimas horas, la dirigencia norteña empezó a recibir mensajes desde Buenos Aires. Lousteau no va por su reelección, pero algunos de sus dirigentes cercanos parecen dispuestos a intentar reemplazarlo. Esa lista de nominados incluye al santafesino Hernán Rossi, hoy interventor del radicalismo de Tucumán; y al exdiputado y vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, una de las caras más visibles de las universidades públicas en su puja con el Gobierno por mayor presupuesto.

Radicalismo estallado en el Norte Grande

En medio de la ausencia de postulantes, la renovación de autoridades partidarias nacionales encuentra a la mayoría de los distritos radicales del norte argentino con situaciones internas explosivas.

En Tucumán, el partido está intervenido y esa decisión está cuestionada en la Justicia Federal por unas internas truncas. En Salta, la Juventud Radical pidió la intervención del distrito por diferencias con la conducción provincial tras la designación de los delegados al Comité Nacional.

RADICALISMO BONAERENSE

Abad acelera a fondo: la mira en la conducción de la UCR 2026 y en #MarDelPlata 2027



Abad acelera a fondo: la mira en la conducción de la UCR 2026 y en #MarDelPlata 2027



https://t.co/m9cn1DXdj1

@JuanRubinacci pic.twitter.com/svaidqiZof — LETRA P (@Letra_P) November 14, 2025

En Santiago del Estero, la UCR impulsó un espacio opositor, con parte de lo que quedó en pie de la extinta alianza Juntos por el Cambio, pero apenas pudo superar el 10 por ciento de los votos en los comicios provinciales. Dirigentes radicales apoyaron al candidato del gobernador Gerardo Zamora aún en contra de sus propias listas.

En Catamarca también hay cuestionamientos internos por un exiguo resultado en las elecciones de octubre, pero la conducción a cargo del diputado Luis Fadel asegura que se recuperarán para 2027. Solo en Jujuy la puja interna parece estar controlada, pero las señales de alarma por el avance libertario el 26 de octubre también comienzan a generar ruidos.

Un dirigente consultado por Letra P admitió que el panorama es muy complejo para el radicalismo. “Se pelean para no ser”, se repite con ironía. En la UCR no aparece ningún dirigente de peso dispuesto a tomar el hierro caliente de la conducción del partido. Para una fuerza política que ha hecho de las pujas internas un culto, el dato no pasa desapercibido.