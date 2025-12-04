Como YPF, la petrolera de Paolo Rocca vendió sus activos en Chubut y deja de producir en la provincia

Tecpetrol vendió su "yacimiento escuela" de Chubut , El Tordillo. La decisión de la petrolera de Paolo Rocca , presidente del Grupo Techint, estaba tomada y a lo largo del año se evaluaron ofertas. Ganó Crown Point, empresa que integra un grupo con negocios en distintos rubros y maneja la sucursal argentina de Mercedes-Benz .

La firma que opera Fortín de Piedra en Vaca Muerta se focalizará en el negocio no convencional. Al igual que YPF , deja la operación en Chubut. Operaba en el Golfo de San Jorge desde 1991. La provincia que gobierna Ignacio Torres busca amortiguar el irreversible cambio del negocio petrolero, que migra hacia Neuquén.

Ambas compañías comunicaron la transacción en la Comisión Nacional de Valores ( CNV ). El nuevo operador, que encabeza el empresario Pablo Peralta y Roberto Domínguez del grupo ST , pagó u$s 57,9 millones de los cuales u$s 30 millones fueron facilitados por Liminar Energía , que es parte del holding .

Junto con la adquisición de la participación de Pampa Energía , la empresa de Marcelo Mindlin , Crown Point adquirió una participación del 95% en las concesiones chubutenses.

Crown Point no sólo ingresa al bloque El Tordillo sino también a otras áreas más chicas como La Tapera y Puesto Quiroga, donde tenía participación YPF que también vendió con el Plan Andes. Es decir, el brazo petrolero del grupo Techint abandona Chubut, de la misma forma que lo hizo oportunamente YPF . "Con posterioridad al cierre, podría corresponder el pago a Pampa de una contraprestación contingente en efectivo de hasta u$s 3,5 millones", detalló Crown Point a la CNV.

Además, contará con infraestructura para conectarse al Gasoducto General San Martín y a los oleoductos que llevan al puerto de Terminales Marítimas Patagónicas (Termap), desde donde pueden llevar crudo a las refinerías del país o incluso exportar.

El perfil de los nuevos dueños

Pablo Peralta viene del mundo financiero y los seguros, pero en 2017 decidió comprar Crown Point, una empresa con sede en Canadá y que tenía algunos activos en Argentina. El empresario se quedó este año con la planta de Mercedes-Benz en Buenos Aires. Junto a Roberto Domínguez, que es el presidente de Crown Point, son socios en grupo ST que ha estado mirando negocios en Añelo, el corazón de Vaca Muerta.

Tecpetrol y Crown Point - Acuerdo El Tordillo Los directivos de Tecpetrol y Crown Point tras alcanzar el acuerdo.

Fuentes vinculadas a la industria consideraron que Crown Point tiene un perfil adecuado para administrar un yacimiento de la talla de El Tordillo, dado que en el pasado estuvo a cargo de áreas en Mendoza y Tierra del Fuego. El interés por Chubut viene desde hace tiempo cuando eran una empresa 100% de capitales canadienses, antes de que la compraran Peralta y Domínguez.

Nadie la subestimó en este momento del Golfo San Jorge, donde tanto el gobernador Torres como su par en Santa Cruz, Claudio Vidal, vieron la retirada de YPF en el marco del Plan Andes. Cuando Tecpetrol inició el proceso de desprendimiento de activos, la compañía del grupo ST tuvo acompañamiento oficial.

Con la cabeza puesta en Vaca Muerta

Tecpetrol habló del tema a través de su ceo, Ricardo Markous, quien publicó en LinkedIn la despedida de Chubut. "Como nos tocó en otras ocasiones, la venta de este activo responde a una decisión estratégica, en este caso la de concentrarnos en el desarrollo no convencional", manifestó.

"Tecpetrol tomó posesión del área, en la cuenca del Golfo San Jorge, en julio de 1991. Fue fundacional para nosotros, el primer gran proyecto que asumíamos como empresa. Nos dio un salto de escala como operadora y fue escuela para toda la compañía", señaló el directivo de la compañía.

El Tordillo - Yacimiento Chubut El Tordillo, histórico yacimiento de Tecpetrol que a partir de ahora operará Crown Point.

Y después indicó: "Allí construimos una cultura operativa que hasta hoy se respira en las demás áreas y se formaron muchos de nuestros líderes".

El Tordillo fue el activo más importante de Tecpetrol, incluso fue el yacimiento escuela para sus jóvenes profesionales, hasta que en 2017 invirtió en Fortín de Piedra, el proyecto de shale gas más importante de Argentina, y la apuesta total a Vaca Muerta con Los Toldos II Este donde apuntarán al petróleo no convencional.

Chubut quiere evitar el desplome petrolero

Tal como contó Letra P, el Golfo San Jorge atraviesa un periodo de retiradas fuertes, como ocurre con YPF y nuevos jugadores con la idea de sostener al petróleo convencional que, a diferencia del shale oil de Vaca Muerta, está en declino. Es por eso que el Gobierno y Chubut acordaron las retenciones cero siempre que el precio del barril de referencia internacional, que es el Brent del Mar del Norte, esté por debajo de los u$s 65.

De acuerdo con los datos públicos de la Secretaría de Energía, El Tordillo tiene una producción promedio por día de 4200 barriles de petróleo y cuatro millones de metros cúbicos de gas. Es una caída del 72% en los últimos diez años -un poco antes Rocca firmó la extensión de la concesión-, toda una señal de la madurez del campo y el "giro shale" de Tecpetrol.

el-tordillojpeg La industria hidrocarburífera de Chubut se reacomoda tras la salida de YPF y Tecpetrol.

El acuerdo de venta contó con el apoyo del gobernador chubutense, que tiene la tarea de amortiguar la caída de la producción y de la actividad ante la migración de empresas y trabajadores a Vaca Muerta.

Los problemas en el sur de Chubut vienen desde 2016, cuando una abrupta caída del precio del Brent evidenció que el declino natural de la producción de petróleo era más grave de lo que se pensaba y desde 2020, cuando buena parte de las empresas están ajustándose. La idea de Torres es atraer a empresas más pequeñas que puedan operar campos con mucha madurez y sostener la industria.