ELECCIONES 2027

Río Negro: : los hermanos Soria tapiaron la interna y ya cranean cómo ganarle a Alberto Weretilneck

Reunieron al peronismo en General Roca y pusieron en marcha la maquinaria con base en la unidad que ya funcionó en octubre. Por qué con el PJ no alcanza.

Letra P | Luciano Barroso
Por Luciano Barroso
En la previa al encuentro del fin de semana, Martín Soria juro como senador por Río Negro.&nbsp;

En la previa al encuentro del fin de semana, Martín Soria juro como senador por Río Negro. 

Notas Relacionadas
Fuerza Patria inició la campaña para 2027 en Río Negro. Martín Soria y Martín Doñate, en el centro. 
ELECCIONES 2027

Río Negro: el peronismo empieza a caminar detrás de María Emilia Soria, pero discute la sintonía fina

Por  Germán Hernández

El senador que, junto a Ana Marks sumará votos para el PJ en la cámara alta, fue el principal animador de la asamblea que sirvió para exteriorizar la lectura con la que el peronismo celebra el resultado de octubre pero también advierte que el trabajo hacia 2027 será arduo.

En ese sentido, la centralidad que ocuparán las dos bancas en el Senado y el escaño que Adriana Serquis sumará en la cámara baja, alimenta la expectativa ante un oficialismo provincial en baja, que se quedó sin representantes en el Congreso.

La importancia de la unidad en el peronismo

Después de meses de debates internos, la unidad del peronismo de Río Negro se reforzó luego de la detención de Cristina Fernández de Kirchner. El mayor de los Soria asumió el rol de ser “la cara” de esa unidad que logró colar tres bancas que permitieron festejar a los diferentes palos dentro del justicialismo local. El PJ sorista por un lado, y La Cámpora en alianza con el partido de Juan Grabois por otro. Todos los sectores peronistas repiten que es importante mantener la unidad como base de una alianza que deberá ser más amplia para llegar con chances a 2027.

Plenario PJ Río Negro - Gral Roca - noviembre 2025
Carlos Soria en la bandera de la cabecera durante la reuni&oacute;n del PJ de R&iacute;o Negro.&nbsp;

Carlos Soria en la bandera de la cabecera durante la reunión del PJ de Río Negro.

Esa mirada se leyó el fin de semana como un mensaje hacia adentro de la provincia pero también hacia el peronismo a nivel nacional. En Río Negro el PJ se reconoce fuerte y pero empieza a ensayar un proceso de reordenamiento con actores específicos.

En Roca estuvieron el intendente de Lamarque que preside el PJ provincial, Sergio Hernández, la tropa sorista, las intendentas Claudia Montanaro (Cervantes) y Daniela Salzotto (Catriel), y los jefes comunales Héctor Leineker (General Conesa) y Albino Garrone (General Godoy), además de los legisladores, José Luis Berros, Daniel Belloso, Fabián Pilquinao e Luis Ángel Ivancich. La presencia territorial buscó mostrar que hay estructura.

Las críticas a Alberto Weretilneck

El Congreso aprobó balances y resoluciones sin sobresaltos y, acto seguido, dejó en claro el verdadero motivo del encuentro: redefinir la estrategia política para los próximos dos años, con 2027 como horizonte inevitable.

El documento consensuado es, en los hechos, una radiografía del nuevo clima interno. Con un tono más duro que en otras ocasiones, el PJ cargó contra el gobierno nacional con definiciones filosas. Habló de “tecnócratas delirantes” a quienes responsabilizó de la “entrega de riquezas” a partir de una“genuflexión indigna”, y encontró allí el punto de unidad discursiva que venía precisando. El duro diagnóstico económico y social fue compartido por todos los sectores.

La novedad estuvo en el capítulo rionegrino del texto. Allí, el peronismo dejó de lado las medias tintas y acusó al gobierno provincial de transitar “un sendero de complicidad con las políticas nacionales, a cambio de sobras para evitar el colapso social”. En criollo: para el PJ, Weretilneck acompaña a Milei porque no tiene otra salida. Y esa lectura, lejos de ser meramente técnica, marca el inicio de una disputa política abierta por la hegemonía provincial en un contexto de fragilidad económica y territorial.

María Emilia Soria Martín Soria Martín Doñate
Maria Emilia Soria, Mart&iacute;n Soria y Mart&iacute;n Do&ntilde;ate durante los festejos tras las elecciones del 26 de octubre.&nbsp;

Maria Emilia Soria, Martín Soria y Martín Doñate durante los festejos tras las elecciones del 26 de octubre.

La rosca interna coincide en un análisis que dice que Juntos Somos Río Negro está más débil que en otros ciclos y el peronismo tiene una ventana para reordenarse, siempre y cuando logre mantener la foto de unidad que exhibió en Roca. Por eso la insistencia casi religiosa en la “unidad con todos los sectores del campo nacional y popular”.

El PJ sabe que ya no le alcanza con su propia tropa y que necesita volver a convocar a gremios, clubes, cámaras, cooperativas, organizaciones sociales y vecinales para reconstruir una identidad ampliada que se parezca a un frente competitivo.

En línea con la conducción nacional del PJ

Otro de los puntos cargados de simbolismo, sobre todo a nivel nacional, fue el reclamo por la “persecución judicial y mediática” contra dirigentes del espacio, incluyendo una defensa explícita a Cristina Fernández de Kirchner y a los intendentes peronistas salpicados por la causa Techo Digno. Con esa jugada, el Congreso buscó cerrar filas con los propios y enviar un mensaje hacia el Poder Judicial provincial, al que leen alineado con el oficialismo.

El cierre del documento marcó la hoja de ruta, construir desde ahora un proyecto alternativo de gobierno para 2027, con foco en producción, empleo, federalismo real y recuperación del rol del Estado. La receta rionegrina para volver al poder.

El debate para adelante deberá intentar sostener la unidad alcanzada en octubre y esquivar la interna que históricamente fracturó al PJ rionegrino. Sobre todo al momento de definir roles y candidaturas.

Temas
Notas Relacionadas
El peronismo de Río Negro se entusiasma con un triunfo en octubre y ya piensa en 2027.
ELECCIONES | 26 de octubre

Río Negro: Fuerza Patria activa su campaña en torno a la proyección 2027 de María Emilia Soria

La intendenta de General Roca irá por la gobernación y ordena la tropa. Municipios que vuelven al redil, nueva polarización y la zanahoria del vamos a volver.
Lorena Villaverde: su permanencia en el Congreso pende de un hilo cada vez más fino.
EL JUEGO DE LA BANCA

Río Negro: el affaire Lorena Villaverde abre una grieta entre Javier y Karina

La presidenta de LLA le soltó la mano en la campaña. El presidente la respaldó hasta el final, pero cedió a la presión. Hoy la sostiene su propia resistencia.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Jujuy: El gobernador Carlos Sadir modeló la Corte en alianza con un sector del PJ
NORTE GRANDE

Jujuy: Sadir modeló la Corte en alianza con el PJ, pero la muerte del juez Meyer abre otra vez el juego

Por  Ramiro Garrocho
José Alonso es saludado por José Vignatti tras su triunfo en las elecciones en Colón de Santa Fe
FÚTBOL & POLÍTICA

Vignatti vuelve a Colón de Santa Fe: su candidato ganó las elecciones por más de 15 puntos

Por  Agustín Vissio
Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.
OPERATIVO REELECCIÓN

Figueroa 2027

Por  Ariel Boffelli
Maximiliano Pullaro pretende que Gustavo Valdés suceda a Martín Lousteau en la presidencia de la UCR.
SEMANA SANTA FE

El radicalismo que quiere Pullaro

Por  Pablo Fornero