Río Negro: : los hermanos Soria tapiaron la interna y ya cranean cómo ganarle a Alberto Weretilneck

En la previa al encuentro del fin de semana, Martín Soria juro como senador por Río Negro.

El senador que, junto a Ana Marks sumará votos para el PJ en la cámara alta, fue el principal animador de la asamblea que sirvió para exteriorizar la lectura con la que el peronismo celebra el resultado de octubre pero también advierte que el trabajo hacia 2027 será arduo.

En ese sentido, la centralidad que ocuparán las dos bancas en el Senado y el escaño que Adriana Serquis sumará en la cámara baja, alimenta la expectativa ante un oficialismo provincial en baja, que se quedó sin representantes en el Congreso.

Después de meses de debates internos, la unidad del peronismo de Río Negro se reforzó luego de la detención de Cristina Fernández de Kirchner . El mayor de los Soria asumió el rol de ser “la cara” de esa unidad que logró colar tres bancas que permitieron festejar a los diferentes palos dentro del justicialismo local. El PJ sorista por un lado, y La Cámpora en alianza con el partido de Juan Grabois por otro . Todos los sectores peronistas repiten que es importante mantener la unidad como base de una alianza que deberá ser más amplia para llegar con chances a 2027.

Esa mirada se leyó el fin de semana como un mensaje hacia adentro de la provincia pero también hacia el peronismo a nivel nacional. En Río Negro el PJ se reconoce fuerte y pero empieza a ensayar un proceso de reordenamiento con actores específicos.

Carlos Soria en la bandera de la cabecera durante la reunión del PJ de Río Negro.

En Roca estuvieron el intendente de Lamarque que preside el PJ provincial, Sergio Hernández, la tropa sorista, las intendentas Claudia Montanaro (Cervantes) y Daniela Salzotto (Catriel), y los jefes comunales Héctor Leineker (General Conesa) y Albino Garrone (General Godoy), además de los legisladores, José Luis Berros, Daniel Belloso, Fabián Pilquinao e Luis Ángel Ivancich. La presencia territorial buscó mostrar que hay estructura.

Las críticas a Alberto Weretilneck

El Congreso aprobó balances y resoluciones sin sobresaltos y, acto seguido, dejó en claro el verdadero motivo del encuentro: redefinir la estrategia política para los próximos dos años, con 2027 como horizonte inevitable.

El documento consensuado es, en los hechos, una radiografía del nuevo clima interno. Con un tono más duro que en otras ocasiones, el PJ cargó contra el gobierno nacional con definiciones filosas. Habló de “tecnócratas delirantes” a quienes responsabilizó de la “entrega de riquezas” a partir de una“genuflexión indigna”, y encontró allí el punto de unidad discursiva que venía precisando. El duro diagnóstico económico y social fue compartido por todos los sectores.

La novedad estuvo en el capítulo rionegrino del texto. Allí, el peronismo dejó de lado las medias tintas y acusó al gobierno provincial de transitar “un sendero de complicidad con las políticas nacionales, a cambio de sobras para evitar el colapso social”. En criollo: para el PJ, Weretilneck acompaña a Milei porque no tiene otra salida. Y esa lectura, lejos de ser meramente técnica, marca el inicio de una disputa política abierta por la hegemonía provincial en un contexto de fragilidad económica y territorial.

María Emilia Soria Martín Soria Martín Doñate Maria Emilia Soria, Martín Soria y Martín Doñate durante los festejos tras las elecciones del 26 de octubre.

La rosca interna coincide en un análisis que dice que Juntos Somos Río Negro está más débil que en otros ciclos y el peronismo tiene una ventana para reordenarse, siempre y cuando logre mantener la foto de unidad que exhibió en Roca. Por eso la insistencia casi religiosa en la “unidad con todos los sectores del campo nacional y popular”.

El PJ sabe que ya no le alcanza con su propia tropa y que necesita volver a convocar a gremios, clubes, cámaras, cooperativas, organizaciones sociales y vecinales para reconstruir una identidad ampliada que se parezca a un frente competitivo.

En línea con la conducción nacional del PJ

Otro de los puntos cargados de simbolismo, sobre todo a nivel nacional, fue el reclamo por la “persecución judicial y mediática” contra dirigentes del espacio, incluyendo una defensa explícita a Cristina Fernández de Kirchner y a los intendentes peronistas salpicados por la causa Techo Digno. Con esa jugada, el Congreso buscó cerrar filas con los propios y enviar un mensaje hacia el Poder Judicial provincial, al que leen alineado con el oficialismo.

El cierre del documento marcó la hoja de ruta, construir desde ahora un proyecto alternativo de gobierno para 2027, con foco en producción, empleo, federalismo real y recuperación del rol del Estado. La receta rionegrina para volver al poder.

El debate para adelante deberá intentar sostener la unidad alcanzada en octubre y esquivar la interna que históricamente fracturó al PJ rionegrino. Sobre todo al momento de definir roles y candidaturas.