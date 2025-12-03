Diputados: Martín Menem tendrá la llave de las comisiones y Patricia Bullrich impuso a Luis Petri como vice

Martín Menem se salió con la suya: fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados y logró que La Libertad Avanza (LLA) será bloque más grande, para dominar las comisiones más importantes. Además, el cuerpo lo facultó para distribuir las vocalías como prefiera. Por otro lado, Patricia Bullrich impuso a Luis Petri como vicepresidente segundo.

Menem consiguió un nuevo mandato al frente de la cámara baja, por unanimidad, y a mano alzada. Hubo reproches de Unión por la Patria, por falta de ecuanimidad en las decisiones, pero nadie salió a buscar un reemplazante. Cecilia Moreau , de UP, seguirá como vicepresidenta primera, Petri en la segunda, mientras que la tercera quedó vacante, por un empate entre Provincias Unidas y los ex Juntos por el Cambio.

El riojano buscó controlar las comisiones desde el triunfo electoral del 26 de octubre, pero chocó con varios obstáculos. El primer escollo que encontró fue la resistencia de Mauricio Macri para que el PRO integrara un interbloque con LLA, lo que obligó al oficialismo a reclutar a diputados por afuera del espacio amarillo para ser la primera minoría. Al final lo consiguió: la bancada violeta quedó con 95 miembros y Unión por la Patria con 93.

La mayoría del recinto es 129 y UP quedó en soledad cuando, a través de su jefe, Germán Martínez , al final de la sesión preparatoria pidió que Menem aplique el sistema D'hont para definir los miembros de las comisiones. No fue posible: a mano alzada se votó una moción de Gabriel Bornoroni , jefe del bloque de LLA, para darle al riojano las atribuciones para repartir como considere, sólo considerando la proporción de cada fuerza, como indica el reglamento.

La diferencia no es menor: con la lapicera en su poder, Menem puede garantizarse aliados para la definición de las comisiones sensibles hasta el final de mandato de Javier Milei . En LLA niegan esa posibilidad. "Si aceptábamos el sistema D'hont no entraba ningún bloque chico. Habrá acuerdos para que todos tengan lugar", prometieron desde Letra P .

El nuevo recinto y las comisiones

El reglamento obliga a respetar la proporcionalidad de las fuerzas, lo que obligaría a que el 75% de la integración de las comisiones se divida entre LLA y UP, con 95 y 93 votos.

Menem usará el poder los próximos días, cuando envíe la conformación de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, para debatir la ley de leyes y el proyecto de inocencia fiscal. Milei quiere que estén sancionados antes de fin de año y serán clave los aliados que pueda conseguir.

Por caso, no será igual que estas comisiones las completen figuras del PRO (12 miembros) y la UCR (seis), que fueron en las listas libertarias; o figuras cordobesas y santafesinas que compitieron contra el Gobierno en octubre. De ahí que, como explicó Letra P, LLA haya intervenido para que Provincias Unidas tenga los mismos votos que el interbloque armado por PRO, UCR, Santa Cruz, la exradical Karina Banfi y los dos exlibertarios del MID.

karina menem patricia

Ambos espacios sumarán 22 votos. Otro espacio en formación es la alianza de gobernadores liderada por Gustavo Sáenz (Salta), Comenzó a gestarse este miércoles mediodía y por ahora suma siete votos (cuatro de Misiones y tres de Salta), que funcionan con el sello Innovación Federal. Podría sumarse Tucumán (tres votos) y Catamarca (tres). El techo son trece votos.

En cualquier caso, al igual que el monobloque de Neuquén, son provincias que colaboran con Milei. El resto del recinto lo completan la izquierda (cuatro votos), los exlibertarios de Coherencia (tres), San Juan (dos), Natalia De la Sota (Córdoba) y Jorge Fernández (San Luis).

Petri al poder

El exministro de Defensa retornó a Diputados con perfil alto: fue elegido vicepresidente segundo de la cámara -un cargo que ya ocupó en 2017 cuando pertenecía a la UCR- y se despachó con un discurso que provocó a Unión por la Patria. Cómo había anticipado Letra P, Bullrich pidió por Petri en la reunión que mantuvo con Menem y Karina Milei hace un mes.

Fue el día en el que la entonces ministra de Seguridad cerró para ser jefa del bloque del Senado y pagó el favor con el ingreso a la bancada de una decena de diputados del PRO, que le permitieron a Menem tener la primera minoría.

Petri fue votado por unanimidad y anticipó que será una voz potente del Gobierno. “Venimos a apostar al diálogo, pero no para la agenda del pasado, no a la agenda del kirchnerismo, no a la agenda del piquete, no a la agenda de la extorsión. Venimos a apostar a la agenda del futuro, que fue la agenda que votó la mayoría de los argentinos. Una agenda que propone la modernización laboral, una agenda que propone terminar de derrotar a la pobreza en la República Argentina”, se despachó el ministro de Defensa.

Desde el fondo del recinto le respondió Agustín Rossi, uno de sus antecesores en la cartera. “Los peronistas estamos orgullosos de ser peronistas. Estamos orgullosos de Juan Domingo Perón. Los peronistas estamos orgullosos de ser un partido con más de 80 años de vigencia. Estamos orgullosos de nuestra propia historia. Cuando el diputado Petri quiera hablar de Defensa, hablamos de Defensa. Lo que hizo él fue calamitoso. Vayan a aumentarle el sueldo a los militares, vayan a resolver la deuda que tienen, en tres años quebraste IOFA”, respondió.