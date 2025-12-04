TEMPORADA DE CAMBIOS

Neuquén: uno por uno, todos los movimientos en el gabinete de Rolando Figueroa

El gobernador tomó juramento a los funcionarios de su renovado equipo de gestión. Nuevas autoridades y estructuras para fortalecer el modelo de La Neuquinidad.

Por Letra P | Periodismo Político
El gabinete de Rolando Figueroa.&nbsp;

El gabinete de Rolando Figueroa. 

En la ceremonia asumieron funcionarias y funcionarios de distintas áreas, entre ministerios, secretarías y subsecretarías, conformando una renovación integral de la administración provincial.

“Con el compromiso de consolidar una gestión basada en el diálogo, el respeto y la defensa de los recursos de Neuquén, reforzamos áreas claves para profundizar un rumbo y un modelo de gestión neuquino, con una mirada integral que prioriza a la juventud, la infraestructura, la educación, la salud y la seguridad”, dijo el mandatario provincial.

El nuevo equipo de Rolando Figueroa

Entre las designaciones se destacaron Josefina Codermatz, como ministra de Juventud, Deportes y Cultura; Tanya Bertoldi, en Infraestructura; Gustavo Coatz, como secretario del Interior; Rubén Etcheverry, al frente del Copade; y Lorena Barabini, a cargo de la Secretaría Mujeres y Diversidad.

También asumieron María Fernanda Villone, en Deportes y Cultura; Pablo Castillo, en Trabajo; Miryan Abojer, en Desarrollo Humano; María Eugenia Ferraresso, en Obras Públicas; y Ana Servidio, al frente de Vivienda y Hábitat. Todas las áreas quedaron integradas al nuevo esquema provincial.

Además, recibieron sus decretos Joaquín Perrén, secretario ejecutivo de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo; Karina Montecinos, en Mujeres y Diversidad; Natalia Fenizi, en Derechos Humanos; Juan Manuel Morales, en Industria y Modernización; y Carlos Vivero, en Atención Ciudadana.

Los once ministerios de Neuquén

Con estas incorporaciones, los once ministerios quedaron integrados por Jefatura de Gabinete, a cargo de Juan Luis Ousset; Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, conducido por Jorge Tobares; Educación, a cargo de Soledad Martínez; y Economía, Producción e Industria, dirigido por Guillermo Koenig.

La estructura se completó con Trabajo y Desarrollo Humano, bajo la conducción de Lucas Castelli; Juventud, Deportes y Cultura, liderado por Josefina Codermatz; Salud, a cargo de Martín Regueiro; Seguridad, con Matías Nicolini; Energía, encabezado por Gustavo Medele; Infraestructura, a cargo de Tanya Bertoldi; y Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, conducido por Leticia Esteves.

Las nuevas voces del equipo en la Patagonia

En sus primeros minutos como ministra, Bertoldi afirmó que uno de los desafíos será “eliminar definitivamente las escuelas tráiler”. Señaló que en la provincia existían casi sesenta y cinco instituciones en esa condición y recordó que “este año ya se licitaron treinta y cinco”, mientras que el próximo período debía completarse la eliminación de las restantes.

Por su parte, Codermatz agradeció al gobernador por “dar lugar a jóvenes en estos espacios de mando y de liderazgo”. Dijo sentirse “muy honrada y emocionada” y sostuvo que trabajaría para fortalecer políticas vinculadas con juventudes, cultura y deporte, áreas que consideró fundamentales para la gestión.

Rolando Figueroa y Gustavo Coatz

La ministra indicó que se desempeñó en la dirección del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP) y que mantendría la articulación con sectores vinculados a créditos y programas de apoyo. Añadió que el pedido del gobernador fue profundizar el trabajo con jóvenes e integrar deporte y cultura como ejes transversales en todo el Gobierno.

Con la renovación completa del gabinete, la administración provincial inició una nueva etapa política orientada a reorganizar prioridades, reforzar áreas estratégicas y consolidar un esquema de gestión que buscó mayor alcance territorial y planificación a largo plazo.

Temas
