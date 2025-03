La oposición inició un operativo presión a Javier Milei para bajar las retenciones al campo

Si bien el Presidente anunció en la apertura de sesiones que eliminaría el impuesto, sus diputados Nicolás Mayoraz y Beltrán Benedit no brindaron precisiones, aunque ratificaron el compromiso de que desaparecerán tarde o temprano.

La falta de respuesta generó una queja de la UCR , que, a través de su jefe de bancada, Rodrigo De Loredo, anunció que no aceptará que el 30 de junio, cuando vence la baja de retenciones dispuesta en enero, Milei permita que vuelvan a subir.

La comisión fue convocada por el presidente, el diputado radical Atilio Benedetti , quien anticipó que continuará el debate la semana próxima con entidades rurales. Luego podría dictaminarse un texto común para llevarlo al recinto, en lo que puede ser un duro golpe para Milei si para ese entonces no frenó el debate.

Presión a Javier Milei

Con la baja de las retenciones dispuesta en enero, las de la soja pasaron de 33% a 26%; y sus derivados, como aceite y harina, de 31 a 24,5%; las del trigo pasaron de 12 a 9,5%, al igual que las de cebada, maíz y sorgo; y las de girasol quedaron en 7,5%. En la comisión hay seis proyectos que proponen eliminar las retenciones y sus autores los expusieron. No asistió el correntino Manuel Aguirre, de la UCR, quien sólo propone eliminar sólo las de trigo.

El PRO, liderado en este tema por Luciano Laspina, propone eliminar las retenciones con una reducción de 0,3% mensual, lo que demoraría varios años hasta dejarlas en cero. "Es importante limitar el poder del Ejecutivo al momento de aplicar retenciones, para que no sea discrecional por parte del gobierno de turno que le quede la posibilidad de utilizar esta fácil caja de recaudación que al final termina perjudicando a nuestro sector agroproductivo", sostuvo Sofía Brambilla, del bloque amarillo.

La Coalición Cívica también pide gradualismo: propone bajar las retenciones un 20% mensual hasta dejarlas en cero. "Las retenciones existen hace 23 años y provocaron el retraso del sector más dinámico de la economía. Competimos contra nuestros vecinos que innovan y ganan mercados. Nos estamos quedando atrás", se lamentó Juan López.

El santafesino Roberto Mirabella, recién migrado de Unión por la Patria a un monobloque, pide retenciones cero de un saque. "Se fueron 170 mil millones de dólares y la pregunta que me hacen en mi provincia es cuanto vuelve. En su momento pedí que se reparta a las provincias productoras, como las regalías hidrocarburíferas", recordó.

El radical Fabio Quetglas también solicitó retenciones cero. Encuentro Federal, liderado por Agost Carreño, planteó un plan quinquenal con eliminación gradual y el canje por cupos fiscales. "Es una reducción progresiva de todos los impuestos sobre exportación, hasta llegar a cero en cinco años", explicó.

Por ahora, no

El oficialismo prometió bajar las retenciones a cero, pero no reveló un cronograma que convenza a la oposición. "Cuando recorría la campaña en el campo me decían que votaban a Milei porque iba a eliminar las retenciones rápidamente y nosotros de a poco. Eso no ocurrió", cuestionó Francisco Morchio, de EF, cercano al gobernador entrerriano Rogelio Friegerio.

Le respondió Mayoraz: "Este gobierno no puso retenciones y cumple las promesas de campaña. Encontramos el país en un estado catastrófico como para creer que en un año se pueda resolver".

Benedit pidió "tener fe de que las retenciones no van a volver a su estatus original", el 30 de junio, sino que "se van a seguir bajando. Algunos proyectos quedan extemporáneos, porque se van a eliminar antes de lo previsto".

UP estuvo representado por Liliana Paponet, Constanza Alonso, Rogelio Iparraguirre, Florencia Carignano y el exministro de Agricultura, Luis Basterra, quien pidió autocrítica. "Macri las eliminó y las volvió a poner. Milei hace lo mismo y desde un lugar más doctrinario. Estamos ante un problema de equilibrio fiscal", evaluó.