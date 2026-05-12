Cuervo amarillo: el PRO se juega un pleno en San Lorenzo con dos funcionarios clave

Sergio Costantino y Ezequiel Sabor, dos funcionarios porteños del PRO, confluyen en la fórmula oficialista que quieren ganar la elección en San Lorenzo.

San Lorenzo se convirtió en las últimas semanas en un nuevo frente de disputa política en la Ciudad de Buenos Aires . En la elección para renovar la comisión directiva, el PRO juega fuerte con un armado integrado por funcionarios del Gobierno porteño, en una competencia en la que también se mueve La Libertad Avanza .

Como en Boca Juniors , donde se cruzaron disputas entre Juan Román Riquelme y Daniel Angelici , el fútbol volvió a entrelazarse con la política porteña. Esta vez es el turno del club de Boedo, que busca salir definitivamente de la crisis institucional provocada por el escándalo que involucró al presidente Marcelo Moretti , quien fue filmado en una cámara oculta recibiendo dinero en efectivo.

El 30 de mayo próximo, el club intentará normalizar su situación en elecciones internas atravesadas por un entramado que excede lo deportivo. En ese escenario, el PRO apuesta un pleno a construir poder con dirigentes propios.

La estrategia se expresa en la fórmula encabezada por Sergio Costantino , que incluye a Ezequiel Sabor como primer vocal, un cargo destacado en la boleta. Ambos dirigentes tiene una extensa trayectoria en la gestión pública porteña y actualmente son funcionarios del gobierno de Jorge Macri .

La presencia de Sabor , actual secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano , le dio peso político a la lista, ya que se trata de una de las personas de mayor cercanía política con el alcalde porteño y que funciona como armador distrital. Costantino también aporta lo suya, ya que es el actual presidente provisional de San Lorenzo. Con trayectoria en áreas sociales del Gobierno porteño y paso por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, se desempeñó en la Subsecretaría Red de Atención e Inclusión Social, con inserción territorial en varias comunas, y hoy es Secretario de Hábitat e Integración Social de Jorge Macri.

El movimiento se inscribió en la estrategia del macrismo de consolidar su presencia en ámbitos sensibles socialmente y redituables políticamente, como los clubes, con el objetivo de proyectar influencia más allá del Estado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Costantino_SG/status/2046730132006563869?s=20&partner=&hide_thread=false Hace 90 días asumimos con un objetivo claro: sacar a San Lorenzo del abismo y volver a ser un club normal. Hoy podemos decir que empezamos a lograrlo. — Sergio Costantino (@Costantino_SG) April 21, 2026

Un acuerdo poco claro

A casi dos semanas de las elecciones en el club, Costantino buscó mostrar avances en uno de los temas más sensibles para la economía del club: la deuda con el fondo AIS Investment Fund, un acreedor radicado en Luxemburgo que llegó a pedir la quiebra de la institución por falta de pago. Durante la última reunión de comisión directiva, el titular de la comisión transitoria aseguró que viajó a España para negociar personalmente con representantes del fondo y afirmó que existe un principio de acuerdo para destrabar el conflicto judicial.

La intervención de Costantino tuvo además una particularidad política: la deuda con AIS se originó durante una etapa institucional en la que el candidato integraba la conducción del club. Por eso, en el mundo azulgrana algunos sectores leyeron sus declaraciones como un intento de mostrar capacidad de resolución sobre un pasivo cuya génesis también alcanza a dirigentes que hoy buscan retener influencia en la transición.

“Les hicimos una propuesta y la aceptaron de palabra”, sostuvo Costantino ante la dirigencia, aunque aclaró que todavía faltan pasos administrativos para formalizar el entendimiento y avanzar con el levantamiento del pedido de quiebra. En el mismo intercambio, el dirigente rechazó las versiones que circularon sobre su viaje a Europa. “No estuve de vacaciones como hicieron circular malintencionadamente”, lanzó.

Empresas y vínculos con la obra pública

El armado macrista, consolidado tras la salida de Moretti, se visibilizó con fuerza en las últimas semanas con un aluvión de pintadas en la zona sur de Ciudad, en especial en Boedo y el Bajo Flores, que hicieron las veces de lanzamiento de la dupla Costantino-Sabor, pese a que el vice de la fórmula es Cipriano Pommes.

El lanzamiento de la campaña electoral disparó una serie de cuestionamientos dentro del club, donde aseguran que es una postal habitual la presencia de empresas vinculadas a la obra pública de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo mejoras dentro del predio deportivo. Una de ellas fue Ilubaires, histórica proveedora del Estado porteño, cuya actividad fue registrada en instalaciones del club.

Hasta el momento, no se conocieron detalles sobre contratos por parte del club que expliquen esas intervenciones, lo que agita más las sospechas de acuerdos cruzados entre gestión y política.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PoliticaenSL/status/2051280501915201896?s=20&partner=&hide_thread=false EL GCBA AL SERVICIO DE LA CAMPAÑA DE COSTANTINO

¿Quién paga esto? ¿Los vecinos o el club?

Una muestra más de cómo involucran la política nacional con CASLA pic.twitter.com/cuGCBx3gCo — Politica En SanLorenzo (@PoliticaenSL) May 4, 2026

Influencers, territorio y estructura política

El entramado también incluyó actores con presencia en medios de comunicación y redes sociales. Entre ellos, Rodrigo Vizcarra, identificado en el universo digital vinculado a San Lorenzo.

Su recorrido lo ubicó en espacios cercanos al PRO en el norte de la Ciudad. Actualmente se desempeñó como subgerente de Atención Vecinal en la Comuna 12, un territorio con alta influencia del armado político que se anima en torno a Sergio Costantino.

En el entorno del club, algunos sectores interpretaron estos movimientos en clave política, más allá de las funciones formales.

Como si fuera poco, circularon versiones sobre posibles vínculos entre sectores de la barra y áreas del Estado porteño. No hubo confirmación documental pública, aunque el tema formó parte del clima previo a la elección.

Una elección fragmentada

La Junta Electoral de San Lorenzo oficializó las listas para los comicios del 30 de mayo, en los que se renovarán autoridades.

La lista 1, Orden y Progreso Sanlorencista, estará encabezada por Marcelo Culotta junto a Juan Manuel Campos. La lista 2, San Lorenzo en Marcha, llevará a Sergio Costantino y Cipriano Pommies, como expresión del armado vinculado al PRO.

La lista 3, Movete Boedo Movete, postula a Manuel Agote con Leonardo Della Bitta, con apoyos que en el entorno del club vinculan a sectores cercanos a Sebastián Pareja, hombre fuerte de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires.

Completan la oferta la lista 4, Nueva Generación, con Nicolás Papasso y Ángel Gras, y la lista 5, Volver a San Lorenzo, encabezada por César Francis junto a Daniel de Florian.

La fragmentación reflejó un escenario abierto, sin conducción dominante. En ese marco, la participación de espacios con respaldo político externo, como el PRO y La Libertad Avanza, sumó un factor adicional a la disputa.

Con el calendario en marcha, la elección no solo definirá el rumbo institucional del club, sino también el alcance de la influencia de la política porteña en uno de los espacios sociales más relevantes de la Ciudad de Buenos Aires.