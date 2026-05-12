Universidades: radiografía del regreso de la política a la protesta social, con Adorni en el centro de la bronca

La cuarta marcha de las universidades colmó este martes Plaza de Mayo con una multitud que desbordó el centro porteño y convirtió la jornada en una de las mayores movilizaciones contra Javier Milei. En segundo plano, pero visible, a diferencia del pasado reciente, la oposición en pleno se volcó a la calle junto a la comunidad educativa.

La plaza no alcanzó. Por Diagonal Sur las columnas se extendían hasta Avenida Belgrano. Por Avenida de Mayo, cinco cuadras de gente compacta desde metros de la Casa Rosada . Por Diagonal Norte, las columnas de protesta llegaban casi hasta el Obelisco. El centro porteño quedó tomado durante horas por una marea que empezó a formarse desde el mediodía y que a las 17, cuando sonó el himno nacional para dar inicio al acto central, todavía seguía llegando.

El grueso de la movilización estuvo a cargo de la comunidad educativa a pleno. Estudiantes, docentes, no docentes, rectores, investigadores y trabajadores universitarios de todo el país fueron los protagonistas de la marcha. Las universidades del conurbano llegaron en columnas organizadas junto a SUTEBA y CTERA . Por su parte, familias enteras con guardapolvos blancos y banderas argentinas fueron la postal de los autoconvocados.

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El clima en la plaza fue confrontativo con el oficialismo y tuvo un blanco claro: Javier Milei. Igual, investigado por su patrimonio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , concentró buena parte de la bronca. "No pedimos cascadas en los patios de las facultades, pedimos sueldos dignos para nuestros docentes", decía uno de los carteles. "La educación es esencial, la cascada de Adorni no", otro. "Milei cumplí la ley" se repetía en cientos de pancartas caseras a lo largo de todas las columnas. El cantito que pedía la renuncia del vocero fue uno de los más sostenidos de la tarde.

El peronismo y la oposición, en la calle

La diferencia con la primera marcha, la de abril de 2024, no estuvo en el nivel de convocatoria, que fue similar. Pero en aquella primera gran movilización en defensa del presupuesto universitario, a cinco meses de haber asumido Milei, la comunidad educativa y los autoconvocados fueron las figuras centrales, en una marcha que exhibió pocas banderas partidarias. Esta vez, la política ocupó la calle.

El peronismo llegó en bloque. El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó la columna del Partido Justicialista bonaerense por Diagonal Sur, en su primera marcha como presidente del partido provincial. La Cámpora tuvo su columna propia. El Frente Renovador llegó con Malena Galmarini a la cabeza. Los intendentes del conurbano se hicieron presentes: Jorge Ferraresi, de Avellanade; la vicegobernadora Verónica Magario y Fernando Espinoza con un contingente de La Matanza, que incluía estudiantes del distrito, y Mariano Cascallares, jefe político de Almirante Brown. Estuvo la camporista Mayra Mendoza. La CGT marchó por Diagonal Sur junto a columnas estudiantiles, con UPCN y Camioneros entre los gremios presentes.

WhatsApp Image 2026-05-12 at 17.34.51 La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

El arco opositor se completó con el radicalismo, encabezado por el presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, y el dirigente Federico Storani. La izquierda entró por Avenida de Mayo. El FreSU, con la UOM, ATE y los Aceiteros, también estuvo. Una bandera de los Irrompibles radicales colgada junto al MST en el Cabildo sintetizó mejor que cualquier discurso la amplitud política de la jornada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2054276002755297758?s=20&partner=&hide_thread=false MARCHA UNIVERSITARIA Magario, vicegobernadora bonaerense, sostuvo que el Gobierno está "destruyendo la universidad" y apuntó contra Pettovello por los fondos para alimentos de los municipios de la provincia



@Joseima pic.twitter.com/61xA5mJXzZ — LETRA P (@Letra_P) May 12, 2026

La movilización llegó precedida por una señal del Gobierno que en la plaza se leyó como una provocación. El lunes, Adorni y el ministro de Economía Toto Caputo firmaron un recorte de 2,5 billones de pesos que golpea de lleno a educación e infraestructura universitaria. Horas antes del acto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, salió a negar el desfinanciamiento: "No se recortaron presupuestos universitarios". En otro gesto que molestó entre los convocados, el Gobierno también calificó la marcha de "acto opositor".

El documento y el pedido a la Corte

El acto arrancó con el himno a las 17. Anselmo Torres, vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, puso el tono institucional: "Nadie puede colocarse por encima de la Constitución. Está en riesgo la democracia, la plena vigencia del estado de derecho." Franco Bartolacci, presidente del CIN, fue directo: "Si no vale la ley aprobada por el Congreso, si no vale lo que ordena la Justicia, que valga la voz del pueblo".

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La Federación Universitaria Argentina cerró el acto con la lectura del documento colectivo, titulado "203 días sin aplicar la ley." La FUA acusó al Ejecutivo de "desprecio institucional sin precedentes" por alzarse contra los otros dos poderes del Estado y advirtió que "lo que se rompe no es solo el presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres." El texto incluyó un pedido explícito a la Corte Suprema para que "los acompañe y no permita que el Gobierno siga incumpliendo la ley."