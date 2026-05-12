CONGRESO | SENADO

Patricia Bullrich perdió la interna con Karina Milei y habilitó el debate de la reforma política

No prosperó la apuesta de Mauricio Macri para abordar por separado el capítulo de Ficha limpia. El tratamiento comienza este miércoles en comisión.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Patricia Bullrich, jefa de LLA en el Senado, perdió una interna con Karina Milei.&nbsp;

Patricia Bullrich, jefa de LLA en el Senado, perdió una interna con Karina Milei. 

Patricia Bullrich perdió un capítulo de la interna: por presión de Karina Milei, la jefa de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado habilitó la citación a un plenario de comisiones para tratar el proyecto de reforma política enviado por Javier Milei. Quedó archivado el plan del PRO para tratar por separado el capítulo de Ficha limpia.

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Milei incluyó un capítulo con este tema en el proyecto y amplió la restricción a la totalidad de los delitos dolosos. Karina quiere que el debate sea junto al resto de la reforma y comenzará a las 15 de este miércoles, en la comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara alta, que preside el libertario Agustín Coto. No habrá dictamen. Será una reunión informativa con la visita del equipo técnico de la Dirección Nacional Electoral (DINE), encabezado por Juan Pablo Limodio, cercano a Lule Menem.

El programa que anunció el pasado jueves el jefe del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, consistía en un plenario de comisiones para tratar su proyecto de Ficha limpia, como se denomina a la proscripción de candidaturas de quienes tengan condenas por corrupción. El misionero es el emisario de Mauricio Macri en la cámara alta y lo hizo público luego de reunirse con Bullrich y con referentes de otros bloques aliados.

La presión de Karina Milei

La secretaria general de la Presidencia se enfureció con la titular de LLA en el Senado cuando supo que había negociado una agenda propia con los aliados, con los proyectos de Ficha limpia presentados.

Como relató Letra P, enterada de esa negociación el karinismo activó una presión contra la exministra de Seguridad. Lule Menem fue al Congreso y se reunió con Bullrich en Diputados. No tuvo respuesta.

La tensión fue total. Martín Menem, presidente de la cámara baja, acompañó a su pariente en la reunión con la jefa libertaria del Senado. Disconforme con sus respuestas, envió a los diputados Nicolás Mayoraz, Gabriel Bornoroni y Gisele Castelnuovo.

La reunión duró diez minutos y la exministra de Seguridad se fue al programa televisivo de Eduardo Feinmann, donde le pidió a Manuel Adorni anticipar su presentación de la declaración jurada.

No es la única disidencia a la reforma política que avaló Bullrich: en televisión, también eligió la propuesta de la UCR para sostener las Primarias abiertas para elegir candidatos en cada frente electoral. Sólo piden que no sean obligatorias. Karina tampoco acepta: “O eliminación o suspensión”, fue la instrucción de Lule a la senadora.

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Karina Milei.

Karina Milei.

Pocos partidos políticos

Además de borrar las PASO e incorporar Ficha limpia, la reforma tiene otras modificaciones polémicas. Apunta a depurar los partidos políticos y para lograrlo sube los pisos de afiliación para registrar un partido (serán diez distritos y no cinco) y los mínimos de votos exigidos para sostener la personería (aumenta de 2% a 3%).

Hay artículos para transparentar el financiamiento de los partidos políticos, “permitiendo que personas y empresas aporten de manera regulada y trazable”, destacaron desde el oficialismo.

La iniciativa de ley tiene otro cambio que no agrada a los aliados: la posibilidad de votar todas las categorías de una fuerza política, a través de un casillero incorporado en la Boleta Única Papel. Esta opción fue desechada el año pasado, cuando se aprobó el sistema, por presión de los partidos provinciales.

En la UCR y el PRO tampoco están de acuerdo con el casillero único, porque podría arruinar su plan de desafiar a Milei con internas para cargos legislativos. Será otro debate.

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