Martín Llaryora se mostró con Pullaro y ratificó la agenda productiva federal en un mensaje tácito a Kicillof

El gobernador de Córdoba Martín Llaryora retomó en San Francisco la agenda común con su par de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , integrantes ambos de la alianza Provincias Unidas que no depone su interés arbitrar en la reelección de Javier Milei . Ambos recorrieron la muestra lechera TodoLáctea y le pidieron al Presidente que le quite el pie de encima al campo.

Este martes, Llaryora ratificó su defensa de un armado transversal que saque al país adelante. Despejó cualquier posibilidad de un acuerdo con Axel Kicillof , quien hace menos de una semana visitó la ciudad de Córdoba . Una buena noticia para el jefe libertario, pese a la escalada de críticas recibidas por los gobernadores.

"Defendemos el país del empleo y la producción. El interior sigue sosteniendo a la Argentina. El país necesita encender otros motores, como la energía, pero no se puede seguir sosteniendo un esquema de retenciones. Pido que en el nuevo RIGI le toque al campo", dijo Llaryora en… pic.twitter.com/wyaRdbsUNO

El campo y la lechería fueron el escenario para que Llaryora y Pullaro le disparen con munición pesada a la política económica de La Libertad Avanza (LLA).

Llaryora y Pullaro apuntaron en sus discursos a la política económica nacional y reclamaron que es “momento” de pensar en el campo y “sacarle el pie de encima”. Defendieron las rebajas impositivas en sus provincias, no sólo para el sector sino también para la industria en general.

Con el cuaderno de reclamos bajo el brazo, los mandatarios provinciales exigieron a Milei que los recursos generados por el sector vuelvan en obras de infraestructura productiva.

Pullaro y Llaryora en Todolactea San Francisco En San Francisco, el sector lechero tiene su muestra con la presencia de los gobernadores Llaryora y Pullaro.

“Si va a haber nuevos esquemas de beneficios impositivos –mencionó recordando a sectores como el petróleo y la minería- es hora de que también alcancen al campo argentino y que esos recursos queden en manos de los productores y de nuestros pueblos”, exclamó Llaryora.

Off político en La Rural de San Francisco

El predio de la Sociedad Rural fue el escenario de ciertas especulaciones tras la reciente visita de Kicillof a Córdoba. Si bien cordobesismo no objetó la gira del gobernador de Buenos Aires que quiere ser presidente, el llaryorismo sentó la voluntad de trabajar en un armado transversal, alejado del kirchnerismo y de La Libertad Avanza.

Pullaro y Llaryora en todolactea Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora coincidieron en San Francisco en TodoLáctea.

Un asesor muy cercano al gobernador le dijo a Letra P que, en caso de encaminarse la reelección en Córdoba y consolidada la gestión, si se decide poner al peronismo de Córdoba en la discusión nacional será para darle pelea al mismo Kicillof.

"No se puede pensar en una alianza ahí. Sí dentro de un gran espacio de centro con todo el peronismo no kirchnerista y todo el espacio de centro no mileísta”, afirmó.

TodoLáctea, la muestra del potencial lechero de la Región Centro

La edición 2026 de TodoLáctea ofrece actividades variadas a lo largo de tres días. La exposición es organizada por el Grupo TodoAgro y se trata de la mayor muestra lechera del Cono Sur.

La exposición arrancó con casi el total de los 220 stands disponibles vendidos. Entre los expositores confirmados figuran más de 120 empresas argentinas y cinco firmas de Brasil, además de compañías provenientes de Estados Unidos y Costa Rica que tendrán presencia en el nuevo Salón Internacional, una megacarpa ubicada en la zona norte de la pista de jura. Se estimaba la llegada de más de 300 visitantes del exterior durante los tres días de la muestra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2054231797701939446?s=20&partner=&hide_thread=false "Creemos en nuestros productores y en la industria. Tenemos que trabajar junto al gobierno nacional. Queremos reclamar que se terminen las retenciones", pidió Pullaro en Córdoba



Recorrió junto a Llaryora la feria Todo Láctea y el Parque Industrial de San Francisco



… pic.twitter.com/xgKrK1uByY — LETRA P (@Letra_P) May 12, 2026

José Iachetta, director de la muestra, destacó que la lechería argentina mueve cerca de US$15.000 millonespor año y genera cerca de 200 mil puestos de trabajo. “Es una actividad noble como la vaca”, la definió.

Martín Llaryora blinda al departamento San Justo

Una muestra de la obsesión de Llaryora con su reelección se vio en estas últimas 48 horas. Como contó Letra P, el gobernador decidió no descuidar al terruño y sus alrededores. Del este provincial salió el mayor caudal de votos para conseguir la victoria en la reñida disputa de 2023, donde le ganó por tres puntos la elección a Luis Juez. En el departamento San Justo hubo más de 20 mil votos de diferencia entre el peronista y el candidato de Juntos por el Cambio, sin dudas 20 mil razones para no descuidarlo.

Luego inaugurar la muestra TodoLáctea, el gobernador tenía previsto recorrer seis localidades para entregar créditos, computadoras del programa Tecno Presente, escrituras sociales y aportes a cooperativas. Además, anunció el financiamiento para nuevas viviendas en distintas comunidades del interior provincial.

Llaryora en escuela Ipeta 50 San Francisco Martín Llaryora anunció mayor inversión para la educación técnica este lunes en San Francisco.

Antes, este lunes, Llaryora visitó el Ipet N° 50 “Ing. Emilio F. Olmos”, escuela técnica donde cursó sus estudios secundarios. Allí también cuestionó el desfinanciamiento de la educación técnico profesionalde parte del Gobierno nacional y anunció que quintuplicará la inversión nacional en este aspecto a través de las arcas provinciales.

Explicó que se destinaban mil millones de pesos para la educación técnica en Córdoba, que incluye a las escuelas Proa, y que ese monto pasó a ser $400 millones de pesos. “Lo que vamos a poner son dos mil millones de pesos para fortalecer la educación, vamos a quintuplicar lo que pone Nación a Córdoba para que la educación pública no pare. Así defendemos el talento, la producción y el empleo”, dijo.

Cabe recordar que para el Presupuesto 2026 que aprobó el gobierno de Milei, se derogó, entre otros puntos, el fondo que sostenía a las escuelas técnicas.