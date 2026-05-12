Legislatura bonaerense: razones de una rosca interminable que dejó a Diputados casi medio año sin sesiones

En el quinto mes del año, la Cámara de Diputados sigue paralizada en la Legislatura bonaerense por las internas del peronismo y La Libertad Avanza (LLA). El oficialismo no resuelve su disputa interna y pelea por el control de comisiones clave, mientras que el enroque libertario entre presidencia del bloque y vicepresidencia del cuerpo dilata la definición.

El oficialismo tiene resuelta la composición de comisiones clave, como Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales y Justicia. No obstante, aún no hay acuerdo entre sus tribus por la presidencia de la comisión de Reforma Política, justo en un año en el que se prevé discutir el calendario electoral de 2027, ni por la flamante comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía. Cambian los rivales internos según el tema que se discuta.

LLA, que es la fuerza mayoritaria de la oposición, todavía no pudo oficializar el enroque de la jefatura del bloque y la vicepresidencia del cuerpo, entre Agustín Romo y Juan Osaba , respectivamente. Explican que el peronismo negocia con los libertarios por algo a cambio del permiso solicitado para hacer la modificación de sus autoridades y así habilitar el recinto para rubricarlo.

Según pudo saber Letra P , en la cámara baja habría acuerdo para que cada sector del peronismo controle una de las tres comisiones más importantes. En ese sentido, se respetarían los lugares para cada espacio respecto al año pasado. Así, Legislación General seguiría en manos de Rubén Eslaiman (Frente Renovador) , Presupuesto quedaría para Juan Pablo de Jesús (kirchnerismo) y Asuntos Constitucionales y Justicia para Lucía Iáñez (Movimiento Derecho al Futuro).

Pero el conflicto surgió con la comisión creada en la única sesión que Diputados tuvo este año (sin contar el tradicional homenaje por el 24 de marzo): Juegos de azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía. Esa nueva mesa quedó establecida el 24 de febrero, cuando se cambió la reglamentación para la composición de las comisiones. Allí pelean La Cámpora, que quiere ubicar a Micaela Olivetto, y el intendentismo, que juega con Marcela Basualdo. Es una discusión por la que el presidente de la cámara, Alejandro Dichiara, instó a acelerar los tiempos.

Por otro carril se discute qué pasará con Reforma Política, un asunto que tampoco está resuelto en el Senado, a pesar de que la cámara alta sí asignó los apellidos para cada comisión, menos para esa. Según pudo saber este medio, la presidencia de esa junta será para un diputado del kirchnerismo y la vicepresidencia para la massista Sofía Vannelli. Hay en la Legislatura diversos proyectos para eliminar las PASO, fijar los plazos electorales, establecer la Boleta Única de Papel (BUP); y otros que sobrevuelan, como el regreso de las reelecciones indefinidas.

Bloque LLA Diputados.JPG Bloque La Libertad Avanza.

El enroque demorado en La Libertad Avanza

El cambio de autoridades que propone LLA también demora el inicio legislativo, a cinco meses de comenzado el año. Es que el pedido para que Osaba le deje la vicepresidencia de la cámara a Romo a cambio de la jefatura de bloque tiene un acuerdo interno, pero no con el oficialismo. No se trata de una negativa a la modificación, sino una especie de acuerdo de convivencia que el peronismo le pide a los libertarios.

El oficialismo presume que habrá una radicalización en el discurso violeta y que la cúpula nacional le pedirá a sus legisladores endurecer su postura. Todos admiten que hasta el momento, independientemente de las posiciones políticas e ideológicas, hay buenos tratos dentro y fuera del recinto entre todos los bloques. El oficialismo no quiere que la cámara sea un espejo del Congreso nacional, con insultos, agresiones y faltas de respeto entre las bancadas.

image El oficialismo quiere evitar que la cámara baja se transforme en un escenario de escándalos.

El plan es evitar que LLA intente romper las sesiones y bloquear los debates. Advierten que en la Legislatura siempre primó un marco de respeto y de formas, que quieren conservar. Habrá que ver si LLA está dispuesta a hacerlo. Con todo, en ambos bloques mostraron optimismo respecto a una pronta definición. Hay una idea de convocar a una sesión el próximo 28 de mayo para que todas estas cuestiones queden formalizadas y empezar a darle curso al trabajo legislativo.