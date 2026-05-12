ELECCIONES 2027

Kicillof está de acuerdo con adelantar el proceso comicial, como propone la Junta Electoral

Considera que los plazos que plantea son “correctos”, pero por ahora no enviará un proyecto a la Legislatura. Desdoblamiento, PASO y candidatos, en verano.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Axel Kicillof, de acuerdo con adelantar el proceso electoral, como propone la Junta

Axel Kicillof, de acuerdo con adelantar el proceso electoral, como propone la Junta

Axel Kicillof recibió el proyecto de ley redactado por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires que, previendo un posible desdoblamiento, amplía los plazos para la presentación de alianzas y candidatos lo que, de implementarse, podría llevar a que el proceso electoral se inicie durante el verano del próximo año.

Notas Relacionadas
Axel Kicillof en el ingreso a la UTN de Córdoba
Fernet con rosca

El reloj de Kicillof y los propios tiempos de Córdoba

Por 
Letra P | Yanina Passero
Yanina Passero

Esta situación no incomoda al equipo del gobernador, donde aseguran que “no sería un problema” y que se “adaptarían” si hubiera que cerrar alianzas y candidaturas provinciales entre los meses de febrero y marzo. No obstante, todavía no moverán ninguna ficha. “Falta”, repiten como un mantra, aunque entre la dirigencia política el futuro de las PASO y un posible desdoblamiento son temas centrales para comenzar a trazar estrategias.

El proyecto que lleva la rosca electoral al verano

El proyecto que la Junta Electoral le envió al Ejecutivo lo que hace centralmente es ampliar los plazos electorales. Esto es, que las alianzas de los partidos políticos deban presentarse 80 días antes de la elección primaria -ya que aún sigue vigente-, 60 días antes las listas de candidatos y 45 días antes el modelo de boleta. La convocatoria a elecciones deberá realizarla el Ejecutivo provincial, al menos 90 días antes de la elección.

Resolucion junta Proyecto plazos

De haber un desdoblamiento -una idea que gana terreno entre los intendentes, pero también en el propio Kicillof- y PASO, el proceso electoral de la provincia de Buenos Aires podría comenzar en pleno verano, aunque dependerá de varios factores.

Por ejemplo, en 2025 la elección bonaerense fue en septiembre, pero porque no hubo PASO nacional, lo que le permitió al ejecutivo convocarla sin pisar el cronograma nacional. Si, en cambio, este año se mantienen las primarias, los comicios en la provincia de Buenos Aires deberían ser como tarde, en los meses de junio o julio, lo que llevaría a iniciar el cronograma con la presentación de alianzas entre los meses de febrero o marzo.

Axel Kicillof de acuerdo

“Lo analizamos y nos parece correcto”, dijo sobre el proyecto de la Junta Electoral una fuente del ejecutivo provincial ante la consulta de Letra P. “Lo que hace es acomodar las fechas, no hay cambios de fondo, amplía los plazos, es lo que se hizo el año pasado, solo que ahí fue por única vez y ahora lo hace permanente”, explicó la misma fuente y sostuvo que “no hay problema” con un adelantamiento tal que el cronograma comience durante el verano. “Nos acomodaremos”, dijo.

Axel Kicillof con intendentes en Villa Gesell.

El dirigente también apuntó hacia la Legislatura: “Esto -el proyecto de modificación de los plazos electorales- la Junta lo presentó muchas veces a la Legislatura porque la ley es del 46´, pero no le dan pelota, se ve que están más ocupados en repartirse viáticos o comisiones”, apuntó.

No obstante, reconoció que tampoco el Ejecutivo recogerá el guante, al menos por ahora. “Enviaremos o no proyectos cuando corresponda, por ahora vimos el proyecto y les dijimos que nos parece una buena sugerencia, pero hay que esperar más adelante”, dijo alguien de la mesa chica del gobernador.

En La Plata no quieren hacer movimientos anticipados. Prefieren esperar los movimientos de la Casa Rosada con la reforma electoral; es decir, cuánto apoyo, o no, logran tener en el Congreso, especialmente con la eliminación de las PASO, porque de eso dependerá gran parte de la estrategia bonaerense.

Las PASO, imprescindibles

El peronismo, y la mayoría de las fuerzas políticas, salvo La Libertad Avanza, necesitan de las PASO para definir candidaturas. El oficialismo tiene una larga lista de candidatos y candidatas ya anotadas en Buenos Aires y difícilmente se pueda confluir en una candidatura de unidad.

Si la nación eliminara las primarias, en la provincia de Buenos Aires las PASO seguirían vigentes, por lo que no se necesita ningún mecanismo legislativo para sostenerlas. Pero si se mantuvieran a nivel nacional, la ley en la provincia está atada, por lo que las PASO deberían hacerse el mismo día para todas las categorías, algo que complicaría en un esquema de desdoblamiento. Para despegarlas hay que modificar la ley en la legislatura, donde las tribus peronistas están en guerra, lo que mantiene prácticamente paralizado al poder legislativo.

“Gran parte del arco político comparte que tiene que haber internas en la provincia y a nivel nacional, salvo aquellos que piensan que hay que poner un nuevo Cámpora, que renuncie después de liberar a Cristina, que se vaya a nuevas elecciones con Cristina candidata y que gane claro, las dos elecciones, algo que parece estar muy fácil para ellos, bueno ese sector puntualmente no dijo nada de las PASO”, lanzó un dirigente del MDF que cuestionó fuertemente las declaraciones de la diputada nacional Teresa García, que pidió “un nuevo Cámpora” que funcione como delegado de Cristina Fernández de Kirchner.

Temas
Notas Relacionadas
CFK y Axel Kicillof.
LETRA PEPE

Choque de trenes

El gobernador tuvo este viernes su bautismo como candidato en Córdoba. La reunión ¿imposible? con CFK. La pelea por conducción.
El manifiesto de Mauricio Macri, una bomba en el PRO bonaerense
GATO ENCERRADO

El manifiesto de Macri cayó como una bomba en el PRO que empuja una candidatura de Santilli

Intendentes y legisladores siguen desconcertados. La semana pasada habían mantenido un encuentro con el ministro del Interior. Ortodoxos bancan al expresidente.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

A cuatro meses de su aprobación, Javier Milei impuso un nuevo ajuste en el Presupuesto. 
EL AJUSTE SE MUERDE LA COLA

Con la recaudación en picada, Milei vuelve a recortar el Presupuesto en salud, ciencia y obra pública

Por  Lorena Hak
Juliana Santillán, diputada del bloque de Javier Milei; y el funcionario Alejandro Cacace. 
EL GATO VS. EL LEÓN

Milei cambió el tratado de patentes por pedido de los laboratorios y Macri se desmarcó

Por  Mauricio Cantando
Javier Milei y Toto Caputo avanzan con la tercera etapa de la privatización de rutas     
RED VIAL

Privatización de rutas: 17 constructoras compiten por la tercera ronda de concesiones de Milei

Por  Antonio Rossi
Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro en San Francisco, Córdoba
Federales somos nosotros

Llaryora se mostró con Pullaro y ratificó la agenda productiva federal en un mensaje tácito a Kicillof

Por  Nicolás Albera