Kicillof está de acuerdo con adelantar el proceso comicial, como propone la Junta Electoral

Axel Kicillof recibió el proyecto de ley redactado por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires que, previendo un posible desdoblamiento, amplía los plazos para la presentación de alianzas y candidatos lo que, de implementarse, podría llevar a que el proceso electoral se inicie durante el verano del próximo año.

Esta situación no incomoda al equipo del gobernador, donde aseguran que “no sería un problema” y que se “adaptarían” si hubiera que cerrar alianzas y candidaturas provinciales entre los meses de febrero y marzo. No obstante, todavía no moverán ninguna ficha. “Falta”, repiten como un mantra, aunque entre la dirigencia política el futuro de las PASO y un posible desdoblamiento son temas centrales para comenzar a trazar estrategias.

El proyecto que la Junta Electoral le envió al Ejecutivo lo que hace centralmente es ampliar los plazos electorales. Esto es, que las alianzas de los partidos políticos deban presentarse 80 días antes de la elección primaria -ya que aún sigue vigente-, 60 días antes las listas de candidatos y 45 días antes el modelo de boleta. La convocatoria a elecciones deberá realizarla el Ejecutivo provincial, al menos 90 días antes de la elección.

De haber un desdoblamiento -una idea que gana terreno entre los intendentes, pero también en el propio Kicillof - y PASO, el proceso electoral de la provincia de Buenos Aires podría comenzar en pleno verano, aunque dependerá de varios factores.

Por ejemplo, en 2025 la elección bonaerense fue en septiembre, pero porque no hubo PASO nacional, lo que le permitió al ejecutivo convocarla sin pisar el cronograma nacional. Si, en cambio, este año se mantienen las primarias, los comicios en la provincia de Buenos Aires deberían ser como tarde, en los meses de junio o julio, lo que llevaría a iniciar el cronograma con la presentación de alianzas entre los meses de febrero o marzo.

Axel Kicillof de acuerdo

“Lo analizamos y nos parece correcto”, dijo sobre el proyecto de la Junta Electoral una fuente del ejecutivo provincial ante la consulta de Letra P. “Lo que hace es acomodar las fechas, no hay cambios de fondo, amplía los plazos, es lo que se hizo el año pasado, solo que ahí fue por única vez y ahora lo hace permanente”, explicó la misma fuente y sostuvo que “no hay problema” con un adelantamiento tal que el cronograma comience durante el verano. “Nos acomodaremos”, dijo.

Axel Kicillof con intendentes en Villa Gesell.

El dirigente también apuntó hacia la Legislatura: “Esto -el proyecto de modificación de los plazos electorales- la Junta lo presentó muchas veces a la Legislatura porque la ley es del 46´, pero no le dan pelota, se ve que están más ocupados en repartirse viáticos o comisiones”, apuntó.

No obstante, reconoció que tampoco el Ejecutivo recogerá el guante, al menos por ahora. “Enviaremos o no proyectos cuando corresponda, por ahora vimos el proyecto y les dijimos que nos parece una buena sugerencia, pero hay que esperar más adelante”, dijo alguien de la mesa chica del gobernador.

En La Plata no quieren hacer movimientos anticipados. Prefieren esperar los movimientos de la Casa Rosada con la reforma electoral; es decir, cuánto apoyo, o no, logran tener en el Congreso, especialmente con la eliminación de las PASO, porque de eso dependerá gran parte de la estrategia bonaerense.

Las PASO, imprescindibles

El peronismo, y la mayoría de las fuerzas políticas, salvo La Libertad Avanza, necesitan de las PASO para definir candidaturas. El oficialismo tiene una larga lista de candidatos y candidatas ya anotadas en Buenos Aires y difícilmente se pueda confluir en una candidatura de unidad.

Si la nación eliminara las primarias, en la provincia de Buenos Aires las PASO seguirían vigentes, por lo que no se necesita ningún mecanismo legislativo para sostenerlas. Pero si se mantuvieran a nivel nacional, la ley en la provincia está atada, por lo que las PASO deberían hacerse el mismo día para todas las categorías, algo que complicaría en un esquema de desdoblamiento. Para despegarlas hay que modificar la ley en la legislatura, donde las tribus peronistas están en guerra, lo que mantiene prácticamente paralizado al poder legislativo.

“Gran parte del arco político comparte que tiene que haber internas en la provincia y a nivel nacional, salvo aquellos que piensan que hay que poner un nuevo Cámpora, que renuncie después de liberar a Cristina, que se vaya a nuevas elecciones con Cristina candidata y que gane claro, las dos elecciones, algo que parece estar muy fácil para ellos, bueno ese sector puntualmente no dijo nada de las PASO”, lanzó un dirigente del MDF que cuestionó fuertemente las declaraciones de la diputada nacional Teresa García, que pidió “un nuevo Cámpora” que funcione como delegado de Cristina Fernández de Kirchner.