Privatización de rutas: 17 constructoras compiten por la tercera ronda de concesiones de Javier Milei

Javier Milei y Toto Caputo avanzan con la tercera etapa de la privatización de rutas

En una nueva etapa de la privatización de rutas impulsada por Javier Milei , 17 constructoras locales se anotaron para competir por la concesión de cuatro corredores viales nacionales con peaje que atraviesan Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. La licitación incluye más de 2500 kilómetros de rutas y nuevos esquemas tarifarios.

La grilla de empresas que buscan quedarse con alguno de los corredores quedó integrada por Autovía Construcciones y Servicios ( ACS ), Panedile , Luciano , Chediack , Bassa-Cecosa , Creditech , Paolini y Concret Nor .

Completan la lista de interesadas CPC (de Cristóbal López ), Cartellone , Inmac , Rovella Carranza , Rovial , Vial Agro , IEB Construcciones , CEOSA y CN Sapag .

Las trazas en disputa corresponden a la denominada “Fase B de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC)”, que agrupa un total de 2557 kilómetros de los corredores viales Mediterráneo, Puntano, Portuario Norte y Portuario Sur.

Javier Milei y Toto Caputo avanzan con la tercera etapa de la privatización de rutas

Tal como sucedió en las dos primeras rondas licitatorias, en esta también se utiliza el sistema de dos sobres para la presentación de ofertas. En el Sobre 1, las empresas deberán acreditar antecedentes técnicos y financieros y presentar las garantías requeridas.

Entre otros requisitos, tendrán que demostrar una experiencia no inferior a diez años en la ejecución de obras viales, un promedio anual de certificación de obras superior a $15.000 millones y garantías de mantenimiento que, según los tramos, van de $2150 millones a $2350 millones.

En el Sobre 2, las oferentes que resulten calificadas deberán cotizar la tarifa de peaje que pretenden cobrar para ejecutar las obras y obtener rentabilidad. Los peajes propuestos no podrán superar los “valores tope” establecidos en los pliegos para cada corredor.

A la hora de presentar ofertas, las constructoras podrán competir por los cuatro tramos en juego, aunque por las reglas de la licitación solo podrán adjudicarse dos si presentan las tarifas de peaje más bajas.

Los cuatro corredores que salen a concesión

Los tramos en disputa son los siguientes:

Mediterráneo : engloba 672 kilómetros de la RN 7 desde Luján hasta el límite entre Córdoba y San Luis, y de la RN 35 desde Vicuña Mackenna hasta Santa Catalina, en Córdoba. Actualmente cuenta con tres estaciones de peaje en Villa Espil, Junín y Vicuña Mackenna. Cuando pase a manos privadas se agregarán cuatro nuevas cabinas en Chacabuco, Rufino, Laboulaye y Malena. El peaje tope para autos quedó fijado en $4500 por estación.

: engloba 672 kilómetros de la RN 7 desde Luján hasta el límite entre Córdoba y San Luis, y de la RN 35 desde Vicuña Mackenna hasta Santa Catalina, en Córdoba. Actualmente cuenta con tres estaciones de peaje en Villa Espil, Junín y Vicuña Mackenna. Cuando pase a manos privadas se agregarán cuatro nuevas cabinas en Chacabuco, Rufino, Laboulaye y Malena. El peaje tope para autos quedó fijado en $4500 por estación. Puntano : abarca 720 kilómetros de la RN 193 entre Zárate y Solís y de la RN 8 desde Pilar hasta Villa Mercedes. A las cuatro estaciones de peaje existentes en Larena, Solís, Venado Tuerto y Sampacho se sumarán otras cuatro en Maguire, Hughes, Canals y Reducción. La tarifa básica tope será de $4100 en cada cabina.

: abarca 720 kilómetros de la RN 193 entre Zárate y Solís y de la RN 8 desde Pilar hasta Villa Mercedes. A las cuatro estaciones de peaje existentes en Larena, Solís, Venado Tuerto y Sampacho se sumarán otras cuatro en Maguire, Hughes, Canals y Reducción. La tarifa básica tope será de $4100 en cada cabina. Portuario Norte : comprende 528 kilómetros de la RN 9 entre San Nicolás y Rosario, el acceso del Gran Rosario A-008 y el tramo de la RN 33 que une Rosario con Trenque Lauquen. En la actualidad cuenta con una sola estación de peaje en Lagos, sobre la RN 9. Con la nueva concesión se incorporarán cinco nuevas cabinas en Trenque Lauquen, General Villegas, Rufino, Venado Tuerto y Casilda. El peaje tope para autos será de $4705 por cabina.

: comprende 528 kilómetros de la RN 9 entre San Nicolás y Rosario, el acceso del Gran Rosario A-008 y el tramo de la RN 33 que une Rosario con Trenque Lauquen. En la actualidad cuenta con una sola estación de peaje en Lagos, sobre la RN 9. Con la nueva concesión se incorporarán cinco nuevas cabinas en Trenque Lauquen, General Villegas, Rufino, Venado Tuerto y Casilda. El peaje tope para autos será de $4705 por cabina. Portuario Sur: tiene un total de 637 kilómetros de la RN 9 entre Campana y San Nicolás y de la RN 188 entre San Nicolás y Realicó. Actualmente existen dos estaciones de peaje en Zárate y Junín, a las que se añadirán otras tres en De la Peña, Ameghino y Benito Larroudé. En este caso, la tarifa tope para autos será de $3400 por cabina.

TelePase, peajes y negocios complementarios

Las nuevas concesionarias deberán transformar las cabinas actuales de cobro en efectivo en “vías mixtas” para pagos manuales y automáticos. Para los usuarios sin TelePase, la tarifa de peaje será el doble.

telepase ricchieri Javier Milei y Toto Caputo avanzan con la privatización de la Riccheri

Además, las empresas adjudicatarias podrán ceder en garantía hasta un 70% de lo recaudado por peajes para financiar las obras y explotar negocios complementarios como paradores, estaciones de servicio y depósitos fiscales.

Cómo fueron las primeras concesiones de Javier Milei

Las primeras concesiones viales de la gestión mileísta comenzaron a regir a inicios de este año con el traspaso de la autovía del Mercosur sobre las RN 12 y 14 a la empresa ACS, del grupo Cartellone, y del puente Rosario-Victoria a la sociedad Conexión Alto Delta, integrada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni.

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La segunda ronda licitatoria —adjudicada recientemente— abarcó los tramos Sur-Atlántico-Acceso Sur y Pampa. En el primer caso, que comprende 1325 kilómetros de la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y de las RN 3, 205 y 226, el nuevo concesionario que desembarcará dentro de un mes está integrado por las empresas Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco.

En tanto, para el tramo Pampa —que comprende 546 kilómetros de la RN 5 entre Luján y Santa Rosa—, la concesión quedó en manos de la mendocina Construcciones Electromecánicas del Oeste (CEOSA).