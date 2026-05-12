MODELO PARA (DES)ARMAR

En medio del ajuste de Javier Milei, más de cien empresarios industriales salen a respaldar al INTI

Pymes, cámaras y trabajadores realizarán este miércoles una jornada en la planta de San Martín. Denuncian despidos, cierre de servicios técnicos y vaciamiento.

Por Letra P | Periodismo Político
En medio del ajuste de Javier Milei, un centenar de empresarios industriales salen a respaldar al INTI

En medio del ajuste de Javier Milei, un centenar de empresarios industriales salen a respaldar al INTI

Captura de redes

Empresarios industriales y trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizarán este miércoles una jornada en defensa de la industria frente al ajuste de Javier Milei y las reformas impulsadas por Federico Sturzenegger. Más de 100 representantes pyme participarán del encuentro en la sede de San Martín para debatir sobre competitividad, exportaciones y el futuro del organismo.

Notas Relacionadas
Federico Sturzenegger aplicó motosierra en el Senasa, China monitorea y sufren las exportaciones
Fin de facultades delegadas

Sturzenegger cercena el INTI a pura motosierra: prevé echar a 700 personas

Por  Francisco Aristi

La actividad, convocada bajo el lema “Argentina productiva, con el INTI de pie”, se realizará este miércoles 13 de mayo a las 13 en el Parque Tecnológico Miguelete, en el partido bonaerense de San Martín. La iniciativa fue impulsada por profesionales y mandos medios del organismo, en medio de los recortes que el Gobierno ejecuta sobre áreas técnicas y servicios estratégicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/trabaj_INTI/status/2052456076038021501&partner=&hide_thread=false

Según los organizadores, la convocatoria buscará visibilizar el rol histórico del INTI en el desarrollo industrial argentino y abrir un debate sobre el impacto de las políticas oficiales sobre la producción nacional. Participarán dueños de empresas, directivos y referentes de cámaras empresarias vinculadas al entramado pyme.

El impacto del ajuste sobre el INTI

La jornada se realizará luego de una serie de decisiones oficiales que encendieron alarmas dentro del organismo. En las últimas semanas, el Gobierno avanzó con la eliminación de más de 1000 servicios técnicos, cambios en áreas de metrología, el cierre del Servicio Argentino de Calibración y un plan de despidos que podría alcanzar a 700 personas trabajadoras.

inti en riesgo industria

Sturzenegger quedó en el centro de la disputa por el futuro del organismo. Desde los gremios y sectores técnicos del INTI denuncian un proceso de vaciamiento que ya implicó la salida de centenares de profesionales y especialistas desde el inicio de la gestión libertaria.

Además, el Ejecutivo intentó modificar la estructura del instituto mediante el decreto 462/2025, que buscaba quitarle autarquía y transformarlo en una dependencia de la Secretaría de Industria. La medida fue frenada por la Justicia y luego rechazada por el Congreso.

Empresarios y pymes se suman al respaldo

Entre quienes confirmaron su participación figuran Aldo Lo Russo, de Baigorria; Patricia Malnatti, de Jomsalva; Elvira Zini, de Laboratorios Richmond; Luciano Galfione, de Textil Galfione; y Fernanda Mettini, de El Balancero.

También asistirán representantes de entidades como la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) e Industriales Pymes Argentinos (IPA).

Quienes estuvieron a cargo de la organización adelantaron que durante el encuentro se debatirá sobre productividad, innovación, exportaciones y articulación entre el sector público y privado.

“La defensa del INTI es la defensa del desarrollo productivo argentino”, señalaron los mandos medios del organismo en un comunicado difundido antes de la actividad.

El respaldo empresario aparece en un contexto de caída de la actividad manufacturera y mayor apertura importadora.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la producción industrial registró una baja interanual del 8,7% en febrero y acumuló una retracción del 6% en el primer bimestre del año.

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei y Federico Sturzenegger buscan profundizar la apertur comercial con la reforma de la Aduana
MOTOSIERRA DESDENTADA

El Congreso dejó en el limbo el desguace de Sturzenegger en Transporte, Vialidad, el INTA y el INTI

La anulación de los decretos que ajustaban y reorganizaban esas áreas abre incertidumbre jurídica sobre recortes ya aplicados y la validez de medidas en curso.
Toto Caputo y Federico Sturzenegger
ÚLTIMA SEMANA DE MOTOSIERRA DELEGADA

Mientras Caputo y Sturzenegger discuten el ajuste del INTI, su presidente pide más viáticos

Daniel Alfione, el hombre que Javier Milei puso al frente del organismo, solicitó un plus salarial. Trabajadores, con ingresos freezados, resisten el desguace.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

A cuatro meses de su aprobación, Javier Milei impuso un nuevo ajuste en el Presupuesto. 
EL AJUSTE SE MUERDE LA COLA

Con la recaudación en picada, Milei vuelve a recortar el Presupuesto en salud, ciencia y obra pública

Por  Lorena Hak
Sergio Costantino y Ezequiel Sabor, dos funcionarios porteños del PRO, confluyen en la fórmula oficialista que quieren ganar la elección en San Lorenzo.
FÚTBOL & POLÍTICA

Cuervo amarillo: el PRO se juega un pleno en San Lorenzo con dos funcionarios clave

Por  Francisco Basualdo
El manifiesto de Mauricio Macri, una bomba en el PRO bonaerense
GATO ENCERRADO

El manifiesto de Macri cayó como una bomba en el PRO que empuja una candidatura de Santilli

Por  Juan Rubinacci
Manuel Adorni, Karina Milei y Patricia Bullrich en la mesa política de la Casa Rosada.
EFECTO CASCADA

Con Adorni cuestionado y Bullrich en rebeldía, Karina Milei intenta ordenar la mesa política

Por  Pablo Lapuente