Javier Milei cambió el tratado de patentes por pedido de los laboratorios y Mauricio Macri se desmarcó

Javier Milei logró un acuerdo en Diputados con la oposición dialoguista para firmar la adhesión al Tratado de Patentes (PCT), un pedido de Donald Trump en el acuerdo bilateral. El trámite incluyó un cambio favorable a los laboratorios farmacéuticos locales: se eliminó el capítulo II, que habilita informes preliminares y no vinculantes de oficinas del exterior sobre cada invento.

La alegría oficialista no fue completa: el PRO firmó en disidencia, una práctica que empieza a preocupar al Gobierno. Adhirieron sin reparos la UCR y los partidos provinciales. El tratamiento fue en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria.

Como explicó Letra P , la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos ( CILFA ) hizo un fuerte lobby para eliminar el capítulo II . Consideran que, ante la falta de estructura del Gobierno para estudiar los inventos, se copien y peguen los informes de oficinas de otros países.

CILFA logró imponerse. Logró frenar el debate hace un mes y se venció el plazo previsto al que se había comprometido Milei en el acuerdo con Trump, que era el 30 de abril.

El PCT se elaboró en 1970 y tiene 159 países adheridos. Argentina se adhirió en 1993. Cinco años más tarde se aprobó en el Senado y el trámite quedó inconcluso. Su llegada al recinto de Diputados no es próxima: Milei esperará el cumplimiento de compromisos de Trump para darle un beneplácito.

El lobby que aceptó Javier Milei

La diputada libertaria Juliana Santillán confirmó que la revisión del PCT fue un pedido de laboratorios. “Somos conscientes de la particularidad de la estructura productiva y de lo planteado por la industria farmacéutica nacional”, confesó la marplatense.

La reserva al tratado se aplicará en la instrumentación, porque al momento de firmarlo, Argentina no hizo uso de esa opción. Los abogados argentinos encontraron la vuelta jurídica recién la semana pasada y definieron una estrategia. La comunicaron a Estados Unidos. La respuesta no fue positiva.

Sólo se opuso Unión por la Patria (UP) y la Coalición Cívica, que firmó un dictamen favorable a la totalidad del PCT. “Estamos frente al Gobierno de los más desreguladores del mundo: se rinden ante los pies de la industria farmacéutica, con nombre y apellido”, se indignó el diputado Maximiliano Ferraro.

La presión de CILFA la encabezó Marcelo Figueiras, dueño del laboratorio Richmond, quien mantuvo negociaciones con Alejandro Cacace, secretario de Desregulación del Ministerio que encabeza Federico Sturzenegger.

alejandro cacace

“El patentamiento es local y no es automático. Sin el PCT, los inventores deben tener una sociedad con otro país que adhirió al tratado”, se molestó Cacace, durante el debate en Diputados. El exlegislador enumeró la cantidad de patentes que reclaman organismos del país como el Conicet, la CNEA, el INTA, el INTI y las universidades de Rosario y Buenos Aires.

Kirchnerismo y macrismo, con objeciones

UP presentó un dictamen de rechazo al PCT. “Queremos saber si esto sirve para que baje el precio de los medicamentos”, sostuvo Santiago Cafiero. Agustín Rossi recordó que el tratado fue empujado por los gobiernos militares en respuesta al desafío del expresidente Arturo Illía, quien se enfrentó a los laboratorios locales por un intento de regulación. “Tendría que estar el ministro de Salud”, se lamentó el rosarino, en un nuevo reproche a Mario Lugones.

El llamado de atención para Milei llegó del PRO: sus diputados firmaron en disidencia. Fueron Emmanuel Bianchetti, María Florencia De Sensi, Antonela Giampieri, Daiana Fernández Molero y Martín Yeza.

En el Gobierno creen que esta posición no arriesga el resultado de la votación en el recinto, pero se trata de una alerta, justo después del comunicado de Mauricio Macri pidiendo cambios en el Gobierno. El PRO ya no es aliado automático.