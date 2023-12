Qué tiene el banco de suplentes de Alberto Fernández para pelear el liderazgo del peronismo

En 2019, la ahora saliente ministra de Desarrollo Social fue en busca del objetivo por el que había militado desde muy joven: gobernar La Plata . No llegó a enfrentar al macrista Julio Garro : perdió la interna con Florencia Saintout . No insistió este año porque, aun con esa frustración municipal a cuestas, se fijó una meta más ambiciosa: como embajadora bonaerense de Daniel Scioli , lanzado a la presidencia como alternativa al oficialismo frentetodista controlado por Cristina Fernández de Kirchner , intentó plantarle una interna a Kicillof, gobernador de su mismo signo político ya en carrera por la reelección. Terminó compartiendo ducha con Pichichi en el baño de humildad que alumbró con dolor el sello Unión por la Patria , sepulturero del malogrado Frente de Todos. Mientras tanto, Julio Alak cerraba la historia de desencuentros que ella había protagonizado con su adversaria camporista y llevaba finalmente al peronismo a la victoria en la capital bonaerense. Este jueves, Tolosa Paz asumirá en la Cámara de Diputados la banca que recibió como reconocimiento a su aporte a la unidad del peronismo.

Jorge Ferraresi

Como Katopodis, el intendente de Avellaneda también fue uno de los albertistas de la primera hora del gabinete del Frente de Todos: a poco de andar la administración peronista, reemplazó a María Eugenia Bielsa en el Ministerio de Hábitat, que carreteaba y carreteaba y no podía despegar. A la vez, era vicepresidente del Instituto Patria. Sorprendente cintura política. El hombre tuvo su pico de albertismo en sangre en agosto de 2021, cuando lanzó al Presidente a la reelección. Offside. Las firmas que se sumaron al operativo clamor no alcanzaron para llenar un ascensor y, para colmo, el Gobierno fue vencido en las elecciones intermedias de ese año: la derrota voló el techo de la coalición, que empezó a librar su interna feroz a cielo abierto. En noviembre de 2022, Ferraresi dejó el gabinete para salvar la ropa en el pago chico: volvió a la intendencia, cambió el destino de su clamor y pidió por Cristina Presidenta, un ruego de la militancia K que la vicepresidenta no escuchó. Todoterreno de la interna oficial, en marzo de 2023 fue designado por Alberto Fernández interventor de Edesur. El avellanedense revalidó los títulos de jefe dominante de su distrito el 22 de octubre con un triunfo contundente que le dio la reelección en la intendencia. También tiene, en su cuenta corriente política, los votos de una contienda local. ¿Alcanza para conducir el movimiento nacional justicialista?