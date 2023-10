Massa, el peronismo santafesino y un contraste mayúsculo

Corrientes partidarias, centrales sindicales y organizaciones sociales aprovecharon el Día de la Lealtad para insuflar ánimo y épica al peronismo santafesino en el tramo final de la campaña electoral, advertir sobre derechos ganados "en riesgo" y convocar a militar la candidatura de Sergio Massa . Con un acto bajo techo en la capital provincial y una movilización multitudinaria en el Monumento a la Bandera en Rosario, el justicialismo se exhibió alineado detrás de la fórmula presidencial y enfocado en la disputa que tendrá Massa el próximo domingo . como no ocurrió para los comicios provinciales.

Quizás la convocatoria en Rosario haya mostrado "sin querer" el particular momento que atraviesa el peronismo . Un objetivo mayor, de orden nacional, como punto convocante, pero que al momento de los discursos se tradujo en una veintena de oradores . Cabal radiografía de la ausencia de liderazgos y espacios que disputan cuotas de protagonismo, así como proyección de la difícil tarea que el PJ santafesino deberá enfrentar en adelante.

El acto fue armado en el teatro de ATE Casa España de la capital santafesina y allí se conglomeraron cientos de manifestantes. Banderas, bombos, trompetas y platillos le pusieron color a los discursos que dieron los sindicalistas Jorge Hoffmann de ATE, Pedro Bayugar de Sadop, José Testoni de la CTA, Claudio Girardi de la CGT, entre otros y otras. Se sumaron el senador y ex candidato a gobernador Marcelo Lewandowski, las ministras de Gobierno e Infraestructura, Celia Arena y Silvina Frana, la candidata de La Cámpora a diputada y directora de Migraciones, Florencia Carignano, y su compañero de lista, el presidente comunal de Arteaga Julián Vignati.

La premisa estuvo puesta en bancar 100% la candidatura de Sergio Massa, con dos consignas discursivas centrales: defender “la clase trabajadora” y el trabajo, y la educación pública. “Vienen por los derechos que se fundaron aquel 17 de octubre. Esta no es una elección más”, sentenció el rosarino Lewandowski. Florencia Carignano apuntó contra Alberto Fernández: “A este gobierno le faltó peronismo. Todo el peronismo que le faltó a este presidente lo tiene Sergio Massa en sus venas”.

En SANTA FE, participamos del Plenario de las y los Trabajadores por el DÍA DE LA LEALTAD



Junto a todas las centrales obreras y con la presencia de todos los candidatos de @UxPsantafe celebramos más que nunca la unidad del Peronismo@SergioMassa Presidente !

“Acá no sobra nadie”, dijo el bancario Claudio Girardi, quien afirmó que “nunca hay que dar por muerto al peronismo, porque no nos han vencido”. Bayúgar, de los docentes privados, sentenció: “Antes no nos podíamos unir y que ahora los trabajadores estemos defendiendo a la patria es todo un orgullo”.

A los pies de la bandera

A la misma hora, pero a 168 kilómetros de distancia, el PJ de Rosario movilizó su fuerza territorial y política. Columnas de sindicatos, movimientos sociales y distintas vertientes justicialistas marcharon desde la sede del Sindicato de Luz y Fuerza y desde la Plaza López, para congregar más de diez mil personas en el Monumento a la Bandera. El candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, fue uno de los oradores y pregonó por "ampliar derechos" y no "quitarlos" como proponen Patricia Bullrich y Javier Milei.

Rossi Martínez.jpg El candidato a vicepresidente Agustín Rossi junto al primer candidato a diputado Germán Martínez en Rosario.

"Los trabajadores en relación de dependencia tienen derechos adquiridos por la lucha de otros compañeros: aguinaldo, vacaciones pagas, licencia por enfermedad, indemnización. Pero hay otro mundo laboral: el de monotributistas, cuentapropistas, autónomos que no tienen esos derechos. Esos compañeros en los próximos 4 años ampliarán sus derechos, a un nivel similar al de los trabajadores registrados. Como hizo Cristina con la Asignación Universal por Hijo, que fue extenderle las asignaciones familiares a todos los trabajadores", prometió el jefe de Gabinete.