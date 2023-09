Ya fue: "No podemos seguir viviendo" de "Perón, Evita, Néstor y Cristina". No lo dijo Sergio Massa. Tampoco, Alberto Fernández. Lo dijo Axel Kicillof, el preferido de Cristina Fernández de Kirchner. No lo dijo en el Consejo de las Américas ante la crema del establishment. Lo dijo sentado al lado de Juan Grabois en el escenario de un acto armado por organizaciones sociales, una platea ultra K a la que convocó a "construir una nueva utopía" para convencer al electorado esquivo para Unión por la Patria de que el 22 de octubre vote por el ministro de Economía.