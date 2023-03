" Jorge Ferraresi retornará a su querida Avellaneda el próximo 1 de noviembre para retomar la gestión al frente del municipio. Quedará a cargo del ministerio el actual secretario de Vivienda, Santiago Maggiotti , ex intendente de Navarro". Con este tuit, el 23 de octubre de 2022, Alberto Fernández dio por finalizada la etapa del alcalde del conurbano en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que se había iniciado otro noviembre, el de 2020. Idas y vueltas, otra vez volverá a la administración nacional, esta vez sin pedir licencia, para asumir al frente de la intervención de Edesur , que anunció Sergio Massa este lunes por la noche. En el medio, hasta este martes que será nombrado formalmente, pasaron 140 días.

Su regreso a las primeras planas tuvo el aval de Cristina Fernández de Kirchner y, como si fuera un círculo, el Ferraresi que vuelve es el mismo que aquel que reemplazó a María Eugenia Bielsa en el ministerio, pero no el que se convertiría meses más tarde. El alcalde de Avellaneda, hoy embanderado en el clamor CFK 2023, supo abrazar la causa albertista en los momentos de mayor fricción entre la Casa Rosada y la presidencia del Senado.

"No le gustaba ver como la interna conspiraba contra el Frente de Todos", argumentaban en su entorno su acercamiento al Jefe de Estado cuando, en los papeles, seguía siendo - y aún lo es- el vicepresidente del Instituto Patria. "Le pone el pecho siempre, eso hay que reconocerlo", le dedicaron desde un despacho oficial.

El albertismo no le duró demasiado, pero marcó un hito: fue el primer ministro en naturalizar la aspiración reeleccionista de Fernández. "Los procesos en la Argentina son de ocho años, así que ese será nuestro proceso: ocho años de Alberto”, analizó en agosto de 2021. "Es necesario que Cristina sea candidata”, dijo hace una semana.

No se fue dando un portazo. Es más, Fernández no sólo le dedicó el tuit de despedida (una atención que no le dispensó a Martín Guzmán o Gustavo Béliz, por caso); hasta llegó a comparar con la selección argentina, a poco de ganar la Copa del Mundo. "Se fue dejando un equipo que funciona como la Scaloneta", lo halagó tanto a Ferraresi como a su sucesor Maggiotti.

Ahora su regreso se da de la mano de Massa. Al alcalde se le adjudica la teoría de la primaria tripartita para decidir la oferta electoral del FdT en las generales: habló no hace mucho de una competencia interna entre una opción albertista, otra massista y una tercera kirchnerista.

Sin pedir licencia como en 2020, cuando había dejado el municipio a manos de Alejo Chornobroff, actual minsistro de Seguridad de Avellaneda, Ferraresi cumplirá en parte el sueño de sus pares. No es una novedad la campaña de intendentes del conurbano de tomar las riendas de la distribuidora de energía, cuestionada por los constantes cortes de luz. “Los municipios responsables de la zona de influencia de Edesur creemos que llegó la hora de tomar cartas en el asunto”, pidió en febrero Martín Insaurralde, jefe de Gabinete bonaerense. Al menos por 180 días, la firma quedará en mano de uno de ellos.