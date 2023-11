En el aire quedó la sensación de haberlo dado todo. El equipo de campaña de Unión por la Patria (UP) elogió a Sergio Massa hasta en su discurso de derrota y trató de asimilar el cachetazo que le propinó la sociedad al oficialismo. El candidato presidencial le puso el cuerpo a una campaña que casi no tuvo errores. No alcanzó. Temprano, antes de que se publicaran los resultados oficiales del ballotage, Massa salió al escenario del búnker ubicado en el barrio de Chacarita para reconocer la derrota. Anunció que se había comunicado con Javier Milei para “felicitarlo porque es el presidente que los argentinos eligieron”. La transición ya empezó.