Suspensión a PASO lento: Patricia Bullrich hace la suya y los Menem piden votos sin dar garantías

Sin una conducción clara, cada integrante de la Casa Rosada atiende su propio juego alrededor de la reforma política para la suspensión de las PASO . Karina Milei es una de las más optimistas en que se pueda lograr una sanción este año, aun sin dar algo a cambio a los gobernadores, pero choca con el escepticismo de Patricia Bullrich y Santiago Caputo , quienes advierten que primero es necesario lograr un acuerdo con las provincias para evitar cualquier tipo de contratiempo.

La secretaria general deja trascender su esperanza, cargada de cierta urgencia, a través de sus tres operadores en el tema: Diego Santilli , Martín Menem y Lule Menem . Por eso los autorizó esta semana a confirmar varias reuniones con gobernadores y senadores de la oposición dialoguista, necesarias para ratificar el respaldo a la reforma que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y otras modificaciones electorales. Hoy no les sobra ni un voto.

Sin embargo, el jefe de Gabinete asegura en cada una de las reuniones que mantiene por este tema que los votos tarde o temprano se van a mostrar en el recinto, pero que el ruido interno no colabora en nada con los objetivos planteados por la cúpula presidencial. En otras palabras, el ministro coordinador considera imperioso desescalar las peleas entre libertarios, para evitar la dispersión de los aliados y, en definitiva, que se caiga la sesión.

"Sale ahora o muere acá", repiten como un mantra en el santillismo, razón por la cual se aferran al buen diálogo que mantienen con los mandatarios del PRO , la UCR y los partidos provinciales. Al final del camino, estima el jefe de Gabinete, los senadores aliados levantarán sus manos y girarán el proyecto a la Cámara de Diputados, que estiman le dará una sanción definitiva antes de Navidad , en extraordinarias.

El presidente de la Cámara de Diputados está un 100% de acuerdo con esta lectura de Santilli que es un a todo o nada. De hecho, en las últimas horas, Menem le dijo a un colaborador suyo que era "el más optimista de los karinistas, aun en el peor de los escenarios". En rigor, esa descripción le podría calzar perfecto, también, al secretario de Gestión Institucional, que pese a cultivar un extremo bajo perfil, conoce y maneja como pocos la política del ecosistema libertario.

Los riojanos están convencidos que los caciques provinciales utilizan la incertidumbre como una herramienta de presión y negociación, pero que al momento de la verdad le ordenarán a sus legisladores alinearse con el pedido de la Casa Rosada. "No van a ir encontrar de algo en lo que está de acuerdo el 90% de la sociedad", repiten. La afirmación esconde, además, la creencia de que los gobernadores se beneficiarán tanto como La Libertad Avanza de la suspensión de las PASO, ya que ambos buscan perjudicar electoralmente al justicialismo, que necesita de esta herramienta para administrar sus diferencias.

Si las cosas salen como lo predijeron, los Menem dejarán para después de marzo la firma de un posible acuerdo electoral con los gobernadores. Por ahora, estén o no los votos, no hay garantías de nada: el que acompañe al oficialismo tendrá el camino más allanado, pero nada más. "Estamos charlando muy bien, pero no hay nada cerrado", confió a Letra P un hombre al tanto de las conversaciones. En síntesis, los primos no van a apurar la construcción de alianzas.

Por supuesto, no todo el mundo en el karinismo es tan optimista. De hecho, dos fuentes de menos peso que los armadores nacionales, pero ambos con llegada a la secretaria general, repiten por lo bajo que no hay forma de que se apruebe la reforma política este año. Estiman, como el mejor de los escenarios, un llamado a sesiones extraordinarias para febrero.

Un sector del karinismo duda del optimismo

Por eso todo lo que suceda de acá a 15 días será, en realidad, un mensaje para Bullrich. "Los votos no los tenemos, pero los vamos a tener en febrero. Me parece que la aceleración de estos días tuvo más que ver con mandar un mensaje interno", se sinceró un integrante de la mesa política de Balcarce 50.

Bullrich, como Caputo, no ven los números tan claros. Ambos coincidían en que antes que llevar el tema al Congreso era necesario armar un pliego de bases y condiciones con los gobernadores, que le de tranquilidad electoral a las partes y cierto perfil de gobernabilidad al Presidente hacia afuera. Eso, más allá de las gestualidades de Karina en París y otros ámbitos, no sucedió. En este punto también estaba alineado Santilli.

La incredulidad de la senadora es interpretada por la cúpula libertaria como una señal de autonomía política, que podría derivar el año próximo en un desafío concreto al Presidente. Dicho de otra manera, un sector del Gobierno cree que Bullrich quiere mantener las PASO para pedirle internas a Milei, en el caso que la caída de su imagen se haga imparable, como le sucedió a Mauricio Macri en 2019.

La exdama de hierro PRO, por supuesto, lo niega. Sin embargo, no se esfuerza demasiado en juntar los votos para un proyecto en el que no sólo no cree, sino en una conducción política que no respeta, la de El Jefe. "Karina le quiere dar órdenes a Patricia, pero no entiende que ni ella ni los senadores trabajan así", apuntó a este medio uno de los coroneles políticos de la excandidata a presidenta.

Como se dijo, Karina, Santilli y los Menem saben que los votos de afuera están, pero los cruces internos amenazan con poner en riesgo todo.