Encuesta: Patricia Bullrich se mete en la carrera presidencial y queda segunda, siete puntos detrás de Milei

Mientras ensaya gestos de diferenciación respecto al Gobierno, Patricia Bullrich se mete en la carrera presidencial 2027 y queda segunda en intención de voto, detrás de Javier Milei , pero adelante del gobernador de la provincia de Buenos Aires y principal rival opositor, Axel Kicillof . Los datos surgen de la última encuesta de DC Consultores , que dan cuenta de un oficialismo fuerte y un peronismo fragmentado rumbo a las elecciones del próximo año.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado suma el 23,7% de adhesiones, mientras que el mandatario bonaerense alcanza el 13,8%. En el primer lugar se mantiene el jefe de Estado, con el 30,5%, de acuerdo con el relevamiento realizado entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre en base a 1862 casos de todo el país.

El resultado muestra un dato clave para el armado electoral: Bullrich se posiciona como la segunda dirigente más elegida entre los diez nombres incluidos en la encuesta y establece una diferencia de casi diez puntos porcentuales sobre el principal referente del peronismo que aparece en la medición.

Detrás de Milei, Bullrich y Kicillof, aparece la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (con prisión domiciliaria e inhabilitada por la Justicia para ejercer cargos públicos), con el 10,9%, seguida por el excandidato presidencial del peronismo Sergio Massa , con el 7,3%, y el periodista Daniel Hadad , quien aún no manifestó de manera pública su intención de competir por la Presidencia.

El relevamiento también midió la intención de voto por espacio y los resultados fueron contundentes: LLA se impone cómodo con el 42,6%, contra el 17,1% del peronismo . La ventaja es de 25,5 puntos porcentuales. En tanto, el 16,2% se inclina por una nueva alternativa de centroderecha, el 8,5% elige al kirchnerismo y el 4% se inclina por al Frente de Izquierda . Un dato importante es que el 8,7% de las personas consultadas aún no definieron su voto.

La mayoría quiere a Patricia Bullrich en la fórmula presidencial

El sondeo también pone bajo la lupa el futuro político de Bullrich y su lugar en el esquema de continuidad de LLA: el 41,3% considera que debería acompañar a Milei en la fórmula presidencial. El Gobierno viene midiendo a la excandidata del PRO y evalúa su candidatura a vicepresidenta para evitar, así, una competencia interna.

En segundo lugar aparece la opción de que Bullrich no compita en 2027, pero ocupe un lugar importante en el Gabinete, con el 26,8%. El 20,2% considera que debería presentarse como candidata presidencial por su cuenta, mientras que el 11,7% la proyecta como candidata para 2031.

En este escenario, Bullrich viene dejando abierta la posibilidad de competir por la Presidencia, pero sin anunciar una candidatura. “Estoy preparada para ser presidente, pero una tiene que saber esperar su momento”, dijo en declaraciones a Infobae hace unas semanas.

Ante la pregunta sobre qué papel desempeña la exministra de Seguridad hoy dentro del Gobierno, el 30,1% la identifica con una dirigente que espera su momento, mientras que el 21,8% la considera la capitana que sostiene al técnico. Otro 19,3% la ve como una jugadora más del equipo y el 18,2% como alguien que quiere convertirse en la directora técnica.

El respaldo al rumbo económico y las demandas al Gobierno

En cuanto al rumbo económico, la mayoría de las personas encuestadas muestra respaldo al gobierno libertario, aunque también expectativas sobre los resultados de la gestión. Consultados sobre hacia dónde creen que va el país, el 42,8% responde que transita por el camino correcto, aunque cueste y sea necesario. Otro 25,9% considera que se avanza por el camino posible, aunque no sea el mejor. En cambio, el 31,3% cree que la Argentina va por el camino incorrecto.

Cuando se pregunta qué modelo de desarrollo necesita el país, el 38,9% elige continuar con Milei al frente y darle tiempo al rumbo actual. Un 26,1% se inclina por una tercera vía que combine equilibrio fiscal con un Estado que acompañe, mientras que el 19,4% prefiere un esquema como el de Kicillof, con mayor presencia estatal. El 15,6% opta por mantener el mismo esquema económico, pero con otro dirigente al frente.