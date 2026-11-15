El peronismo camina hacia un frente anti-Javier Milei

La celebración por el Día de la Militancia, el 17 de noviembre, dejará blanqueado el agrupamiento de un sector del peronismo, en el que confluyen Sergio Massa , los federales de Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel y el cristinismo, que ya se alistan para enfrentar juntos en las elecciones 2027 al armado de Axel Kicillof .

El encuentro, que se organiza con sigilo desde hace semanas, se celebrará el martes en un teatro de la localidad de San Fernando, donde gobierna Juan Andreotti , intendente del Frente Renovador. Allí llegarán los dirigentes del peronismo federal, el massismo, intendentes de la denominada Liga - donde se anotan Federico Achával (Pilar) y Federico Otermín (Lomas de Zamora)-, y referentes del cristinismo.

Entre los invitados también figuran otros no alineados con agrupaciones, como Miguel Ángel Pichetto y Sergio Uñac , el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti , entre otros. La idea de los organizadores será mostrar una foto amplia del peronismo que no incluye al sector de Kicillof, que hasta este sábado no había sido notificado del evento. Tampoco será de la partida Máximo Kirchner , que estará ese mismo día en Telén, una localidad del interior de La Pampa. Enviará representantes.

La presencia de Massa en el encuentro en el que se verá un video de Juan Domingo Perón hablándole al peronismo no está confirmada. Varios de los asistentes con los que conversó Letra P daban por descontado que el exministro de Economía sería parte de la celebración, pero en el Frente Renovador aseguran que ese día estará en San Pablo, donde fue invitado a participar de una actividad del Partido de los Trabajadores (PT) que encabeza el triunfante Luiz Inácio Lula Da Silva .

Más allá de la asistencia personal, está claro que el encuentro terminará de cristalizar el acuerdo de Massa con el grupo de los denominados federales, que se presume desde que se lanzó el espacio, el 1 de mayo, en Parque Norte. Hasta ahora, los apoyos de ese sector a una candidatura del exministro de Economía se expresaron de manera explícita, en el caso de Michel, o se insinuaron con gestos, como ocurrió con Tolosa Paz y otros diputados cuando compartieron en sus redes el mensaje de Massa por el 17 de octubre con la leyenda “La unidad es el camino a la victoria”.

Este viernes, otro evento peronista dio señales de cómo se articula el espacio en el que confluyen federales, el massismo y La Cámpora. La celebración por los 75 años del voto peronista reunió a Tolosa Paz con Malena Galmarini, las diputadas nacionales del Frente Renovador Sabrina Selva y Cecilia Moreau y las camporistas Paula Penacca y Eva Mieri, intendenta interina de Quilmes.

Aunque en el Frente Renovador aseguran que “Sergio no es candidato” y que falta tiempo para las definiciones, está claro que el armado busca generar volumen alrededor del expostulante presidencial para competir en una eventual PASO contra Kicillof. El propio Massa le dijo de manera explícita en los últimos días a dirigentes cercanos al gobernador de la provincia de Buenos Aires que se prepara para enfrentarlo. Así se explican las declaraciones que empezaron a regarse a cuentagotas en medios de comunicación en las que referentes de distintos sectores hablan de Massa como el “dirigente que mejor conoce el Estado” y el más preparado para gobernar el país, como dijo hace poco el empresario Daniel Hadad.

Mientras, el exministro de Economía se erige como “arquitecto” del armado anti-Javier Milei y busca mostrar un armado amplio y federal, que exceda los límites del kirchnerismo. En el massismo consideran clave la cuestión de las provincias, habida cuenta de la enseñanza que dejó lo sucedido en 2023, cuando muchos gobernadores se enfocaron en sus distritos y luego se desentendieron de la cuestión nacional. Entre febrero y octubre habrá al menos 17 elecciones provinciales.

Massa apuesta a referentes territoriales y mantiene diálogo con dirigentes de otros sectores, como Emilio Monzó - que apostaba a la construcción de la candidatura ahora desinflada del banquero Jorge Brito, pero participó hace poco de una charla con jóvenes de Frente Renovador-, los radicales Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti – con quienes estuvo el jueves 12 en la cena a beneficio de la UBA-, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y Horacio Rodríguez Larreta, con quien también tuvo un encuentro privado hace pocos días. Tienen una larga amistad.

Como Massa con el frente anti-Milei, el exjefe de Gobierno porteño también cocina un acuerdo con Olmos y el radicalismo de Lousteau para enfrentar a la sociedad de Jorge Macri con los libertarios. Todas las piezas encajarían en el mismo paquete, a pesar de la incomodidad camporista, que en la Ciudad quiere llevar candidato propio a una PASO contra Rodríguez Larreta.

Axel Kicillof sigue con su plan 2027

Mientras Massa alinea a los suyos, Kicillof celebró esta semana el éxito de operativo por la doble visita del papa León XIV a la provincia de Buenos Aires, en su paso por el Cottolengo Don Orione y la despedida, en Luján. El gobernador había masticado nervios en la previa porque el pronóstico auguraba lluvia para la misa frente a la Basílica. La suerte acompañó y, finalmente, el día fue esplendoroso y dejó imágenes para la historia.

Kicillof respiró aliviado no solo por el despliegue de seguridad y la efectividad en la organización, sino por la foto que les dio protagonismo a los movimientos populares, los Hogares de Cristo, la Iglesia y Cáritas, y contrastó con lo que sucedió en la carpa VIP de la misa de Palermo, la única mancha en la visita papal. Después del encuentro, el gobernador volvió a transmitir calma a los suyos y ratificó que no apurará su lanzamiento. Se mantendrá en el camino que trazó a principios de 2026, cuando dijo que sería “un año de construcción” y no de candidaturas.

Esta semana, Kicillof recibió una de las encuestas más alentadores para su carrera. El sondeo de Tendencias indica que le ganaría por más de 10 puntos un ballotage a Milei. Mientras, el massismo se aferra a las encuestas de Hugo Haime y de Marcelo Escolar que muestran que Massa también saldría triunfante. Los dos sectores se encaminan a enfrentarse en las PASO. Dependen, para eso, de que el Gobierno no consiga los votos para eliminarlas ni suspenderlas. En el massismo aseguran que el próximo martes, LLA no reunirás las firmas para sacar dictamen del proyecto en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

Lo que dejó León XIV

Luján dejó una imagen de unidad del peronismo que difícilmente se vea en los próximos meses. Kicillof, Máximo Kirchner y Massa intercambiaron saludos en el encuentro previo que tuvieron todos los dirigentes en el Centro Cultural Ana de Matos. Algunos bromearon por la búsqueda extrema en la muestra de austeridad que quiso dar el mandatario provincial. “Nos dieron café, pero no había ni agua”, contaron.

Tanto Massa, que no se caracteriza por su puntualidad, como Kirchner llegaron apenas pasadas las 5 de la mañana, la hora exacta señalada para el ingreso de los invitados a la Plaza Belgrano, que tenía como límite las 6 de la mañana. Nadie quiso quedarse afuera ni dar la nota con un error en un encuentro que marcó el fin de la gira de León XIV, que le dejó servida la campaña al peronismo con su discurso sobre justicia social. Se verán en los próximos días spots de dirigentes de la CGT con citas a los dichos del papa y su contraste con la política de Milei.

Para Kicillof, el encuentro fue “un parteaguas” que marcará un antes y después del gobierno libertario. Hasta la Iglesia quedó sorprendida por la convocatoria que tuvieron las misas y los encuentros que encabezó el papa León XIV. Los obispos aprovecharon al máximo el paso del pontífice. Como Kicillof, también agradecieron por las condiciones climáticas, “los tres días lindos de toda la primavera”, que alentaron a la gente a participar de las actividades. “Hay una cosa muy importante que quedó en evidencia, las ganas de la gente de hacer cosas juntos, de estar en la calle”, comentaron puertas adentro del episcopado. Más allá del discurso del papa, ahora los obispos volverán a presionar por dos temas que incomodan al Gobierno: la ley de ludopatía y la emergencia en discapacidad.