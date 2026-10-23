Axel Kicillof, Sergio Massa y Kirchner, juntos: cómo ampliar un frente con otras fuerzas en medio de la guerra

En medio de la interna feroz que divide al peronismo , Axel Kicillof , Sergio Massa y Máximo Kirchner volvieron a verse las caras este jueves por la noche. Fue durante una cumbre libre de mujeres celebrada en la casa de la provincia de La Pampa, de la que también participaron gobernadores y legisladores.

GRIETA DE LA GRIETA Elecciones concurrentes o desdobladas en Buenos Aires, un debate abierto en el kicillofismo

La reunión empezó minutos después de las 20 y se extendió por algo más de dos horas. Según el documento único repartido por todas las tribus, se acordó defender las PASO, impulsar propuestas en el debate del Presupuesto y continuar las reuniones para construir un frente político más amplio.

Además del texto consensuado, la reunión dejó elogios al diálogo desde todos los sectores, mientras por debajo sigue la disputa entre el kirchnerismo y el massismo, de un lado, y el kicillofismo, del otro, por la conducción de la alternativa a Javier Milei .

El buen diálogo destacado por la dirigencia tiene un contraste cercano: apenas cinco días atrás, Kicillof celebró el Día de la Lealtad sin La Cámpora ni el massismo , mientras Máximo encabezaba otro acto en Chaco y el camporismo acudía a San José 1111, el domicilio donde Cristina Fernández de Kirchner está presa.

La mesa compartida acerca a quienes venían mostrando su fuerza por separado, mientras que todas las personas consultadas gambetearon preguntas sobre la conducción del espacio y futuras candidaturas. “No hablamos de eso” y “cero sobre el tema”, dijeron en el Frente Renovador y el axelismo.

Así salían Axel Kicillof y Sergio Massa tras la reunión del Partido Justicialista en Avellaneda, de la que también participó Máximo Kirchner, Germán Martínez y los gobernadores Sergio Ziliotto y Ricardo Quintela.https://t.co/ASi4qayIoq pic.twitter.com/PwleLk0TuJ — Corta (@somoscorta) October 23, 2026

El debate del peronismo bajo la superficie

Fuentes de La Cámpora dijeron a Letra P que fue “una reunión muy buena”. “Muy buen clima”, indicó a este medio alguien del entorno de Massa. Cerca de Kicillof también hablaron de un atmósfera amigable, “de diálogo”. Sin embargo, en contacto con este medio un integrante del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) introdujo una ironía en clave interna que pone un límite a la celebración: “Hubo una exagerada buena predisposición al diálogo”. La atribuyó a “una estrategia de supervivencia” de un sector.

La ironía de ese dirigente del MDF parece exponer la tensión que subyace al diálogo: los sectores enfrentados se necesitan para construir una opción contra Milei y, al mismo tiempo, siguen disputando quién manda dentro de ella. La cordialidad facilita la negociación, aunque demuestra que la riña sigue siendo intensa.

Además de los referentes de los tres espacios grandes del peronismo, participaron de la reunión los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y, de manera remota por Zoom, Gildo Insfrán (Formoso); el jefe del bloque del PJ en el Senado, José Mayans; su par en Diputados, Gerardo Martínez; el senador Gerardo Zamora, y el porteño Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación, quien no había participado del primer encuentro.

“No alcanza solo con el peronismo”



Tras la reunión del PJ, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, remarcó “la idea de armar un frente político electoral” y afirmó: “El foco tiene que ser el bienestar del pueblo”.https://t.co/ASi4qayayS pic.twitter.com/98Qpb6hNjX — Corta (@somoscorta) October 23, 2026

José Mayans, por TV

Mayans aportó una comparación con la primera reunión, celebrada en agosto en el Hotel Emperador. “La anterior había sido medio tensa porque fue la primera, esta fue muy distendida”, dijo por televisión al salir. También precisó por dónde comenzó la conversación: “La reunión se inició con la exposición de los gobernadores sobre la situación que atraviesan las provincias”.

Ese arranque tuvo su correlato en el documento distribuido. Los participantes cuestionaron la situación económica, social, productiva y laboral; plantearon la pérdida de empleo, el endeudamiento familiar y las dificultades para llegar a fin de mes. También denunciaron el desfinanciamiento de las provincias. Es el diagnóstico político que acordaron las tribus y sobre el que proponen intervenir en el debate presupuestario.

Las PASO, divino tesoro

La defensa de las primarias ofrece el punto de encuentro más concreto en medio del caos. Además de rechazar los cambios electorales que impulsa Milei, permite conservar una herramienta para resolver candidaturas entre sectores que disputan el liderazgo. "Se habló de las PASO", fue lo único que respondió Kicillof mientras caminaba hacia el auto tras la reunión. Massa, ni mu: "Habla Ziliotto, habla Zioliotto, habla Ziliotto", repitió el hincha de Tigre anunciando al vocero designado.

Como contó Letra P en septiembre, la eventual eliminación o suspensión de las PASO ya había abierto conversaciones sobre un mecanismo alternativo para tramitar esa pelea.

Milei apuntó contra el Círculo Rojo y los sectores que, según el Presidente, sienten un "odio visceral" hacia él y buscan inventar un espacio sin su figura



Respaldó a Bullrich dentro de LLA



Radio Rivadavia https://t.co/fxnEpQQeTC pic.twitter.com/xBjBcG7h0f — LETRA P (@Letra_P) October 22, 2026

Frente ampliado anti Javier Milei

“La idea es armar un frente político electoral”, explicó Ziliotto al salir. El gobernador pampeano planteó sumar aliados más allá del espacio: “Hay que ampliar hacia el campo popular, no alcanza solo con el peronismo”, dijo. Esa ampliación enfrenta un desafío que Andrés Larroque señaló el lunes en Letra P: la unidad es indispensable, pero no alcanza sin una fuerza ordenada y con capacidad de decisión.

La cumbre de este jueves sugiere un rumbo común, aunque sigue pendiente -y seguirá por largos meses- saber quién conduce y quién acompaña. La necesidad urgente del PJ es encontrar un cauce donde hacer confluir esfuerzos para mostrar músculo político. Más temprano que tarde deberá encontrar también una forma de dirimir quién manda, si quiere tener chances de sacar a Milei de la Casa Rosada.