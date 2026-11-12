Patricia Bullrich desmiente que quiera cajonear las PASO y prepara un discurso de fin de año con su tropa

Distanciada hace un tiempo del pulso político y económico que viene marcando la Casa Rosada , Patricia Bullrich negó este jueves ante los suyos que esté operando en contra de la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Lo hizo como respuesta a la presión de Martín Menem para que se sancione la reforma política en el Senado, donde Bullrich lidera el bloque libertario y las negociaciones con la oposición.

Tal como dio cuenta Letra P , la prioridad en el oficialismo tras la visita del papa León XIV sería retomar las conversaciones para suspender las PASO, una medida con la que buscan perjudicar electoralmente al peronismo, que necesita de esta herramienta para administrar sus múltiples diferencias.

Por eso este jueves, el presidente de la Cámara de Diputados aseguró que La Libertad Avanza buscará sancionar la reforma política en los próximos 15 días en el Senado, algo que fue leído rápidamente como un mensaje hacia Bullrich de la mano derecha de Karina Milei : la cúpula libertaria sospecha que la exministra de Seguridad busque bloquear el tratamiento del proyecto porque aspira a utilizar las PASO para desafiar a Milei con una interna en 2027.

EL mensaje del riojano estuvo precedido por una sugestiva publicación del jefe de Estado. En medio de los cruces mediáticos y de redes sociales, pareció confirmar que la incomodidad de la Casa Rosada con Bullrich. “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán”, fue el mensaje compartido por el mandatario.

La cita en su cuenta oficial de Instagram estuvo acompañado de una carabela incendiándose mientras una figura de un hombre la observa desde la orilla. Dado el contexto interno, no pocas personas interpretaron en los pasillos de Balcarce 50 que la destinataria de la misiva y la imagen era la senadora.

Javier Milei saluda a la senadora Patricia Bullrich Presidencia

Sin embargo, la exdama de hierro del PRO niega estar detrás de un operativo para cajonear la reforma política del Ejecutivo. “Bullshit”, le respondió en las últimas horas a un interlocutor que le consultó sobre la presión de los Menem y la sospecha que recorre el ecosistema libertario hace un tiempo.

Igual, la interna libertaria logra colarse por otras rendijas sensibles para el oficialismo. La misma Bullrich publicó en su cuenta de Twitter un mensaje sobre el proyecto de ley de Discapacidad en el que destacó la importancia del diálogo y la inclusión, premisas que parecieran ser más aprovechadas en lo político ahora, tras la visita del obispo de Roma a nuestro país.

Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado.



Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando.



Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 12, 2026

Por esta postura, Bullrich se aleja tanto de los hermanos Milei, como de la familia Caputo. Es que, la iniciativa va en contra de los intereses del asesor presidencial, que mantiene una sociedad de ajuste sobre el sistema público a través del ministro Mario Lugones en Salud y Toto Caputo, en Economía.

La senadora participará de un encuentro en clave 2027

También el canciller Pablo Quirno se sumó a las tensiones libertarias contra la titular del bloque de La Libertad Avanza en la cámara alta. “No es momento de ambiciones personales”, lanzó.

Lejos de alinearse tras las presiones o amedrentarse, Bullrich no tiene intenciones de abandonar su perfil disruptivo y, mucho menos, dejar sus proyectos electorales de lado. “Patricia no va a dejar de ser Patricia”, comentó a este medio un integrante de la mesa chica de la exfuncionaria.

Probablemente, con esto en mente, es que la jefa de la bancada libertaria haya confirmado en las últimas horas su presencia en la sexta cena anual de la Fundación Apertura Republicana, que dirige uno de los directores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Juan Curutchet. Se trata de un espacio fundado en 2019 para diferenciarse, en su momento, de los sectores más progresistas de Cambiemos, e impulsar la candidatura presidencial de Bullrich en aquellos años.

Los diputados de Patricia Bullrich.

El encuentro se llevará adelante el martes 1 de diciembre en la Unión General Armenia de Beneficencia, ubicada en Armenia al 1300, en el barrio porteño de Palermo. Con un valor de 85 mil pesos cada cubierto, ya se agotaron todas las entradas para escuchar a Bullrich, que se espera brinde un fuerte mensaje político de cara al 2027. Lo hará frente a 300 personas.

Para darle mayor volumen a la cumbre, Bullrich irá escoltada de su plana política mayor integrada por los diputados Gerardo Milman, Alejandro Bongiovanni, Patricia Vázquez y Damián Arabia; el director ejecutivo de RENAR, Juan Pablo Allan; y el legislador Juan Pablo Arenaza, entre otros. Entre los invitados especiales también estará el ministro Federico Sturzenegger, otro de los funcionarios observados con cierta suspicacia por la secretaria general de la Presidencia, quien cerrará el evento.