Neuquén: la caída de la coparticipación obliga al Poder Judicial a depender de los fondos del Ejecutivo

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén está sujeto a los fondos que le transfiere el Ejecutivo para cubrir sus gastos. En el presupuesto 2027, los aportes del tesoro provincial representan la mitad de sus recursos. A la fragilidad financiera se suma la paritaria con el sindicato, el Sejun, con el que aún no sella la paz, mientras corre el calendario electoral.

La torta de ingresos de la justicia neuquina se divide en tres: el 18% que recibe de la coparticipación federal de impuestos nacionales que le corresponden a Neuquén, lo recaudado por las tasas de justicia y las contribuciones del gobierno de Rolando Figueroa .

Este esquema se puso en vigencia tras la sanción de la ley de autarquía en 1991, que al establecer un porcentaje de la masa de fondos coparticipables quebraba la dependencia económica respecto del poder político, e incluso en su momento le permitió generar un ahorro.

"La mitad del plazo de vigencia de esa ley funcionó bien", afirmó Germán Busamia , vocal del TSJ en diálogo con Letra P . Aseguró que a partir de 2012 ese aporte empezó a ser insuficiente, por un lado por la caída en la recaudación impositiva, y por otro debido al resideño institucional que se implementó en el fuero de Familia y Oficinas de Violencia, y con la reforma procesal penal. Se requirió cada vez más del auxilio de los gobernadores, que son a su vez los que proponen a los integrantes del cuerpo, designados con acuerdo legislativo.

El proyecto de presupuesto 2027 que el Poder Judicial presentó en la Legislatura asciende a $508.910 millones , de los cuales 9 de cada 10 pesos van destinados a sostener la planta de personal: $461.111 millones.

La radiografía de los ingresos marca el contraste: la coparticipación aporta $240.927 millones (47,3%) y los recursos propios apenas $12.000 millones (2,3%). Las contribuciones figurativas del tesoro alcanzan los $255.983 millones y completan la mitad de los fondos (50,3%).

La ley de autarquía planteaba que ese 18% podía ser revisado anualmente. Sin embargo alterar el número significaría activar la discusión sobre la distribución de los recursos, un tema que el gobierno provincial no quiere siquiera mencionar.

Uno de los cuestionamientos más fuertes que genera el condicionamiento económico del Poder Judicial al Ejecutivo es la afectación a su independencia. El TSJ ejerce jurisdicción originaria ante acciones de inconstitucionalidad y cuando hay conflictos entre poderes públicos.

Figueroa en la asunción de Busamia (en el centro) en 2018. En aquel momento el mandatario era vicegobernador.

Para Busamia no existe esa vulneración por que el sistema funciona "en forma casi automatizada" y el vínculo se establece desde las áreas de administración. Todos los meses, explicó el juez, el sistema muestra el "goteo" de la coparticipación nacional, lo que entra por el cobro de tasas (registro de propiedad inmueble y público de comercio) y se analiza el "suplemento de ingresos" que se necesita del tesoro provincial.

El presupuesto prevé 2.549 cargos judiciales de planta, sin creación de puestos nuevos. El sindicato señaló que el tribunal mantiene congeladas las vacantes que se generan por jubilación. El vocal remarcó que el proceso de coberturas no es lineal y se requiere "un análisis detenido de cómo se organiza el equipo, qué tareas hacen y en cuánto aporta la tecnología".

El conflicto salarial no se apaga

Sejun es el gremio que nuclea al personal judicial y desde octubre reclama un aumento del 7% para cerrar el año, en función de las actualizaciones que han recibidos otros sindicatos estatales, además de una serie de recategorizaciones.

La última oferta del TSJ consistió en otorgar esa suba y fijar toda la pauta salarial 2027, con incrementos trimestrales atados a la inflación. Los parámetros que se llevan a la mesa se acuerdan con el gobierno provincial, el principal financiador, y en línea con las negocaciones que se fijan con otros sectores del Estado.

El plenario de Sejun rechazó el viernes la propuesta fundamentalmente por aspectos vinculados al sistema de capacitación y promoción que impulsa el TSJ. La dificultad para llegar a un consenso en el tramo final del 2026 ralentiza el servicio y anticipa un enero sin feria para las cerca de 40 personas abocadas a la organización del operativo electoral.

Continuidad en puerta

Gustavo Mazieres es el actual presidente del TSJ y de la Junta Electoral Provincial. Su mandato vencerá el viernes 12 de febrero de 2027, dos días antes de las elecciones generales en la provincia.

Las autoridades del tribunal se definen en diciembre, generalmente la semana anterior a la Navidad, por el período de un año. Con lo cual es posible que mientras arranca la campaña, los vocales confirmen la continuidad de Mazieres, para que su conducción llegue al 14 de febrero y se extienda hasta 2028.

La Legislatura aprobó en septiembre pasado una reforma que habilita la reelección indefinida en la presidencia del TSJ. Antes, había un sistema de rotación obligatoria entre los cinco integrantes del cuerpo -4 jueces y 1 jueza- que restringía la posibilidad de repetir en el cargo. Ahora el único requisito que se exige para retener el mando es obtener una mayoría simple.

De raíz peronista, Mazieres asumió en mayo de 2022 y fue el último vocal que nominó Omar Gutiérrez. En el gobierno provincial valoran su perfil sin estridencias, aún cuando comparte escenarios con el gobernador, y abogan por qué siga en su rol.

Si se concretara la designación sería la primera “re-re” del TSJ, ya que el vocal fue electo presidente en 2025 y renovó en 2026.