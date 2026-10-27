PASO sí, PASO no: la Cámara Nacional Electoral advierte sobre los riesgos de cambiar las reglas

La discusión sobre las reglas electorales para 2027 sumó advertencias desde la Justicia y expuso diferencias entre los bloques políticos sobre el futuro de las primarias, el financiamiento de los partidos y los mecanismos para seleccionar candidatos de cara al próximo turno electoral.

Durante la II Jornada Latinoamericana de Justicia Electoral y Democracia , realizada en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía , cuestionó este martes la forma en que el Congreso sanciona las leyes y reclamó garantizar la democracia interna de las organizaciones políticas.

"El Congreso no legisla mucho y cuando legisla lo hace de manera apurada", afirmó el magistrado durante su exposición. En el mismo sentido, se refirió a la discusión sobre las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuya continuidad forma parte de los debates políticos de cara al próximo turno electoral.

"Los partidos políticos deben tener democracia interna, no se trata de PASO sí o PASO no", sostuvo Dalla Vía. Su planteo puso el foco en una obligación que va más allá de la herramienta elegida para definir candidaturas: garantizar procedimientos democráticos dentro de las fuerzas políticas . El artículo 38 de la Constitución Nacional reconoce a los partidos como instituciones fundamentales del sistema democrático, garantiza la representación de las minorías y la competencia para postular candidatos a cargos electivos.

"La política es algo sumamente importante para dejarla en manos de los políticos, debemos estar nosotros", expresó el titular de la Cámara Nacional Electoral, quien además convocó a los abogados a capacitarse en derecho electoral ante los desafíos que plantean los próximos comicios.

Desde la justicia electoral, Alberto Dalla Via, puso el foco en la falta del debate legislativo de los temas electorales

PASO, financiamiento y afiliaciones digitales

Las diferencias sobre el sistema electoral bonaerense quedaron expuestas durante un panel en el que participaron la diputada Sofía Vannelli, de Unión por la Patria; Diego Garciarena, de Unión Cívica Radical, y el senador Matías De Urraza, de La Libertad Avanza.

El intercambio reunió posiciones distintas sobre la continuidad de las PASO y el financiamiento de las organizaciones partidarias. Vannelli planteó la necesidad de discutir cómo se financian los partidos políticos. Garciarena, por su parte, defendió la continuidad de las primarias.

De Urraza reconoció que las PASO fueron concebidas para democratizar la vida interna de los partidos, aunque consideró que no cumplieron con ese objetivo. El legislador libertario cuestionó los costos de impresión de boletas y de organización de los operativos electorales.

"No podemos obligar a los contribuyentes a que paguen las internas partidarias", afirmó. En esa línea, sostuvo que cada fuerza debería asumir sus gastos y propuso avanzar hacia un sistema de afiliaciones digitales con datos biométricos para reemplazar las actuales fichas en papel, que calificó de "vetustas".

Las posiciones reflejaron las diferencias entre los espacios políticos sobre el alcance de la participación estatal en la organización de las primarias y las alternativas para seleccionar candidaturas. También dejaron en evidencia que la discusión no se limita a mantener o eliminar las PASO: incluye el funcionamiento interno de los partidos, la transparencia de sus recursos y las condiciones para competir electoralmente.

Las reglas para 2027, bajo discusión

La jornada organizada en la UNLP puso en diálogo a jueces electorales, legisladores y referentes académicos en un momento en el que las fuerzas políticas comienzan a discutir las condiciones del próximo ciclo electoral.

Sergio Torres, titular de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y de la Junta Electoral bonaerense.

Las advertencias de Dalla Vía coinciden en la necesidad de que cualquier modificación se encuadre en reglas claras y previsibles. Mientras el titular de la Cámara Nacional Electoral puso el acento en la democracia interna de los partidos y en la forma en que se sancionan las leyes, el presidente de la Corte bonaerense Sergio Torres destacó la importancia de evitar cambios apresurados que generen incertidumbre.

En paralelo, los representantes legislativos expusieron diferencias sobre las primarias, el financiamiento partidario y la modernización de los mecanismos de afiliación.

Con las elecciones de 2027 en el horizonte, el debate quedó planteado en dos planos complementarios: qué instrumentos utilizar para seleccionar candidatos y qué garantías deben preservarse para que la competencia política se desarrolle bajo condiciones democráticas y transparentes.