Javier Milei enfrenta 15 días decisivos y pierde el control de su interna

A Javier Milei le esperan 15 días decisivos en el Congreso, aunque no parece preocuparse demasiado: no controla la interna entre los principales actores de su Gobierno y las negociaciones legislativas tienen finales abiertos. La visita del papa León XIV dejó una agenda transversal, que cada sector político entendió como quiso. También el Presidente.

Podría haber hasta cinco sesiones en diez días y un cronograma con una intensidad similar en las primeras semanas de diciembre. En el universo libertario conviven hasta tres bandos que tensan entre sí y complican las gestiones con los aliados. Los lideran Karina Milei , Patricia Bullrich y Santiago Caputo .

La secretaria general y el jefe de Gabinete, Diego Santilli , negocian con gobernadores el sprint final legislativo. Tienen como soporte a los Menem, Lule y Martín. El Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO son los temas centrales. La resolución de estos debates definirá el marco de alianzas de Milei para su intento de reelección. Hasta este fin de semana, ninguna de esas iniciativas tenía las firmas garantizadas en las comisiones.

La reforma política se discutirá el martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. La citación fue forzada por la Casa Rosada y Santilli buscará las adhesiones para dictaminar desde este lunes con los gobernadores radicales, que son decisivos, como Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco). Necesita acordar una propuesta de colectoras para garantizarles que podrían presentar listas legislativas pegadas a la boleta de Milei.

"Es lo que nos piden", repiten desde la Casa Rosada. Cornejo es el más entusiasta en acordar, pero tiene una exigencia: que el diputado Luis Petri no compita por la gobernación.

Situaciones similares se repiten en todo el país. A casi ningún mandatario sin base en el PJ le entusiasma las PASO, pero habilitarán la suspensión únicamente si garantizan un escenario óptimo en sus distritos para continuar al mando.

Por eso, Santilli contará los votos día a día. Este fin de semana no podía sumar los 37 que necesita en el Senado para aprobar una reforma electoral. Tiene tiempo hasta fin de año.

Alfredo Cornejo y Diego Santilli, clave en la negociación de las PASO.

Los problemas de Javier Milei

En la cámara alta, las firmas de los dictámenes pueden demorarse días, por lo que el martes no estará todo definido. Para imponerse en los recintos, Santilli necesita además sumar al resto de los gobernadores que no forman parte orgánica del PJ, que son la mayoría.

Este lunes, los mandatarios del norte se reunirán en Salta, para participar de la presentación de un libro del anfitrión, Gustavo Sáenz, a quien en la Casa Rosada le tienen confianza. Igual, el oficialismo aspira a que ayude a incorporar los votos de Misiones y Catamarca. No así de Tucumán, dónde el gobernador, Osvaldo Jaldo, ya se expresó a favor de las PASO.

Los jefes de estas provincias tienen un dilema difícil de resolver. Un pacto con Milei puede asegurarles las reelecciones en sus provincias, pero cuatro años más con un gobierno libertario sería muy difícil para las finanzas locales. Santilli estará atento a las conversaciones del anochecer salteño. Otro foco está puesto en los tres gobernadores del PRO: Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut).

Patricia Bullrich, Rogelio Frigerio e Ignacio Torres

Aunque casi no tienen presencia en los bloques amarillos, el trío empezará a ser tenido en cuenta por los legisladores del PRO. Es parte del acuerdo que negocian con Santilli para que les despeje el camino en sus provincias. El funcionario deberá atender las demandas que tengan estos mandatarios para el Presupuesto 2027, cuyo tratamiento es un misterio, como ocurre cuando cada sector del Gobierno actúa como le parece.

Hasta este viernes, el diputado Alberto Bertie Benegas Lynch no había citado a la comisión para tratar la ley de leyes. No tiene mucho tiempo: se puede dictaminar hasta el 20. De lo contrario, el debate sólo será posible con una convocatoria a extraordinarias del Gobierno.

Toto Caputo ignora las demandas de los aliados, coquetea con la idea de que no haya sanción y, de ese modo, reasignar las partidas a gusto. Menem y Santilli negociaron por su cuenta para evitar ese final. El ministro de Economía tiene diálogo directo con Milei y ostenta el amparo político de su sobrino.

La dupla karinista está decidida a incorporar la mayoría de los pedidos opositores sin alterar las planillas de gastos. Hay mucho trabajo de escritura creativa. Fue el método que usaron para prometer al PRO y la UCR incorporar casi todas las modificaciones que pidieron. Sólo les falta acordar con gobernadores sin sello, árbitros de las votaciones.

El factor Bullrich

La interna se completa con Bullrich, que disfruta de su condición de cisne negro; y Santiago Caputo, que sigue los acontecimientos desde el remanso de los espacios de poder que aún sostiene, como la SIDE y Arca. De a ratos, el asesor se ve forzado a tomar una posición y levanta el perfil en redes sociales. Su aspiración parece ser la implosión de las segundas líneas y el retorno del triángulo de hierro original que le devuelva protagonismo.

Es patetico y despreciable ver a miembros de la intelligentsia progresista salir al ataque del Presidente en búsqueda de generar un conflicto en un momento histórico para todos los argentinos que nos debería recordar que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. El… — Santi C. (@slcaputo) November 11, 2026

La senadora maneja a gusto la agenda de la cámara alta y controla una quincena de diputados que están dispuestos a complicar las cosas. En su entorno más cercano ya no usan metáforas. "Está esperando que la echen de la jefatura de bloque. No se va a ir por su cuenta. No quiere que la comparen con Chacho Álvarez", explican. Milei no quiere darle el gusto y la incomoda con propuestas para una eventual fórmula de 2027. La diputada Lilia Lemoine las repite en cada aparición televisiva.

El Presidente no puede solucionar el problema inmediato que le trajo la rebelión de Bullrich. No formó a nadie para ocupar su lugar en las sombras y la agenda del Senado se le fue de las manos. El jueves pasado, la exministra tuvo un nuevo cruce con Toto Caputo, quien intentó por segunda vez frenar el proyecto de ley sobre discapacidad aprobado en Diputados, que todos los bloques del Senado acordaron sancionar el próximo jueves.

Bullrich había ignorado su mensaje para pedir correcciones cuando el tema se trató en comisiones. "No las voy a leer, porque se van a aprobar sin cambios", fue la respuesta de la senadora al ministro, antes de aquel plenario de comisiones, en el que todos los bloques se expresaron a favor de la iniciativa.

Discapacidad, el debate que no saldó León XIV

La secuencia de las discusiones en el Gobierno sobre discapacidad sirve para ilustrar cómo las diferentes facciones libertarias actúan por separado, chocan y dejan a los aliados en situación de desconcierto total.

El proyecto aprobado en Diputados fue avalado por el bloque libertario, a partir de una negociación con los árbitros del cuórum: los partidos provinciales, la UCR y el PRO. Fue una jugada de Menem, con el beneplácito de Karina, para que el kirchnerismo no lograra aprobar una prórroga de la emergencia en el sector y le propinara otra derrota al Gobierno.

El texto que prosperó fue similar al que pedía el PJ y se aprobó con el voto de casi todos los bloques. Garantiza las prestaciones indexadas por inflación, pensiones y el compromiso de pagar compensaciones atrasadas.

Menem se aseguró que el tema no volviera a arruinar el debate del Presupuesto, como ocurrió hace un año, cuando perdió un capítulo entero porque incluía la derogación de la emergencia. Además, la mesa chica del bloque estudió el tema y supo que el costo fiscal es ínfimo. El mayor esfuerzo debe hacerlo el sector privado (obras sociales y prepagas), cercanos al ministro de Salud, Mario Lugones.

El ministro de Economía no avaló la aprobación del proyecto sobre discapacidad en Diputados y no fue tenido en cuenta por Menem. Tampoco lo escuchó Bullrich. El jueves pasado, después de hablar con el funcionario, la senadora publicó un tuit para ratificar que esta iniciativa será ley el 19N.

Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado.



Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando.



Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 12, 2026

La intransigencia de Toto

La presión del ministro de Economía a Bullrich fue sólo dos días después de la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione, donde el sumo pontífice dijo que las personas con discapacidad "no son un peso, sino una bendición".

En el Palacio Libertad, Milei había dejado claro que no pondrá foco en reducir las asimetrías de la sociedad, ni siquiera para ayudar a quienes nacieron en inferioridad de condiciones.

Al lado del jefe del Vaticano y frente a la totalidad de los miembros del Congreso, el Presidente explicó que el sistema que aplica, denominado "equilibrio general intertemporal", le impide concentrarse "en lo que necesita un único sector en un determinado momento", cualquiera que sean las necesidades.

Una persona con discapacidad, entonces, no podría pedir clemencia en el marco de un feroz ajuste fiscal. Aunque sus armas para protegerse sean menores que las del resto de la población.

Bullrich está dispuesta a desafiar este principio libertario. La jefa de La Libertad Avanza en el Senado hará el miércoles una reunión de labor parlamentaria con los jefes de los bloques para definir el temario de la sesión del día siguiente. Discapacidad y Propiedad Privada estarían incluidos.

El ministro de Economía también quiere la sanción del proyecto que ratifica el Tratado de Patentes (PCT), una exigencia del Gobierno de Estados Unidos, pero no están garantizados los votos para el recinto.

Asociaciones que representan a pacientes de enfermedades críticas, como HIV, hicieron llegar sus quejas. Explicaron que algunos países que aplicaron este Tratado crearon una cartelización de la oferta de medicamentos que elevó los precios y obligó a cortar con los tratamientos. Los aliados del Gobierno las tuvieron en cuenta.

Los ministros vedados

Los Caputo (Toto y Santiago) y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger comparten un problema: ninguno aprendió a juntar votos en el Congreso.

En su faz rebelde, Bullrich se aprovechó de esa debilidad y congeló las iniciativas de ellos, como la ley de hojarasca, dormida en el Senado. "Viven en un termo. Si hablaran con más gente que entre ellos mismos, se enteraran de lo que pasa", describe la exministra.

En la reunión de labor parlamentaria del miércoles en el Senado se definirá otro tema picante: la integración del Consejo de la Magistratura. La discusión está abierta, porque el Partido Justicialista y La Libertad Avanza tienen la misma cantidad de integrantes (21) y propusieron a los dos candidatos que le corresponde al bloque más grande.

El peronismo postuló a Wado De Pedro y Florencia López. Reclama tener un integrante más por la incorporación de Fernando Rejal. Bullrich la desconoce, porque el retorno del riojano a su bloque de origen fue después del 1 de marzo. Por pedido de la Casa Rosada, el oficialismo propuso como consejeros a Nadia Márquez y Gonzalo Guzmán Coraita.

Hasta este viernes, la UCR no había enviado a su integrante por la segunda minoría. El principal candidato es Maximiliano Abad. Hay sólo cuatro lugares y no está claro quién se queda fuera. En una charla que hizo ante el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Bullrich sugirió que el cuarto consejero sea rotativo entre los tres espacios durante los cuatro años que dure el mandato. De ese modo, explicó, podria evitarse la judicialización. La definición se votará en el recinto, porque Victoria Villarruel no piensa intervenir.

El control de los jueces

Hay tiempo hasta el 18 para definir los ocho representantes del Consejo de la Magistratura en el Congreso. En Diputados también hay rosca por los cuatro lugares. El PRO quiere la continuidad de Álvaro González y busca los votos de la UCR y otros partidos provinciales.

Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) deben definir si quieren participar de la contienda. El primero podría postular a Juan Brügge. La Libertad Avanza tendrá dos lugares por la mayoría (serán Gonzalo Roca y Nicolás Mayoraz) y el peronismo debe definir a su representante. Cristina Fernández de Kirchner quiere que siga Vanesa Siley.

El miércoles, Diputados podría abrir el recinto para tratar la reforma de la carta orgánica del Banco Central y la reforma de la ley de soberanía de Malvinas. El primer tema tiene acuerdo para sancionarse con los cambios del Senado. El proyecto sobre las islas es otro capítulo de la interna libertaria. Caputo lo quiere tal como fue dictaminado y los aliados exigen borrar el título siete, que pena con prisión a supuestas campañas hostiles con injerencia extranjera.

Menem le tendió una trampa al mago del Kremlin. Armó una reunión con aliados y el asesor envió para defender ese fragmento a la subsecretaría de Planeamiento Estratégico, María Paula Taddei Farfán, quien la pasó mal con los embates de Karina Banfi (Adelante Buenos Aires). Fue la forma que encontró el titular de la cámara baja de explicarle a su archienemigo que deberá retirar estos artículos antes de la votación. Es también un pedido de los 15 miembros del bloque libertario que responden a Bullrich.

Todos hacen su juego y Milei no los controla.