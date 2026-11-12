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ROSCA EN EL CONGRESO

PASO: presión de Diego Santilli a gobernadores de la UCR y el PRO para suspender las primarias

El Gobierno necesita los votos del bloque radical en el Senado. Comisión el martes. Colectoras, moneda de cambio. Torres y Frigerio, enlaces en Diputados.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Diego Santilli con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), decisivo en el debate de las PASO.&nbsp;

Diego Santilli con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), decisivo en el debate de las PASO. 

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Mauricio Cantando

"Todos hablaron a favor de acortar el cronograma electoral. Buscaremos aprobar el proyecto este mes y en diciembre convertirlo en ley en Diputados", señalaron a Letra P voceros del Gobierno. La reunión será a las 15 y fue convocada por el senador libertario Agustín Coto, quien no tiene la misión de reunir las firmas.

La jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, también se desligó del tema. "Es una rosca de Santilli", respondió cada vez que fue consultada por sus pares. El encargado de anunciar que se reanuda el tratamiento de la reforma política fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien trabaja mano a mano con Santilli. "En 15 días se aprueba", dijo en declaraciones a radio Mitre. Una moneda de cambio es ofrecer listas colectoras para garantizar lugares en las listas a los eventuales aliados. Como anticipó Letra P, sería un sistema similar a la ley de lemas.

El proyecto que se pondrá en tratamiento tiene otras modificaciones al sistema electoral, como la eliminación del financiamiento público a las campañas electorales y el endurecimiento de los requisitos para inscribir partidos políticos. Estos debates quedarían para otro momento.

El jefe de Gabinete tratará de conseguir las adhesiones para conseguir dictamen y para eso tendrá encuentros con gobernadores y senadores la semana próxima, antes del debate en comisión.

El futuro de las PASO

Como explicó Letra P, el radicalismo tiene los votos decisivos en el Senado y sus gobernadores se expresaron a favor de suspender las PASO. El bloque suma diez votos, que son claves para que La Libertad Avanza (LLA) alcance la mayoría de 37, necesaria para aprobar una reforma electoral. Los mandatarios controlan la mitad y hasta ahora evitan presionar para acelerar el debate. Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) controlan dos votos cada uno.

El radicalismo santafesino también tiene dos escaños, aunque no siempre controla a Carolina Losada. Leandro Zdero (Chaco) tiene un voto. El plan del Gobierno es acordar con los mandatarios y forzar la ayuda del trío de outsiders del bloque UCR, que integran Maximiliano Abad (Buenos Aires), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca).

El PRO tiene tres votos en el Senado: Martín Goerling Lara, Victoria Huala y Andrea Cristina. El misionero es el presidente de la bancada y hace tres meses dijo que las PASO deberían continuar. El partido de Mauricio Macri es clave para una eventual discusión en Diputados y es por eso que la apuesta de Santilli es cooptar a los gobernadores del espacio, que son Jorge Macri (la Ciudad), Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Los votos que faltan

Si bien el trío de mandatarios del PRO tiene una incidencia mínima en el Congreso, fuentes del bloque amarillo de Diputados confirmaron a Letra P que serán considerados. "Vamos a hacer lo que ellos digan. Pero hay que tener en cuenta que en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires difícilmente puedan suspender las PASO, porque no están los votos", señalaron.

Los partidos provinciales son el botín en el que más confía Santilli. Resultan relevantes para completar la mayoría en el Senado y decisivos en Diputados, donde el debate del calendario electoral no llegará antes de diciembre. El foco está puesto en las provincias de Misiones, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz.

También en Córdoba, donde el gobernador, Martín Llaryora, está enfrentado al Gobierno, pero la provincia nunca tuvo PASO. En el oficialismo celebraron que en un reciente encuentro de la región centro, el 20 de octubre, Pullaro, Frigerio y Llaryora hayan cuestionado la continuidad de las primarias.

Santilli tiene un motivo para apurarse. La Cámara Nacional Electoral emitió una acordada en la que pidió que el cronograma electoral sea definido antes del 31 de diciembre. La premura se debe a que se trata de comicios presidenciales. En 2025, la suspensión de las PASO se votó en febrero. Esta vez, el Gobierno quiere definirlo antes. Están contando los votos.

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