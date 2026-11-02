Carlos Bianco, sobre una postulación de CFK: "Cada sector propondrá candidaturas y el pueblo definirá"

En su habitual conferencia de prensa de los lunes, el ministro de Gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco, respondió a la consulta por las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner en la entrevista que dio al medio norteamericano The Washington Post, donde no descartó ser candidata a presidenta si se levanta su inhabilitación.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

El funcionario y mano derecha del gobernador, volvió a proponer la competencia a través de las PASO como el mecanismo para definir las candidaturas más allá de quién se presente en las primarias. Dijo que el kicillofismo considera que eso es “lo más sano en este momento”, en la medida en que el Gobierno no consiga los votos para eliminar en el Congreso esa instancia electoral.

A las PASO A pocos minutos de la publicación de la primera entrevista a la expresidenta desde que cumple arresto domiciliario, Bianco fue consultado por la expresión en la que deja abierta la posibilidad de volver a ser candidata -"Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?", y específicamente sobre si el MDF evalúa ir a una competencia interna contra CFK.

En concreto, el ministro apuntó que “lo que hemos venido diciendo todo este tiempo y lo que nos planteó el gobernador ya el año pasado, es que éste no es el año de las candidaturas, que las candidaturas se van a dirimir el año próximo y seguramente cada sector del peronismo que tenga la genuina y legítima intención de representar, en un marco de posible PASO, propondrá a sus candidatos”.

En esa línea, insistió: “Eso seguramente será lo que suceda en caso de que se mantenga el esquema de las PASO. Cada uno de los sectores propondrá candidaturas y como nosotros creemos que es lo más sano en este momento, el pueblo peronista va a definir quién nos representa como candidato a presidente”, cerró.