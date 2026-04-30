Neuquén: Figueroa y Gaido acuerdan elecciones adelantadas y discuten cuál es la mejor fecha

El gobernador de Neuquén Rolo Figueroa y el intendente de la capital Mariano Gaido comparten actos, inauguraciones y puestas en escena.

El potente tándem que componen el gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa y el intendente de la capital más importante de la Patagonia , Mariano Gaido , acentúa su apariencia de solidez en decisiones concretas vinculadas con la gestión y con la construcción política.

Una de ellas, es el rumbo del calendario electoral. Como resolución concreta, pero también como gesto político para marcar un rumbo, tienen medianamente resuelto desdoblar las elecciones en el territorio respecto de la que convoque el presidente Javier Milei .

Asoma en todo caso un desacuerdo, que es un matiz, respecto de cuál es la mejor fecha para esa convocatoria electoral. Figueroa piensa en el otoño de su reelección , Gaido propone en conversaciones en voz baja que se tenga en cuenta el mes de septiembre.

Figueroa y Gaido son los hombres fuertes de la política neuquina, cada cual en su ámbito y su estilo. Tienen una alianza estratégica que juran firme y sin fisuras, pese a que algunos sectores aluden a ciertos parches y trabajan para generar competencia.

gaido cintas figueroa El gobernador de Neuquén Rolo Figueroa y el intendente de la capital Mariano Gaido comparten actos, inauguraciones y puestas en escena.

La gran diferencia es que Figueroa tiene reelección a mano, en cambio Gaido está trabajando a su sucesión. El intendente de Neuquén se comprometió de mil modos a trabajar por otro mandato del actual gobernador.

Pero los ruidos son inevitables, porque así como Figueroa nutre de volumen político a La Neuquinidad, Gaido alimenta su propio espacio, Primero Neuquén. Después de conseguir el sello formal trabaja para hacer pata ancha. No se descarta es que esos paraguas acudan a las elecciones provinciales con listas legislativas diferenciadas, pero con Figueroa en la cabeza.

Los términos del acuerdo, dicen de un lado y otro, lo trabajan el gobernador y el intendente. Sólo ellos saben, aseguran quienes otean en la relación para imaginarse el formato futuro de la alianza.

En la vereda de enfrente de Javier Milei

Figueroa y Gaido hablan cotidianamente para sostener sus objetivos comunes. Buscan con equilibrio confrontar con las fuerzas de La Libertad Avanza y Milei, que tienen lanzada la postulación de Nadia Márquez. Aunque la vicepresidenta Victoria Villarruel amenaza con hacer su propio juego.

En los últimos encuentros, gobernador e intendente cerraron un acuerdo convencidos: hay que desdoblar las elecciones respecto de las nacionales, como calculan que harán la mayoría de las provincias. Entienden que solamente podrían votar junto a la presidencial aquellos distritos en los que, a sazón de la estrategia de alianzas habilitada por Karina Milei, tengan al oficialismo provincia y nacional unidos bajo un mismo sello.

Todavía está bajo análisis si el mejor momento es el otoño, como propone la provincia, o septiembre, como prefiere Gaido. En ambos casos, los líderes ven con buenos ojos la misma fecha en la que lograron sus triunfos electorales con anterioridad. Como prenda de negociación, esperan que el Congreso resuelva la continuidad de las PASO. No adelantan posición al respecto del proyecto libertario pero imaginan que si el mileísmo triunfa en su iniciativa de sepultar la instancia para definir candidaturas, agosto abre también una ventana de oportunidad.

Fantasma derribado

Lo que parece estar desechado es el escenario que en algún momento agitaron algunos sectores que quieren convencer a Gaido de que haga su propia movida. Hay espacios meten una cuña y hasta llegaron a sugerir la conveniencia de que el municipio se anticipe y desdoble también sus propios comicios, para posicionar al intendente, incluso para una ambición de ir por la Provincia.

En esta hora, esa posibilidad parece descartada y cada semana desde los distintos campamentos hay algún gesto para ratificar la unidad del rumbo. Actos, conversaciones y hechos de gestión edifican ese camino conjunto.

gaido y cia Gaido y Figueroa en modo gestión y rosca, junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el sindicalista Marcelo Rucci.

Como contó Letra P, espacios opositores fogonean, con mayor o menos éxito, la posibilidad de que Gaido tome distancia del gobernador para fortalecer su propio espacio y su figura con vistas a a 2027. En los riñones de Figueroa y Gaido, ese esquema no aparece como hipótesis: nadie duda de una senda inmediata en común.

Mariano Gaido deshoja la margarita

Atado el frente con Figueroa, Gaido pone más fichas en aceitar su sucesión, que no es tan sencilla porque él mismo, que es el carismático de buena imagen y con llegada a la popular, no podrá estar al frente de la boleta. En esta hora, parece que el tironeo final será entre la actual jefa de Gabinete, María “La Tana” Pasqualini, instaladísima en las últimas semanas, y el secretario de Infraestructura Alejandro Nicola, que tiene a su cargo la responsabilidad por varias megaobras que encaró el municipio neuquino.

nicola gaido pasqualini El intendente Gaido trabaja por su sucesión. A su lado, dos postulantes posibles: Alejandro Nicola y "La Tana" Pasqualini.

Para compensar su ausencia, el jefe comunal tiene cada vez más decidido formar parte de la boleta para el Concejo Deliberante, y traccionar desde ese sitio.

Mientras tanto, deshoja la margarita de su reemplazo en la Intendencia a partir de 2027. El propio Gaido ya acotó la lista de potables sucesores, pero a su vez esa nómina se reduce aún más entre quienes saben detalles, miran encuestas y miden el pulso del poder y de la ciudadanía.