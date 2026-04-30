Todos contra Melella: la oposición rechaza las elecciones constituyentes en Tierra del Fuego

Todos los espacios políticos opositores de Tierra del Fuego rechazaron el llamado de Gustavo Melella a elecciones constituyentes para reformar la Constitución provincial . El argumento es común dice que resulta un gasto innecesario en medio de la crisis económica que no solo golpea a todo el país, sino específicamente a la provincia más austral de la Patagonia.

Sin embargo, todos y cada uno de ellos participarán de los comicios convocados para el próximo 9 de agosto, en los que se elegirán 15 constituyentes titulares y 8 suplentes, para debatir 70 de los 210 artículos de la Carta Magna fueguina .

La cruzada de Melella por la reforma constitucional sólo cuenta con el respaldo de FORJA, el partido que lidera el mandatario y tiene hoy tres legisladores provinciales y un diputado en el Congreso.

El PJ , por su parte, ya se paró en la vereda de enfrente. Como viene contado Letra P , el justicialismo fueguino, comandado por el intendente de Ushuaia , Walter Vuoto , está enfrentado con el gobernador por el ajuste en la coparticipación provincial y la demora en el envío de fondos a su municipio. Con la alianza hecha trizas, el acompañamiento a la movida más arriesgada de la gestión Melella queda descartado.

De hecho, la puja entre FORJA y PJ, hasta diciembre aliados políticos, escala con el pasar de las horas. Hace apenas una semana, Myriam Martínez, legisladora provincial e integrante del bloque oficialista decidió apartarse de la conducción partidaria del peronismo, profundizando la grieta.

“Creemos que en vez de usar el dinero de los fueguinos para una elección debería ser prioridad usar esos fondos para sanear la obra social”, señalaron desde el entorno de Vuoto, sentando la postura partidaria a la reforma constitucional.

Alimentar la antipolítica

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, no tuvo declaraciones luego de la convocatoria oficializada, pero su postura ya era clara. “No es momento para que la política gaste una fortuna en elecciones”, dijo apenas un tiempo atrás y propuso postergar el debate al menos hasta 2028, cuando exista un escenario más estable.

En esa línea, alertó que avanzar ahora con una convocatoria electoral podría profundizar el malestar social. “Lo único que va a generar es más antipolítica”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PabloVillegas19/status/2049560548946087974&partner=&hide_thread=false La convocatoria a elección de constituyentes del gobernador @gustavomelella es una afrenta al sentido común y una falta de respeto y consideración al pueblo fueguino en un marco social y económico que nos indica una TDF con fábricas tomadas, desocupación y pobreza en aumento,… — Pablo Villegas (@PabloVillegas19) April 29, 2026

Una postura similar mantuvo el concejal de Río Grande y presidente de la UCR fueguina, Maximiliano Ybars, al mencionar que la propuesta del gobernador “no resuelve ningún problema de los que tiene la gente" sino que son cuestiones "estrictamente de la política".

“Poner a todos los dirigentes políticos y sociales, que deben estar pensando en cómo aportar algo al dramático momento que estamos pasando, a discutir candidaturas y elecciones, es en pocas palabras una lejanía de la realidad que viven día a día los fueguinos. Totalmente inoportuna”, agregó ante la consulta de Letra P.

Si hay baile, bailemos

Quienes también se sumaron a la pelea son los representantes de la Libertad Avanza, ganadores de la última contienda electoral en Tierra del Fuego. Para Santiago Pauli, “la reforma es un gasto innecesario, que nadie pidió excepto el gobernador que quiere un tercer mandato, pero habiendo un llamado hay que participar y dar la discusión”. En su entorno cuestionan que "mientras el sistema educativo está fundido y los patrulleros se caen a pedazos, el gobernador va a gastar miles de millones en una reforma para buscar una nueva reelección", y se preparan para la contienda en la que se proponen "volver a pintar la provincia de violeta" el 9 de agosto.

Su compañero de bancada, Miguel Rodríguez, se sumó a las críticas al gobernador pero avisó que el espacio del Presidente tendrá sus listas participando de la contienda.

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"Es incomprensible por qué quieren reformar la constitución, es una irresponsabilidad absoluta", sumó el senador Agustín Coto que consideró que "hacer una convocatoria un día posterior a la firma por parte de la Legislatura de un dictamen para suspender la reforma", suma gravedad a la decisión. "Quien decide es la legislatura, sea convocar la reforma o no y hay que respetar eso", sentenció.

Más allá de rechazar la convocatoria a elecciones “en este contexto económico”, al legislador de Somos Fueguinos Raúl Von Der Thusen le sorprendió la demora de la convocatoria, que se realizó apenas unos días antes del vencimiento del plazo y apenas horas previas al tratamiento en el parlamento fueguino de un proyecto para anular la Ley que declaró la necesidad de una reforma.

“En la Legislatura fuimos intentando varias herramientas que creo que hoy ya no van a tener mucho sentido. El poder constituyente es el poder que está por encima de cualquier otro poder del Estado, así que no creo que una ley pueda modificar eso, porque ya está iniciado el proceso preconstituyente”, dijo. “Habrá que prepararse ahora para generar las mejores propuestas que es una constitución que realmente le sirva a los fueguinos y no solo a la política”, agregó.