Neuquén: Gaido achicó la lista de nombres para la sucesión y eligió a La Libertad Avanza como su enemigo

Mariano Gaido, intendente de Neuquén, este miércoles, en la obra de la Gran Avenida: gestión y construcción política.

El intendente de Neuquén , Mariano Gaido no quiere dejar nada librado al azar en la construcción que ya hace pensando en su sucesión. Después de su regreso del viaje a Asia decidió marcar la cancha fronteras adentro para que no haya ningún pie que se salga del plato.

Advirtió que será él quien defina el nombre de la propuesta electoral para la continuidad del proyecto y además puso límites: la figura que liderará la boleta para la Intendencia saldrá de su gabinete, anticipó. Esa definición reduce la lista de aspirantes a siete personas.

Con la mirada puesta en las elecciones del año que viene, además, ya eligió a La Libertad Avanza como el espacio enemigo y por eso este miércoles el oficialismo local sobreactuó un enfrentamiento con el espacio libertario en el Concejo Deliberante , en un proyecto que vincula cargas impositivas e inversión vial.

La nueva definición de Gaido es que la figura propuesta para su sucesión va a ser “alguien del equipo”, y más precisamente del gabinete.

Ese listado es amplio, pero a la vez finito: el traje se lo pueden probar la jefa de Gabinete María Pasqualini , Gastón Contardi (Innovación y Gestión Estratégica), Alejandro Nicola (Infraestructura), Fernando Schpoliansky (Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana), Juan Hurtado (Gobierno y Coordinación), Mauricio Serenelli (Vinculación Estratégica) y Luciana De Giovanetti (Derechos Humanos, Institucionales y Cooperación).

pasqualinis La Jefa de Gabinete María "La Tana" Pasqualini tomó muy alta visibilidad durante el viaje de Gaido por Asia.

Es obvio que no todos esos nombres tienen el mismo peso ni las mismas chances reales, pero también es para el intendente un modo de distribuir las cargas y no quemarse un efecto sorpresa. Durante le viaje de Gaido por Asia, la que elevó el perfil de modo notable, participando en todos los anuncios y profusos recorridos de obra pública fue Pasqualini, que por la cercanía con el jefe comunal y su propia trayectoria quizá pica en punta en esa nueva disputa que se abre por la sucesión.

El vínculo con Rolando Figueroa

Gaido reivindica el poder de su dedo para definir cómo sigue la historia de su partido Primero Neuquén. Ante la consulta respecto de cuál de los hipotéticos postulantes mide mejor en las encuestas, esquivó la pregunta pero fue contundente respecto de sí mismo: “El que mide soy yo”, sacó pecho.

El intendente no puede ser reelecto, ya que el que cursa actualmente es su segundo mandato consecutivo. Evalúa seriamente integrar la lista de concejales para desde ahí traccionar votos a su espacio.

En declaraciones públicas que hizo el año pasado se alineó en el espacio del gobernador Rolando Figueroa, y viene haciendo los deberes en ese sentido, aunque hay sectores opositores, con referencias del Movimiento Popular Neuquino, el peronismo y el sindicalismo que lo quieren ver en la línea de largada por la Gobernación.

gaido y cia Mariano Gaido en modo gestión y rosca, junto a los gobernadores Rolo Figueroa y Alberto Weretilneck y el sindicalista Marcelo Rucci.

Frente a esa movida, que llegó a incluir la especulación de que el municipio desdoble las elecciones, el oficialismo eligió una estrategia sin fisuras: silenzio stampa.

La construcción desde la ciudad más importante de la Patagonia

La construcción política de Gaido está sólida porque su figura mide bien. Neuquén, la ciudad más importante de la Patagonia, atraviesa un período de gracia en el que disfruta del derrame positivo de Vaca Muerta. Hay crecimiento económico, obra pública y un poder adquisitivo muy por encima del promedio nacional.

Pero a la vez, el espacio tiene una construcción particular, se nutre de diversos sectores y colores y hace confluir numerosas fuerzas y referencias, que provienen de distintos ámbitos y circunstancias. En el Concejo Deliberante hay 12 bloques y eso también abre la puerta a grietas y chisporroteos.

Frente a la posibilidad de que la sola discusión por la sucesión dispare luchas intestinas entre sus protagonistas, el intendente apuntó: “Tengo un gran equipo, con gente que no importa de qué partido es. Nunca tuvimos inconvenientes, trabajamos unidos”.

Enfrentamiento en el Concejo Deliberante

En el cuerpo legislativo, justamente, hubo enfrentamiento este miércoles. Salió una declaración para solicitarle al Congreso Nacional la eliminación urgente del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que ya no se coparticipa a los municipios para la ejecución de obras viales.

El bloque de La Libertad Avanza no acompañó la propuesta y el oficialismo aprovechó para exacerbar esa grieta, que es la que marca la pelea electoral que se viene.

El concejal oficialista Santiago Galíndez (Movimiento Popular Neuquino) marcó contradicciones libertarias: “no tuvimos el acompañamiento de La Libertad Avanza, que manifestó que las cuentas no están acomodadas como para que puedan eliminar algún tipo de impuesto”.

También marcó que en el pago chico, a contramano del gobierno nacional, hubo acuerdos para eliminar algunas tasas.

Santiago-Galindez El concejal Santiago Galíndez, desde el Movimiento Popular Neuquino, chicaneó a La Libertad Avanza.

En el concejo local, hay dos bloques que se identifican como libertarios: Nicolás Montero, desde La Libertad Avanza específicamente y otros tres ediles en Fuerza Libertaria, José Luis Artaza, Joaquín Eguía y Cintia Meriño.

La Libertad Avanza, enemigo a la vista

Los sectores que pretenden que Gaido tome distancia de Figueroa se envalentonan agitando justamente la confrontación con La Libertad Avanza, porque ese espacio ya lanzó la candidatura a la Gobernación de Nadia Márquez, aunque prontamente le salió una interna.

Carlos Quintriqueo, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), es uno de los dirigentes que desde el sindicalismo peronista se puso la camiseta del intendente de Neuquén: dijo que si LLA pretende dar el zarpazo en la ciudad, “nosotros vamos a apoyar a Gaido; es necesario y no podemos permitir que nos venga a arrebatar todo”.

Mientras tanto, Gaido no para en su táctica de mostrarse permanentemente en gestión y inaugurando emprendimientos. Este miércoles estuvo en la construcción de la Gran Avenida, “una obra que transforma la ciudad y que es la más importante de todo el país a nivel municipal”.