Ecos de Suipacha: el Gobierno ensaya la fórmula Santilli-Pareja para pelear por la sucesión de Kicillof

Una foto del evento que La Libertad Avanza celebró el último sábado en Suipacha podría funcionar como tubo de ensayo de una idea que sobrevuela en un sector del Gobierno: Diego Santilli-Sebastián Pareja , la fórmula para la Gobernación de Buenos Aires . Son los dos candidatos del espacio ya lanzados en una carrera a la que podrían llegar de la mano.

Santilli nunca ocultó su deseo y, desde el triunfo de Javier Milei en 2023, se alineó con el discurso del Gobierno. El año pasado trabajó fuertemente por la alianza del PRO , su partido de origen, con LLA, y logró ser el candidato de la convergencia después de la caída en desgracia de José Luis Espert , quien encabezaba esa lista. El batacazo electoral lo ubicó en la consideración de la Casa Rosada , que lo premió con el ministerio del Interior.

Pareja es la mano derecha de Karina Milei . Preside el partido en la provincia y es el armador bonaerense de LLA. Construyó candidaturas locales y provinciales en todas las secciones electorales y controla los bloques legislativos libertarios en la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense. Su sector también tiene una fuerte representación en el Congreso , con cuatro bancas en la cámara baja, incluida la suya.

La invitación que la organización del encuentro en Suipacha le extendió a Santilli sorprendió, no porque el Colorado no tuviera buena sintonía con el armado Karinista -todo lo contrario-, sino porque lo que parecía ser solo una presentación de la escuela de formación política libertaria , terminó dejando un fuerte mensaje político: arriba del escenario, El Jefe levantó los brazos de Santilli y de Pareja.

Un dato singular, acaso para quienes leen la comunicación política. La gacetilla oficial de LLA el día del evento incluyó a Santilli en el título, cuando la cumbre fue organizada íntegramente por el parejismo. “Hay que estar unidos y hacer que Javier Milei continúe este cambio para que la Argentina crezca por 20 años consecutivos”, afirmó el ministro desde el escenario.

santilli12-jpg. Diego Santilli

El abrazo a Santilli tal vez tenga una razón: es el miembro del gabinete nacional que mejor imagen positiva tiene, con 27%, según una encuesta de la Universidad de San Andrés. Lo siguen Sandra Pettovello, Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Incluso está muy por encima de Karina Milei, que llega al 18%.

El del Colorado es un número para nada despreciable, sumado a que es el dirigente que le ganó las últimas dos elecciones legislativas al peronismo liderando una boleta: en 2021 con Juntos por el Cambio y 2025 con la Alianza La Libertad Avanza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPareja_/status/2048226799981588662?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy dimos un paso más en un objetivo claro que nos marcó el Presidente: ganar la Provincia de Buenos Aires. Con ese norte, avanzamos en un plan estratégico que ya está en marcha.



Nos reunimos en Suipacha junto a más de 1500 dirigentes para definir la formación y las… https://t.co/zGkotbXY4V — Sebastián Pareja (@SPareja_) April 26, 2026

El factor desdoblamiento

Hay un elemento que LLA mira con atención a la hora de elegir el candidato. Para el Gobierno no es lo mismo que las elecciones en la provincia vuelvan a ser desdobladas de las nacionales o que se celebren el mismo día. Ante el segundo escenario, considera que la figura de Milei y la unificación de las campañas puede traccionar votos libertarios a una figura con estructura territorial como Pareja, pero no tan conocida en el electorado general. Si, por el contrario, los comicios fueran desacoplados y se realizaran antes de octubre de 2027, Santilli podría correr con alguna ventaja.

Son dos dirigentes que están convencidos de ir hasta el final. La secretaria general de la Presidencia los deja correr y la decisión llegará sobre la fecha. No obstante, les pide a todos que se concentren en la gestión y que no se larguen a una campaña anticipada. Pareja trabaja con los proyectos de la provincia para Boleta Única de Papel y la eliminación de las PASO; mientras que Santilli se ocupa del diálogo con los gobernadores y que salgan los proyectos que le pide el Presidente.

karina-milei-se-mostro-junto-a-diego-santilli-y-A74ZTO5FZBHKFPMWPLTVN2A2XM Karina Milei junto a Sebastián Pareja y Diego Santilli.

Matrimonio por conveniencia

La versión subterránea de que ambos precandidatos podrían confluir en la misma fórmula para la Gobernación tiene sustento político. En LLA hay quienes entienden que Santilli podría ser la cara taquillera de esa boleta y con ello, además, pagarle al PRO. Consideran que el hecho de no ser libertario pero sí estar 100% alineado al Gobierno, puede traccionar a un electorado no tan volcado a la derecha que ya lo votó alguna vez. O las dos.

El oficialismo nacional apostaría a convocar a un electorado macrista, radical y hasta peronista no K. No sólo a sus votantes: llevar al Colorado adelante podría ser la carta para cerrar acuerdos con los sectores mencionados y enfrentar al peronismo en su bastión electoral. LLA está convencida de que ganar Buenos Aires es la llave para la reelección de Milei en 2027. Así lo dejaron claro los oradores del acto de Suipacha.

Pareja le aportaría a la fórmula la sangre violeta, el armado territorial de las últimas dos elecciones y la figura de control a los movimientos de Santilli. Alguien puso de ejemplo el caso Daniel Scioli-Gabriel Mariotto en 2011. Un enviado de la Casa Rosada a la fórmula bonaerense para hacerle marca personal al candidato que conviene llevar adelante. Pareja conoce bien la superestructura estatal y el funcionamiento político y legislativo.

Scioli Mariotto Daniel Scioli y Gabriel Mariotto.

No sale de Diego Santilli y Sebastián Pareja

La secretaria general deja que los hombres lanzados en esa carrera por la Gobernación den sus pasos con firmeza. Se resolverá el año que viene. Pareja es su mano derecha y Santilli trabajó un tiempo largo para ganarse su confianza. Karina Milei deja trascender versiones de otro tipo de candidaturas para que nadie se relaje. Por caso, se escuchó decir que el Colorado no sería un mal candidato para la Ciudad de Buenos Aires. Algo parecido hizo con Patricia Bullrich. Tal vez sea una manera de alambrar las intenciones de dirigentes que trabajan en el espacio pero tienen origen en otro universo.

El Jefe mira encuestas. Otros apellidos que sonaron en su momento van quedando postergados, como los de Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro y hasta la versión aislada de Agustín Romo. Sabe que Santilli va a jugar hasta el final para ser otra vez el candidato del oficialismo y no es un dato menor que lo haya subido al escenario con micrófono en mano el último sábado. El Colorado también tiene buen diálogo con otro pilar del planeta karinista, como es Martín Menem. Si la relación entre ambos precandidatos a la Gobernación se mantiene como hasta ahora, nadie descarta que la fórmula Santilli-Pareja sea la que lleve LLA para intentar ganarle al peronismo.