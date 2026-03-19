Victoria Villarruel arma La Libertad Avanza blue en Neuquén: la foto que desafía a Nadia Márquez

La vicepresidenta Victoria Villarruel posó en un despacho del Senado junto a la legisladora neuquina Brenda Buchiniz y al exsecretario de Culto Francisco Sánchez . El encuadre, el lugar y los protagonistas reflejan un mensaje dirigido hacia adentro del universo libertario y también hacia la política de Neuquén .

El encuentro, que se dio en medio de la distancia cada vez más evidente entre Villarruel y el círculo íntimo del presidente Javier Milei , toma enorme trascendencia en la Patagonia , donde La Libertad Avanza ya lanzó a la senadora Nadia Márquez como candidata a la gobernación. Justamente Márquez es una de las que batalla abiertamente contra la presidenta del cámara alta.

La foto que se viralizó es parte del ruido en la cima del poder con eco en las provincias, donde los armados locales empiezan a reacomodarse.

En la tierra de Vaca Muerta , el mapa libertario muestra fracturas que se profundizan con el correr de los meses. Márquez se consolidó como una referencia alineada con Karina Milei y el esquema de control político que baja desde la Casa Rosada . Del otro lado, empiezan a aparecer figuras que orbitan en torno a Villarruel, con una narrativa más ligada al orden institucional y al vínculo con sectores tradicionales.

En ese tablero marcan presencia Sánchez y Buchiniz, que recientemente dio un paso relevante al integrarse al interbloque Neuquén República , un espacio que aspira a construir volumen propio y despegarse de la lógica cerrada de La Libertad Avanza desde la arena legislativa.

Neuquén República - Interbloque Buchiniz en el interbloque Neuquén República, un espacio en el que convergen radicales, exmileístas y antiguos aliados de La Neuquinidad.

Sánchez, en tanto, aporta otra capa. Exdiputado, dirigente con fuerte impronta ideológica y vínculos con sectores conservadores, retomó presencia en el debate público, aunque sin cargo formal, a través del sello Cumplir. Su cercanía con Villarruel no es nueva, pero la foto reactualiza ese vínculo en un momento de reconfiguración interna.

Ruido en la Patagonia

La escena, entonces, reúne a tres actores que no responden de manera directa al esquema que hoy domina el oficialismo nacional. Esa coincidencia no pasa desapercibida. En la Patagonia, donde se tejió un delicado equilibrio entre la provincia y la Casa Rosada, cada movimiento es interpretado en modo electoralista.

En el oficialismo local observa con atención estas señales, consciente de que cualquier fisura en el espacio libertario puede abrir oportunidades. Es sabido que el gobernador Rolando Figueroa quiere ir por su reelección y observa sus posibilidades, amenazadas por Márquez y compañía.

Pelea con Nadia Márquez

En el Senado, la tensión entre Villarruel y Márquez ya tuvo episodios visibles. Cruces, diferencias en el manejo de la agenda y posicionamientos que dejaron al descubierto la falta de sintonía. Ese clima ahora se proyecta hacia el sur, donde las lealtades empiezan a definirse con mayor claridad.

Nadia Márque en campaña La senadora por Neuquén, Nadia Márquez, quiere ser gobernadora.

Para Buchiniz y Sánchez, la instantánea tiene enorme valor. Es una foto buscada, que los ubica en un eje nacional y los proyecta dentro de una discusión que excede a la provincia. Para Villarruel, en tanto, representa la construcción de una red que le acceda a construir volumen frente al avance del núcleo duro mileísta.

Según pudo saber Letra P, tiene pensado regresar al sur y será recibida por sus actuales delegados en territorio patagónico.

De esta forma, Neuquén vuelve a ser escenario de una disputa que se libra en varios niveles. La interna libertaria suma un nuevo capítulo, esta vez con una imagen que abre interrogantes y alimenta especulaciones sobre el rumbo partidario.