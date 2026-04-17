La foto, el mensaje y la interna: Nadia Márquez capitalizó la visita libertaria a Neuquén

La recorrida oficial por Vaca Muerta , que tuvo como eje la distinción de YPF con la Marca País Argentina , escribió un nuevo capítulo en el operativo blindaje que Karina Milei ordenó para salvar a Manuel Adorni del escrnio público. Sin embargo por Neuquén dejó diversas sensaciones sobre el armado libertario, más que nunca, a cargo de la senadora Nadia Márquez .

Montado en el potencial energético y la narrativa que busca poner el centro en la apertura a inversiones, el escenario sirvió a la pastora evangélica para revalidarse como la figura más importante del espacio libertario en la provincia. Sin haber sido la formado parte de la organización de la actividad, su presencia tuvo un rol destacado en la agenda oficial y su cercanía con la conducción nacional marcó las diferencias en un contexto donde los liderazgos aún están en disputa.

La política se ordena muchas veces a partir de gestos. En este caso, la imagen de Márquez junto a Karina Milei y Adorni funcionó como un mensaje hacia adentro de La Libertad Avanza en Neuquén. En el sello partidario, la senadora es la que manda a pesar de haber compartido espacio con su colega Pablo Cervi , reciente incorporación y potencial integrante de una lista en 2027.

Marquez no sólo participó de la recorrida, sino que también tomó un rol activo en la comunicación del mensaje oficial. Habló de seguridad jurídica, del impulso a las inversiones y del papel estratégico de Neuquén en la economía nacional, siempre alineándose con el discurso del gobierno de Javier Milei .

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Además, reforzó el contraste con gestiones anteriores, cuestionando el uso de YPF como herramienta política y planteando la necesidad de un cambio de paradigma en el desarrollo energético.

Ese posicionamiento, sumado a la visibilidad que le otorgó la foto con la mesa chica del Gobierno, la ubica en un lugar de centralidad dentro del espacio libertario en la Patagonia.

Pablo Cervi y el equilibrio dentro del esquema

Cervi aportó otro matiz a la escena. Con un perfil más técnico y vínculos transversales, viene construyendo su propio recorrido dentro del organigrama neuquino. Su participación en la actividad reflejó un reconocimiento institucional, aunque sin disputar el protagonismo que en esta oportunidad quedó en manos de Márquez.

El exradical lo reconoce, como desde el primer momento en que comenzaron a trabajar para dar forma al armado libertario en la provincia, con el alineamiento de Milei como norte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2044928123523695003&partner=&hide_thread=false Un gran día con la mejor compañera.



Actitud, coraje y decisión.



NADIA TODOTERRENO: siempre al frente. https://t.co/HX3LYGsSX3 — Pablo Cervi (@CerviPablo) April 16, 2026

La convivencia de ambas figuras expone, en parte, la lógica actual de La Libertad Avanza, un espacio que todavía no terminó de ordenar sus liderazgos, pero que empieza a mostrar referencias más claras camino al desafiante año de competencia con el gobernador Rolando Figueroa.

Como ya contó Letra P, Márquez tiene definido ser candidata a la gobernación. No sabe si en un año o al finalizar su mandato en el Senado, pero ese es su destino.

Ausencias que pesan en la interna de La Libertad Avanza

Uno de los datos que completó la lectura de la jornada fue la ausencia de los diputados nacionales de La Libertad Avanza, quienes no estuvieron en Vaca Muerta debido “a compromisos de agenda en Buenos Aires”. Aunque la explicación oficial a Letra P responde a cuestiones de agenda, en un espacio que atraviesa tensiones internas, cada ausencia adquiere un significado político adicional.

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El dilema de fondo es que La Libertad Avanza no es, en Neuquén, un bloque homogéneo. Existen diferencias en torno al armado territorial, la estrategia electoral y la conducción del espacio. En ese contexto, la foto de quienes estuvieron y la ausencia de quienes no, contribuyen a delinear el mapa de poder interno.

Si faltaron legisladores, mucho menos iban a estar las referencias de Cumplir. que de todos modos se las ingeniaron para dejar su mensaje ante la visita de la secrtearia general de la Presidencia y el jefe de Gabinete. Allí recalaron exfuncionarios como Francisco Sánchez, otrora secretario de Culto y amigo de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

“Nosotros trabajamos, no hacemos city tours” ironizaron desde ese espacio.

Un liderazgo en construcción

La visita funcionó como un ordenador circunstancial dentro del armado en Neuquén. No resolvió las tensiones internas, pero sí dejó una imagen que reconfigura, al menos de manera momentánea, el esquema de poder.

Márquez sale fortalecida de esa escena. Logró visibilidad, se mostró alineada con la conducción nacional y ocupó un lugar central en una actividad de alto impacto político y económico. Sin embargo, el proceso parece estar lejos de cerrarse.

Por ahora, la foto en Vaca Muerta deja una señal. En un escenario todavía inestable, quien logra estar cerca del poder nacional tiene ventaja. Y en esta oportunidad, esa posición la ocupó Márquez.